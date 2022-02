MOHAWK NATION NEWS TRADUIT & COMPLÉTÉ PAR JBL1960

Mais sachez qu’en Asie du Sud ; «Alors que le monde regarde le Texas, les inondations au Bangladesh, en Inde et au Népal ont tué 1200 personnes et en ont touché 16 millions» Contrairement à l’ouragan Harvey aux États-Unis, les inondations meurtrières qui frappent le sous-continent indien depuis début juin sont passées presque inaperçues. Comme si les moussons destructrices étaient devenues routinières en Asie du Sud. Idem pour la Sierra Leone et le Niger, qui affrontent eux aussi pluies diluviennes et coulées de boue depuis plusieurs semaines. Sans entrer dans une hiérarchisation des catastrophes ou du nombre de victimes, le décalage est flagrant. Hormis la BBC et le Huffington Post, la plupart des médias n’ont placé leur attention de ce côté-là du monde que sur le tard ► Lire l’intégralité de l’article ► https://www.letemps.ch/opinions/2017/08/31/linde-texas-une-mediatisation-variable-catastrophes-naturelles

De l’eau partout… Et pas une goutte à boire

MNN du 1er septembre 2017 – URL de l’article original en anglais ► http://mohawknationnews.com/blog/2017/09/01/water-everywhere-not-a-drop-to-drink/

Traduit de l’anglais par Jo Busta Lally le 4 septembre 2017

Plus de 118 000 personnes à Beaumont n’ont pas d’eau à boire. Houston peut commencer à faire le décompte. La vie sur l’île de la Grande Tortue était formidable jusqu’à ce que l’homme blanc vienne nous tuer et détruise notre terre.

Les Texans sont tous des transplantés. Ils ont assassiné les Comanches pour devenir des Texans. Ils ont combattu les Mexicains sur des terres appartenant aux vrais peuples naturels/originels. [NdJBL : Après avoir triomphé en 1856 au congrès de Paris, qui a mis fin à la guerre de Crimée, Napoléon III, empereur des Français, forme le projet de renverser le président mexicain et de transformer le Mexique en un empire latin et catholique ► https://www.herodote.net/Guerre_du_Mexique-synthese-521.php]

Lorsque le Corps d’ingénieurs de l’armée a ouvert les barrages à Houston, les gens n’ont pas été avisés d’évacuer. L’eau au nord des barrages coule maintenant dans les réservoirs qui ont débordé.

Il y a maintenant 42 000 personnes sans-abri à Houston. Des évacuations se produisent de la Louisiane au Tennessee.

L’ouragan s’installe dans les terres et amène 4 à 5 pieds (1220 à 1524 mm) de pluie torrentielle dans l’est. L’altitude de sécurité est de 80 kilomètres à l’intérieur des terres. Le Tennessee, le Kentucky et l’Ohio sont inondés et vont couler vers le sud aussi.

Tous les égouts, les ordures et les toxines s’écoulent dans le golfe du Mexique, polluant l’océan.

L’ouragan Irma est en route vers l’Atlantique et les États-Unis. Personne ne sait où il va atterrir. Plus l’eau est chaude, plus l’ouragan devient violent et se déplace à plus de 200 km/h. D’autres viendront jusqu’en novembre quand la saison des ouragans prendra fin.

Contexte : Le Sahara avait toute une végétation. Il s’est transformé en un gigantesque désert très chaud. Le vent souffle d’est en ouest et se dirige vers l’océan. La turbulence est créée lorsque la chaleur frappe l’eau froide. L’eau commence à bouger. Les ouragans commencent à se déplacer vers l’ouest en direction de l’île de la Grande Tortue.

Quand nous, onkwe-hon-weh les peuples originels de l’île de la Grande Tortue, nous sommes réunis en grand conseil il y a longtemps, nous nous sommes rappelés de notre histoire. Ensuite, la question a été prise dans le puits pour discussion. Les gens ont pensé et discuté de tous les aspects avant qu’ils ne s’entendent. Aujourd’hui, tout le monde attend les ordres des politiciens manipulateurs qui prennent des décisions en fonction de leurs intérêts personnels.

Nous devons ralentir, obtenir des informations correctes et réfléchir avant de parler. Les gens relayent des « fake news » et les mensonges des politiciens au lieu de penser par eux-mêmes.

La vérité vraie est que peu importe combien de soldats, de gardes nationaux, de porte-avions ou de navires de guerre ils ont. Lorsque des tempêtes/ouragan/cyclones arrivent, toutes leurs forces militaires ne peuvent empêcher la nature d’envoyer des ouragans, des orages, des inondations ou des tornades.

Du Fracking, au vol des ressources naturelles ; des mercenaires sont prêts à nous assassiner au Dakota du Sud et partout ailleurs. Notre Terre-Mère/Mère-Nature est consciente. Les oligarques pénalisent tout le monde pour le vol et le meurtre des peuples autochtones/originels et de toute vie.

Les pays qui acceptent que les biens soient volés à l’île de la Grande Tortue sont tout aussi coupables.

L’ouragan ne fait pas de discrimination entre les riches et les pauvres. Certains ont reçu le message. La majorité ne l’a pas fait. Chacun a le devoir d’apprendre et d’accepter la vérité vraie.

Même Cuba, se permet de leur faire la leçon à la Nation tellement Exceptionnelle et Indispensable : Une leçon pour les États-Unis : la réponse de Cuba aux ouragans ; Comment une petite île des Caraïbes, avec peu de ressources, s’y prend pour protéger sa population des conditions météorologiques extrêmes mieux que certains des pays les plus riches. Source Telesur du 28 août via Le Saker Francophone ► http://lesakerfrancophone.fr/une-lecon-pour-les-etats-unis-la-reponse-de-cuba-aux-ouragans



En relayant la vidéo SOTT du mois de juillet ► RÉSUMÉ SOTT 07/2017 + INFOS & PDF AD HOC je relevais la dangerosité des tornades de feux près d’Amarillo au Texas.

Et ça n’a pas loupé :

Au Texas, une usine chimique d’Arkema ravagée par l’eau puis le feu – Source Le Monde du 31/08/2017 ► http://www.lemonde.fr/tempete-harvey/article/2017/08/31/au-texas-deux-explosions-entendues-dans-une-usine-chimique-d-arkema_5179040_5177961.html

Source Le Monde du 31/08/2017 ► http://www.lemonde.fr/tempete-harvey/article/2017/08/31/au-texas-deux-explosions-entendues-dans-une-usine-chimique-d-arkema_5179040_5177961.html Le passage de la tempête Harvey, qui a fait au moins 42 morts et dévasté une grande partie de l’État du Texas et de la Louisiane, continue de sérieusement perturber le fonctionnement de l’usine de produits chimiques d’Arkema, à Crosby, près de Houston. La zone aux abords de l’usine a été évacuée depuis jeudi après des explosions et le dégagement de fumées noires potentiellement irritantes ► Source Le Parisien du 2 septembre 2017 ► http://www.leparisien.fr/environnement/nature/tempete-harvey-au-texas-nouvel-incendie-au-dessus-d-une-usine-chimique-02-09-2017-7230216.php

Alors, en complément, vous pouvez lire le dernier article de Mohawk Nation News que j’ai traduit et complété ici ► MINORITÉ BLANCHE par Mohawk Nation News traduction & analyse de JBL1960

Et je me permets de vous conseiller la lecture de cette Introduction à la Philosophie et la Pensée Amérindiennes à partir du livre-testament de Russell Means « Si vous avez oublié les noms des nuages, vous avez perdu votre chemin », grâce à Résistance71 qui a traduit ce livre par de larges extraits que j’ai réunifié dans un PDF N° 5 de 19 pages ► INTRODUCTION À LA PHILOSOPHIE ET LA PENSÉE AMÉRINDIENNES

“Dans la loi naturelle, chaque chose est à sa place, où est le mal ? Il n’y a pas de mal dans la nature. Vivre en suivant la loi naturelle, nous percevons les choses pleinement au travers de nos sens, nous développons une pleine et riche appréciation de monde réel qui nous entoure, pour ce que nous expérimentons quotidiennement dans nos vie… Pour la réalité.”

~ Russell Means ~

Mitakuye Oyasin = Expression Lakota (Sioux) qui signifie : Nous sommes tous inter-reliés