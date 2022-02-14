DEUX MOUVEMENTS SONT EN GUERRE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE CONTEMPORAINE
LE PREMIER MOUVEMENT VISE À CLARIFIER L’HORIZON POLITIQUE ET SOCIAL DU CÔTÉ DROIT DE L’ÉCHIQUIER POLITIQUE BOURGEOIS TEL QUE CET ARTICLE LE PRÉSENTE
Le Rassemblement national : fin de partie ?
https://theconversation.com/le-rassemblement-national-fin-de-partie-176907
DE FAIT, CET ARTICLE PRÉTENTIEUX DÉCRIT LA GUERRE INTERNE QUE SE MÈNE DIFFÉRENTES FACTIONS DE LA DROITE BOURGEOISE POUR METTRE LA MAIN SUR LE POUVOIR GOUVERNEMENTAL FRANCAIS, POUR ENSUITE COMPLÉTER LA FASCISATION SYSTÉMATIQUE ET COMPLÈTE DE L’ÉTAT CAPITALISTE EN FRANCE…BREF, LE PREMIER MOUVEMENT VISE À OFFRIR UNE ALTERNATIVE À LA POURSUITE DU DEUXIÈME MOUVEMENT DE FOND – À CE QUI EST DÉJÀ EN MARCHE À L’INITIATIVE DU LREM – QUI ATTAQUE LE PROBLÈME DE FRONT ET DE MANIÈRE PRATIQUE COMME LE DÉMONTRE LA RÉPRESSION À GRAND DÉPLOIEMENT DE LA FIN DE SEMAINE :
L’ÉTAT FASCISTE S’ÉTEND SUR LA FRANCE TOUTE ENTIÈRE
FACE À CETTE GUERRE FRATRICIDE AU SEIN DE LA CLASSE BOURGEOISE POUR DÉTERMINER QUI DE LA DROITE MACRONISTE OU DE LA DROITE CLASSIQUE COMPLÈTERA LA FASCISATION DE L’ÉTAT DES RICHES… LE PEUPLE RÉSISTE COMME IL LE PEUT À L’ÉTAT FASCISANT TÉTANISÉ…SEULE CETTE RÉSISTANCE NOUS IMPORTE, NOUS PROLÉTAIRES RÉVOLUTIONNAIRES.
Robert Bibeau
Éditeur
2 réflexions sur “DEUX MOUVEMENTS SONT EN GUERRE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE CONTEMPORAINE”
En complément : https://www.youtube.com/watch?v=Z45dmNcPqbU
version en portugais:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2022/02/dois-movimentos-estao-em-guerra-dentro.html