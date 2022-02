Bill Gates tient la HAUTE COURS

Pour quoi? Pour qui? Qui l’a invité? Trudeau?

Pas de réponse ? Le chef incontesté du 1% circule comme si quelqu’un avait voté pour lui? Tous les leaders du monde entier sont à Glasgow cette semaine pour parler du réchauffement de notre fragile planète et on invite un des plus gros pollueurs au micro?!? J’ai peur!

Après avoir parlé avec Bill, l’éco-hypocrite, le président des USA, Joe Biden; a refusé de signer l’accord final de cette Conférence sur le Changement Climatique. Vous êtes surpris ? Pas moi! Parce que les amis de Bill, les gros pollueurs de l’industrie minière du charbon sont très puissants dans le Mid West. Une des plus grosses dictatures aux USA, qui ne respecte aucune mesure environnementale depuis toujours.

Greta aussi a été invitée… par le petit peuple! Elle est dehors dans la rue à protester contre le « Bla Bla Bla » à l’intérieur de la salle. Et vous ne voyez pas le COMPLOT?!?

Trudeau et Legault promettent de faire quelque chose en… 2030 ?!? Comme à Kyoto et à Paris, mais… Un gros show de Bla Bla Bla clasique, comme d’habitude.

Greta a besoin de nous. Pour dénoncer ce qu’elle appelle, l’Éco-Blanchiment. C’est elle, la représentante des JEUNES qui vont payer pour cette supercherie que nous les VIEUX vont leur laisser. Une planète malade… à l’agonie!

Bill Gates a réussi à voler la vedette à Greta en créant une crise, une fausse pandémie qui a tué plus d’un million de personnes! Et NOS élus ont le culot de l’inviter à cette conférence de la dernière chance?!? On est vraiment dans la merde et le monoxyde de carbone!

John Mallette

Le Poète Prolétaire