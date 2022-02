LE MOUVEMENT POPULAIRE DES TRUCKERS CANADIENS S’ÉTEND! La gauche et la droite désespère.

Il y a une moitié de vérité dans ces mèmes de la semaine que je vous invite à consulter sur notre webmagazine: LES MÈMES DE LA SEMAINE. Aujourd’hui: L’INVERSION PETITE-BOURGEOISE D’UN DRAPEAU – les 7 du quebec : https://les7duquebec.net/archives/270056

Le problème c’est la deuxième moitié que la première – le drapeau inversé – a pour mission de dissimuler.

Il est incontestable que la gauche sociale fasciste et que la droite classiquement fasciste tentent de s’emparer du leadership de la manif populaire spontanée des truckers canadiens et du million de leurs supporteurs en colère.

Les premiers (la go-gauche socialiste-fasciste) mènent leur tentative d’infiltration assis sur la clôture aussi loin que possible du «Freedom Convoy» https://les7duquebec.net/archives/269961 et condamnent – condescendant – les « péchés » des manifestants désorientés par la profusion des conseils et des anathèmes venus de tout bord – tout côté. La gauche sociale fasciste en veut pour preuve – la non-conformité aux canons gauchistes des slogans – des drapeaux et des étendards – qu’exhibent les manifestants béotiens dans l’art de la contestation politique, économique et sociale après un siècle de trahison gauchiste.

Les seconds (la droite fasciste classique) tentent de s’emparer du leadership de l’intérieur du mouvement, tirant les manifestants béotiens vers le national-chauvinisme – la réaction sociale et la défense du « petit » capitalisme classique, soi-disant opposé au capitalisme monopoliste d’État impérialiste…alors qu’en réalité ce petit capitalisme de sous-traitant en est la condition indispensable (voir son expansion en Chine pseudo-communiste : De l’inéluctabilité d’un Grand Reset… idéologique ou économique ! – les 7 du quebec https://les7duquebec.net/archives/269959 ).

Les deux courants – social-fasciste et fasciste classique – s’appuient l’un l’autre – chaque secte dogmatique étant la justification et la garante de l’autre secte (les deux visages de Janus). Nous ne sommes pas étonnés de les voir s’agiter en périphérie du mouvement populaire …Les GILETS JAUNES ont croulé sous leurs coups combinés-coordonnés-répétés : Résultats de recherche pour « gilets jaunes » – les 7 du quebec : https://les7duquebec.net/?s=gilets+jaunes Mais, aucun doute, ce mouvement populaire se relèvera.

Ces slogans spontanés, issus de la foule canadienne bigarrée – indisciplinée – non encadrée (contrairement à la manifestation de Québec où la bureaucratie syndicale liquida le mouvement bien encadré par des mercenaires policiers), donnent le pouls réel de la base – du petit peuple mobilisé et enragé…le seul qui nous importe.

Nous prolétaires révolutionnaires, nous n’abandonnerons jamais notre classe sociale aux mains des réactionnaires de gauche ou de droite.

Nous prolétaires révolutionnaires, c’est de l’intérieur du mouvement populaire – au plus près de la base – même si elle est temporairement désorientée – et manipulée – par des sectes perverses au grand plaisir des médias menteurs (rediffusés par le chœur des faussaires de gauche et de droite) – que nous mobiliserons la plèbe pour la défense de ses véritables intérêts qu’un manifestant d’Ottawa résumait si bien: « J’veux la liberté de faire vivre ma famille avec mon camion et mon travail acharné » (https://les7duquebec.net/archives/269867 – https://youtu.be/_LLY-_AxaGQ ) … je sais, nous sommes loin des appels bêtes à la «révolution» des sociaux-fascistes et des fascistes, et cela est tant mieux… les conditions de l’insurrection populaire ne sont pas encore réunies… elles mûrissent au sein même de ces mouvements populaires spontanés – répétés … que nous saluons en toute fraternité en France, aux USA et ailleurs. Coronavirus – En France convoi de la liberté (comme au Canada) rendez-vous le 9 février 2022 – les 7 du quebec

Que naissent cent mouvements de résistance spontanés !

Pour la défense de nos conditions de vie et de travail !

Pour l’abolition de toutes les mesures étatiques de contrôle et de répression des travailleurs !

Pour la liberté de circuler – de travailler – de s’éduquer – d’être soigné et de ne pas être surveiller – épier – contrôler – verbaliser – réprimer – matraquer – emprisonner !

Robert Bibeau.

Éditeur