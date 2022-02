COP 26 – Stephen Guilbault est satisfait. J’ai peur!

Je me demande si les citoyens de Colombie Britannique pensent comme lui ? Après les catastrophiques feux de foret cette été, voila que maintenant c’est des pluies torrentiels qui les tourmentent et que des inondations menacent plusieurs villages.

Tout cela est causé par le réchauffement climatique. Et attention Québec ! On prédit des tempêtes de neiges et des pluies torrentiels records toute l’hiver. Et Guilbault est satisfait ?

S’il se fie sur Bill Gates et Stephen Harper de partager cette responsabilité avec les Grands Joueurs de la planète pour nous sortir de ce bourbier… ? BIG TECH à la rescousse, pour l’élaboration des règles de conduite pour l’économie mondiale, on n’est pas sortie du bois, car il n’y en restera plus de bois… bientôt !

Capitalisme de surveillance : Mais qui vont-ils surveiller, Stephen Harper ou monsieur tout le monde ? COVID-19 tombe bien, on fait fortune. Pas tout le monde… le 1% seulement. Donc, tout va bien !?!

Bien sur, BIG THEC nous dit que le problème c’es les réseaux sociaux. Il faut imposer des balises au public et laisser TOUT les réseaux à BIG TECH, naturellement ! Ils n’ont pas assez de pouvoir. On va leur en donner plus.

Et la roue tourne. Aussi les aiguilles de l’horloge grand-père marquent les minutes et les secondes car grand-papa la remonte chaque matin pour rendre reconnaissable le passage du temps et toutes les folies du monde moderne. C’est l’heure des comptes. Le progrès, comme ça a toujours été : C’est, un pas en avant, deux en arrière.

John Mallette

Le Poète Prolétaire