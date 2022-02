LE «CONFLIT UKRAINIEN» NE POINTE PLUS VERS «UNE GUERRE EUROPÉENNE» MAIS MONDIALE

Traduction et commentaires :

Alors que les États-Unis insistent sur l’imminence d’une invasion de l’Ukraine , la presse mondiale se focalise sur le voyage de Macron à Moscou et sur la rencontre entre Scholz et Biden , tandis que les médias européens insistent sur le danger de pénurie d’énergie et l’impossibilité de se passer de l’énergie de Gazprom, la compagnie gazière russe . Cependant, la chose la plus importante qui se passe dans le soi-disant « conflit sur l’Ukraine » se passe de l’autre côté du continent : l’officialisation d’un discours impérialiste commun de la Russie et de la Chine à Pékin et l’entrée du Japon dans la mêlée, poussée par les États-Unis.

Apparemment nous sommes encore dans le cadre conflictuel d’il y a quelques semaines…

Des soldats ukrainiens avec des lance-roquettes. Les manœuvres permanentes font partie de la « guerre fantôme » que nous vivons.

Au cours de cette semaine, les gros titres se sont concentrés sur les livraisons d’armes et de troupes de renfort par les États-Unis et les pays de l’OTAN vers l’Ukraine, les pays baltes et la Roumanie.

Sans qu’une guerre directe entre grandes puissances ne devienne plus probable dans l’immédiat, la tension monte et prépare une dure négociation des frontières entre blocs. En d’autres termes, les questions en jeu semblent toujours être : la taille et la portée de la «profondeur stratégique» de l’OTAN et de la Russie face à un éventuel déploiement de nouveaux missiles nucléaires à courte et moyenne portée.

Dans ce cadre, Macron joue l’essentiel de sa stratégie pour l’Europe à Moscou et Scholz tentera de sauver NordStream 2 sans tendre davantage les relations avec les États-Unis à Washington . Pendant ce temps, pensant déjà à une éventuelle riposte russe, Borrell acceptera des approvisionnements alternatifs en gaz avec Blinken et Kadri Simon tentera de conclure un accord complémentaire d’approvisionnement en gaz à Bakou , un partenaire dont les relations politico-militaires avec la Turquie mettent la France particulièrement mal à l’aise .

Mais à ce stade, ce n’est que la moitié du cadre d’un jeu qui devient de plus en plus dangereux.

… mais deux choses changent tout

Poutine et Xi se rencontrent à l’occasion de l’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver à Pékin

Le conflit actuel ne s’est jamais limité à l’Ukraine , mais se déroulait jusqu’à présent dans le cadre créé par le retrait de Kaboul : les Etats-Unis prétendent sécuriser les frontières et les équilibres pour se concentrer sur leur conflit avec la Chine dans le Pacifique . Deux choses ont radicalement changé cette semaine.

En premier lieu, le résultat de la rencontre entre Poutine et Xi profitant de l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver à Pékin. Il ne s’agissait pas simplement d’un soutien contingent de la Chine à son allié russe. Pour la première fois, les deux pays ont fait une déclaration formelle détaillée fixant et convenant de leurs objectifs diplomatiques et militaires .

Ils ont accusé AUKUS et QUAD , contre l’expansion de l’OTAN dans l’ancienne zone d’influence impérialiste russe, contre le mouvement d’indépendance taïwanais encouragé par les États-Unis, contre le retrait des États-Unis du traité INF et le développement de nouvelles armes chimiques (virales, coronavirus, bactériologiques, climatiques, cybernétiques. NDÉ) et conventionnelles. , contre la Carrera Space Military et même contre l’évacuation des eaux contaminées de Fukushima dans la mer par le Japon. Ils ont fait un clin d’œil clair à l’Inde et ont fait preuve d’une certaine humilité envers l’ASEAN. En d’autres termes, ils ont rendu explicite un large front commun avec des airs plus clairs que l’OTAN elle-même… bien qu’ils aient gardé le silence sur l’Amérique du Sud, l’Afrique et le Moyen-Orient.

Le changement de fond qu’implique cette déclaration a été immédiatement reconnu par les États-Unis, qui ont ouvertement exhorté le Japon à préparer et à annoncer des sanctions contre la Russie au cas où elle envahirait l’Ukraine . Satisfaire la demande de Washington est loin d’être facile pour Tokyo, dont le nouveau Premier ministre, Kishida, a annoncé en octobre l’ouverture d’un processus de négociation avec Moscou pour clore l’ancien conflit sur ses frontières avec la Russie dans les Couriles .

Indépendamment des difficultés et des équilibres japonais, ce qui est pertinent, c’est que ces deux mouvements dans leur ensemble changent la carte du conflit impérialiste mondial.

Le retour du bloc eurasien et l’arrangement « parallèle » du conflit impérialiste mondial

1950 De l’équilibre des années 1990, qui ordonnait le monde en « trois méridiens », on revient à une carte des conflits semblable à celle de 1950, ordonnée en parallèle lors de la formation des deux grands blocs de la guerre froide

Nous avons l’habitude de penser la carte du conflit impérialiste telle qu’elle a été établie dans les années 1990 par les États-Unis : trois grands méridiens, l’un d’hégémonie incontestée des États-Unis, l’autre de cogestion compétitive avec l’Europe et les puissances régionales (Turquie, l’Afrique, l’Iran, la Russie elle-même) et l’Asie-Pacifique. Chacun avec ses institutions multilatérales, ses mécanismes de contrôle et une présence différenciée selon les régions du capital américain.

Mais la carte qui se dessine ressemble plus à celle de 1950, lorsque les blocs de la guerre froide se sont formés. Elle est ordonnée par des parallèles : un parallèle nord dans lequel l’Europe sert de mur de soutènement occidental à une alliance russo-chinoise qui se presse vers l’est et vers le Pacifique ; une bande centrale qui comprend la majeure partie de l’Afrique, de l’Amérique centrale et de l’Asie dans laquelle les pays semi-coloniaux sont des pièces à capturer par chacun des blocs et une bande sud de pouvoirs délégués avec l’Australie et l’Afrique du Sud en tête.

Les États-Unis et le lancement d’ AUKUS ont beaucoup fait pour établir ce nouveau scénario… qui façonne depuis quelques années les perspectives impérialistes de la Russie et est considéré par l’OTAN comme le principal « danger émergent » . Ce n’est pas surprenant. Les deux proto-blocs voient une marge bénéficiaire dans une nouvelle « guerre froide ».

Pour les États-Unis, c’est un cadre nécessaire pour discipliner et aligner la France et l’Allemagne, mais aussi des pays périphériques au centre du conflit, comme l’Argentine , dont les capitales sont de plus en plus dépendantes de la Chine . Et bien sûr, dans l’Indo-Pacifique.

La Russie, pour sa part, y voit le seul moyen de s’affirmer comme puissance « eurasienne » et de consolider sa puissance – et ses extractions de profits – en Asie centrale et dans le Caucase, tout en se consolidant en Méditerranée et en continuant à se disputer des pays entiers. et régions en FranceAfrique .

La Chine a été plus réticente depuis le début. Son débouché commercial et donc sa vocation impérialiste est centré sur l’Indo-Pacifique. Mais face à une pression croissante et de plus en plus belliqueuse des États-Unis , la perspective eurasienne lui permet de gagner en « profondeur stratégique », de récupérer des plans d’industrialisation militaire pour ses régions occidentales et d’envisager des alternatives plus sûres à la « Nouvelle Route de la Soie » dans son chemin vers l’Europe. et l’Afrique.

C’est précisément cette coïncidence entre les puissances – à l’exception, bien entendu, des puissances européennes – qui est la plus inquiétante et la plus dangereuse. Ce n’est pas seulement une façon de « regarder la carte ». Que ce qui jusqu’à présent étaient des frictions et des conflits impérialistes localisés génère maintenant des échos immédiats et explicites dans d’autres zones de conflit est un pas de géant vers la formation de blocs impérialistes à l’ancienne. Et cela nous amène, fortement, vers une scène globale de guerre.