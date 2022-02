Macron ne se déclare pas candidat, car il risque de perdre son immunité!

Par Brigitte Bouzonnie.

1°)-Lu sur VK

“Macron n’est pas encore déclaré candidat pour les élections présidentielle. Pour une simple raison : au moment qu’il le fera, il n’est plus président mais candidat et son immunité saute”(sic).

2°)- Brigitte Bouzonnie : Macron tarde à déclarer sa candidature. En effet, il risque du même coup de perdre son immunité présidentielle. Toutes les actions judiciaires engagées contre sa personne deviennent ipso facto recevables. On pense en particulier à l’action judiciaire engagée par l’avocat Reiner Fuelmich, pour crimes contre l’humanité, contre les dirigeants occidentaux, dont l’audience a commencé le 5 février 2022 (voir discours d’ouverture et de clôture de Reiner Fuelmich postés sur la lettre politique indépendante le 7 février 2022);.

Cette action judiciaire vise à mettre en cause les dirigeants, qui ont laissé le Covid-19 s’installer dans leur pays, notamment en ne fermant pas les frontières en 2020. Refusant de donner un masque de protection élémentaire à la population. Interdisant la vente de la Chloroquine et des antibiotiques par décret de Véran : par exemple, l’azythromicyne. Imposé une vaccination obligatoire avec des injections tueuses, comprenant de l’oxyde de graphène très toxique.

Voilà ce qu’a dit l’avocat Reiner Fuelmich à son discours de clôture de l’action collective engagée pour crimes contre l’Humanité contre les auteurs de la gestion plus que calamiteuse du Covid : “Je vous remercie et vous implore de nous aider, de nous regarder, et de dire au monde ce qui se passe réellement.

Car il n’y a pas beaucoup de sources d’information auxquelles vous pouvez vous fier. Celle-ci en est une. Ce que vous verrez, lors de la poursuite de la procédure, quand seront interrogées les victimes.(…)

Car nous ne pouvons plus faire confiance en ceux en qui nous avions l’habitude de faire confiance. Nos gouvernements ne sont plus nos gouvernements, nos institutions ont été infiltrées par ceux qui commettent des crimes contre l’Humanité.

Plus important encore, une fois que vous aurez réalisé cela, vous arriverez à la conclusion que c’est seulement le Peuple qui peut être un gouvernement différent” (sic).

Les gouvernement occidentaux sont directement mis en cause par l’action judiciaire engagée par Reiner Fuelmich pour crimes contre l’Humanité. Manifestement, Macron figure dans cette liste de pourris. S’il se déclare “candidat”, il perd son immunité juridique, et risque d’être interrogé par ce tribunal, pour tous les agissements mortels dont il a à répondre.

D’où cette stratégie actuelle, consistant à faire campagne, sans juridiquement être déclaré candidat : par exemple, sa réunion hier avec Poutine, pour faire croire aux français qu’il voulait la paix en Europe. Plus racoleur. Plus électoraliste, tu meurs ! Et, naturellement, personne ne moufte dans “l’opposition” de “gôche”, pour dénoncer la couardise du candidat Macron, qui a tellement à se faire reprocher, qu’il n’ose pas prendre officiellement le statut juridique de candidat, qui lui ferait perdre son immunité.

UNE SEULE SOLUTION, LA REVOLUTION !

UNE SEULE SOLUTION, LE POUVOIR AU PEUPLE !