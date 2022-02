Coronavirus – USA – Témoignage accablant d’une infirmière devant le sénat américain (vidéo VOSTFR)

http://mai68.org/spip2/spip.php?article10779

Coronavirus : « Ce n’est pas un hôpital, c’est un camp de concentration ! » (vidéos)

Dans une vidéo de 8’, l’infirmière Nicole Sirotek intervenait aux Etats-Unis devant la commission du sénateur Ron Johnson le 24 janvier 2022.

Elle témoigne des réelles causes des décès « Covid », des conséquences des mesures et décisions désastreuses pour les patients, des arbitraires en place. Un témoignage dur à entendre, mais vous avez droit à la vérité, et ceux qui sont morts en vain n’ont plus que la voix de leurs infirmières !

Une infirmière de la ligne de front témoigne devant le sénateur Johnson

Posté le 26 janvier 2022 par @vcuendet

Je viens littéralement ici tous les jours et je les regarde les tuer !

Dans cette autre vidéo de 24’ datant du 4 mai 2020, l’infirmière Nicole Sirotek témoigne à chaud de la situation :

Le plus effrayant dans cette vidéo YouTube ce sont les commentaires – plus de 3800 – sous la vidéo. Voici quelques exemples traduits en français :

Cathy Gebel – il y a 1 an Je suis infirmière autorisée depuis 40 ans. Elle dit la vérité. C’est exactement comme ça que les choses se passent.

Boule de Bernadette – il y a 1 an C’est exactement pourquoi j’ai été « mis à pied » parce que j’ai remis en question le récit. J’ai interrogé la direction et on m’a dit la même chose ! Que Dieu vous bénisse pour avoir dénoncé cette négligence médicale !

Jean Sunnie – il y a 1 an (modifié) Je peux témoigner de ce que vous dites parce que je l’ai vu aussi et que je l’ai dit à ma famille. J’étais à l’hôpital de Brooklyn et je pense que ces personnes ne meurent pas de covid19. Merci d’avoir posté cela car je pensais être le seul. Tu es une super infirmière !! Dieu te bénisse !

Lorena Martinez – il y a 1 an J’ai travaillé dans une maison de retraite et j’ai vu le pire, alors je crois tout ce qu’elle dit. J’ai été viré pour avoir dit que nous avions des punaises de lit…

Nicole allègue que les patients ne meurent pas du COVID-19 mais à cause d’une « mauvaise gestion médicale » et d’une « négligence grave ». Elle affirme en outre que la direction des hôpitaux et les groupes de défense ne se soucient pas de savoir si les patients des minorités vivent ou meurent. Elle dit :

« Je vous dis littéralement qu’ils assassinent ces gens. »

Sirotek n’a pas nommé les deux hôpitaux spécifiques où elle travaillait, mais une collègue infirmière nommée Quinton Martinez a déclaré au New York Post que Sirotek avait d’abord été affectée à l’ hôpital Elmhurst dans le Queens avant d’être transférée. Martinez a déclaré que Sirotek avait été « expédié » du deuxième hôpital après la publication de la vidéo en ligne.

1. Sirotek affirme que la direction de l’hôpital lui a retiré des patients après avoir tenté de plaider pour de meilleurs soins

Sirotek était en larmes tout au long de la vidéo de 24 minutes qui a été partagée sur YouTube. Elle a affirmé que lorsqu’elle tentait de défendre les intérêts de ses patients appartenant à une minorité, l’administration de l’hôpital la transférait dans une autre unité et retirait des patients spécifiques de ses soins. Sirotek a déclaré que cela s’était produit dans deux hôpitaux différents de la région de New York, mais n’a jamais mentionné les installations par leur nom. Elle explique dans la vidéo :

Je ne sais même plus quoi faire, légitimement. Même les groupes de défense n’en ont rien à foutre de ces gens. Littéralement, les vies noires n’ont pas d’importance ici. Et, je veux dire, c’est assez triste que quelqu’un qui est blanc et vit à des centaines de kilomètres de cette ville donne plus d’importance à ces gens qu’aux vrais habitants de cette ville.

J’ai eu une panne complète hier parce que j’ai raté un e-mail important pour faire une révision de ma proposition, donc ma proposition a été annulée parce que j’essayais de défendre mon patient et de parler à la direction ici et d’obtenir les soins dont il a besoin parce qu’il est médicalement mal géré. Et je viens d’avoir une putain de panne complète parce que vous savez quoi, toute ma proposition a été annulée parce que j’ai perdu mon temps à plaider pour un putain de patient qui va juste mourir de toute façon. Et bien sûr, ils m’enlèvent le patient. Et puis, presque deux heures après le quart de travail, ils m’ont changé d’unité. C’est exactement ce qui s’est passé dans l’autre hôpital quand je défendais la petite dame hispanique.

Selon le département de la santé de New York , près de 14000 personnes ayant des cas confirmés de COVID-19 sont décédées du virus au 6 mai. 5359 autres personnes décédées ont été classées comme cas « probables » de COVID-19. Les données publiées à la mi-avril ont montré que les Noirs étaient deux fois plus susceptibles de mourir du coronavirus que les Blancs à New York.

2. Sirotek affirme avoir vu des patients mourir à cause de soins médicaux inappropriés et que la direction de l’hôpital ferme les yeux

Sirotek a insisté à plusieurs reprises pendant la vidéo sur le fait que de nombreux patients à New York meurent à cause de soins médicaux incorrects. Elle a affirmé que les administrations hospitalières laissaient les gens « pourrir sur le ventilateur » sans recours supplémentaires.

Je sais que tout le monde ne vivra pas. Je ne suis pas si vert ou ignorant ou aux yeux brillants et à la queue touffue pour penser cela. Je sais que nous allons faire mourir une tonne de personnes. Mais ces personnes ne meurent pas du COVID.

Sirotek a énuméré plusieurs exemples dont elle prétend avoir été témoin.

Un anesthésiste a intubé le patient… Je pense que c’était la bronche droite d’un patient et ils ne pouvaient pas lever les sats et pendant environ cinq heures, nous avons attendu une radiographie pulmonaire pour confirmer que le placement était mauvais. Et en attendant, pendant qu’on attendait ça, on a dit à l’anesthésiste qu’il était mal placé, parce que littéralement un seul côté de sa putain de poitrine gonflait, il meurt.

Un patient avait une fréquence cardiaque de 40 et le résident commence à lui faire des compressions thoraciques, ce qui n’est pas ce que vous faites. Vous les stimulez simplement à l’extérieur ou vous leur donnez de l’atropine. Et puis j’ai couru là-dedans pour l’empêcher de faire des compressions thoraciques sur quelqu’un avec un pouls foutu. Et puis il décide de pousser epi. Il lui lance des électrodes pour défibriller le gars… il a un rythme cardiaque de 40… il suffit de lui donner de l’atropine et de le rythmer. Il le défibrille putain et le tue.

J’étais littéralement sorti en courant de la chambre du patient pour aller chercher le directeur des soins infirmiers, qui se tenait là, et je me suis dit : ’Pouvez-vous l’arrêter ? Il va tuer ce patient. Il va tuer ce patient s’il le défibrille. Le directeur des soins infirmiers secoua simplement la tête. Et je me suis retourné, et il a tué le mec.

Sirotek a affirmé qu’un autre patient était décédé après qu’une infirmière lui ait injecté le mauvais type d’insuline. Elle a également allégué qu’un collègue s’était endormi au poste de l’infirmière, avait manqué une alerte et qu’un patient avait subi des lésions cérébrales à cause de cela.

Sirotek a déclaré qu’elle travaillait avec d’autres infirmières des hôpitaux de New York qui étaient d’accord avec elle sur le fait que les patients méritaient de meilleurs soins. Mais elle dit que personne n’était prêt à en parler. Elle a ajouté qu’à plus d’une occasion, on lui avait confié un patient qui était déjà décédé .

Suis-je le seul à ne pas être sociopathe ? Penser que c’est ok ? Je veux dire les gars, ils ne savent littéralement même pas quand ils sont morts. Combien de fois vous ai-je dit qu’ils m’avaient assigné une personne décédée ? Depuis combien de temps sont-ils morts ? Personne ne sait. Comment peut-on évaluer quoi que ce soit sans stéthoscope ?

3. Sirotek : « Personne ne s’en soucie, car ce sont tous des minorités »

Sirotek a expliqué en larmes que son angoisse venait du fait de devoir regarder des gens mourir inutilement au quotidien. Elle a affirmé que le fanatisme jouait un rôle dans le traitement des médecins et des administrateurs :

Ils ne meurent pas du COVID, d’accord ? Ouais, les gens vont foutrement mourir de COVID. Certaines personnes légitimes se retrouveront avec une défaillance multi-organes et auront légitimement des caillots et putain de mourir, les gens. Je le sais, je ne suis pas comme un putain de nouvel étudiant diplômé qui va sauver tout le monde dans le monde. Je vous dis littéralement qu’ils assassinent ces gens. Et personne ne m’écoutera.

Et personne ne s’en soucie parce qu’ils sont tous des minorités et nous sommes dans le putain de quartier. Et ce n’est tout simplement pas correct. J’ai grandi très pauvre et donc je sais ce que c’est que d’être complètement oublié et que personne ne vous défende. Et c’est pourquoi je suis vraiment en colère les gars parce que comme je l’ai dit, je sais que beaucoup de gens vont mourir. Mais COVID n’a pas causé ce pneumo. Et un tube ET mal placé… ils ne m’ont pas laissé le réparer. Tout ce que j’avais à faire était de l’ajuster et ils ne me laissaient pas le faire.

Donc si quelqu’un a une idée de ce que je peux faire pour sauver mon seul Noir avant qu’il ne me transfère complètement de cet hôpital, ce serait super. Parce qu’il est mentalement là… Il ne peut tout simplement pas physiquement communiquer avec nous… C’est un chauffeur de taxi qui habite à quelques rues d’ici.

Sirotek a déclaré qu’avant d’enregistrer la vidéo, elle avait tenté de faire part de ses préoccupations aux administrateurs de l’hôpital. Elle dit que ses protestations ont été ignorées.

Personne n’écoute. Ils se fichent de ce qui arrive à ces gens. Ils ne le font pas. Je viens littéralement ici tous les jours et je les regarde les tuer… J’ai essayé d’appeler des groupes de défense. J’ai essayé de parler avec la direction ici, comme l’administratrice des soins infirmiers. Rien. Personne ne fait rien… C’est comme aller dans la putain de Twilight Zone. Tout le monde ici est d’accord avec ça.

La seule façon de mettre cela en contexte pour tout le monde est, et cela va être un exemple extrême, c’est vraiment la seule chose que je peux trouver. C’est comme si on était dans l’Allemagne nazie, et qu’ils emmenaient les juifs pour les mettre dans une chambre à gaz, c’est moi qui disais ’Hé, ce n’est pas bon. C’est mauvais. C’est faux. Nous ne devrions pas faire ça.

Et puis tout le monde me dit : ’accroche-toi, tu fais du bon boulot’. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Tu es incroyable. Vous êtes une excellente infirmière. Les gars, je sais que je suis une putain de super infirmière. Je sais que j’y vais et je me donne à 500% chaque jour. Je sais que je ne suis pas négligent. Ok, je le sais putain. Ce dont j’ai besoin, c’est que quelqu’un m’aide à empêcher ces gens d’être tués. Ok, de la négligence grave et de la mauvaise gestion médicale complète. Et personne ne m’écoute.

4. Sirotek travaille comme infirmière depuis au moins 2010

Sirotek est titulaire d’un baccalauréat en sciences infirmières et est infirmière autorisée au Nevada. Selon le Nevada State Board of Nursing , Sirotek a obtenu sa licence pour la première fois en 2010. Aucune mesure disciplinaire n’est indiquée sur son profil. Sa licence actuelle doit expirer le 30 juillet, date à laquelle elle devra être renouvelée.

Selon le Elko Daily , Sirotek est une infirmière à domicile. Elle a auparavant travaillé dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital régional du nord-est du Nevada et avec American Med Flight. Elle a déclaré au journal local le 28 avril : « Je n’ai jamais rien vu de tel aux États-Unis. Quand je suis arrivé ici, ils m’ont affecté à une unité impromptue qui était dotée de toutes sortes d’infirmières de différents types. Ils m’ont mis spécifiquement dans cette unité parce que j’étais le seul à avoir de l’expérience en matière de ventilation.

Sirotek est également répertorié comme employé au Great Basin College à Elko, situé dans le nord du Nevada. Selon le site Web de l’école , Sirotek est la coordonnatrice infirmière auxiliaire certifiée.

5. Sirotek est marié et a deux enfants

Sirotek est mariée depuis novembre 2013, selon la page Facebook de son mari, et ils ont deux jeunes enfants. Son propre compte Facebook semble avoir été suspendu ou supprimé.

Son mari a posté sur Facebook le travail de sa femme à New York et à quel point il était fier d’elle pour avoir fait ce sacrifice. Le 25 avril, il a également fait allusion au transfert de Sirotek dans un autre hôpital :

C’est vraiment vraiment nul de manquer la femme. Je sais qu’elle déchire à New York. Ces petits monstres rendent certainement les choses beaucoup plus faciles et plus difficiles en même temps. Dieu merci, nous avons aussi Melissa et Victor pour nous aider. Tu me manques, ma femme, passe une bonne journée dans un autre hôpital mon amour.

Plusieurs personnes ont posté sur la page de Sirotek après la publication en ligne de la vidéo de sa femme. Il a partagé que Sirotek est de retour chez lui au Nevada et devra être mis en quarantaine pendant 14 jours. Il a écrit qu’elle allait « bien » et a conseillé : « Pour les médias et les politiciens, si elle veut vous contacter, elle le fera. Donnez-lui juste le temps de faire face aux traumatismes qu’elle a subis. Merci à tous les autres d’avoir simplement surveillé ma femme, cela signifie beaucoup !!!”

Source « Heavy.com » – Par Erin Laviola – Mis à jour le 7 mai 2020

BIen à vous,

do

