Le plan de pandémie COVID-19 a échoué – L’Ukraine est-elle le plan B?

Par Brandon Smith. − Le 28 janvier 2022 − Source Alt-Market

Brandon Smith est un fin limier de la politique américaine dont il connait les rouages compliqués. Bradon Smith a cependant un défaut, comme tous les analystes de gauche (ses pires ennemis) et ceux de droite (qu’il pense ses amis) Brandon croit que le monde se divise en deux camps antagonistes, soit les « mondialistes-globalistes » intelligents et les « patriotes-nationalistes-réactionnaires » trop naïfs. Plusieurs des hypothèses politiques qu’avancent Brandon sont plausibles et crédibles mais il n’est pas requis de les couvrir d’une chape complotiste. À l’occasion, nous vous soulignerons les divagations complotistes de Brandon Smith.

Il y a des gens dans le mouvement pour la liberté qui attribuent beaucoup trop d’intelligence aux élites du pouvoir mondial, au point qu’ils semblent penser que les globalistes planifient toujours « dix pas en avant ». Ce qui est amusant dans le fait de planifier dix étapes à l’avance, c’est que si quelque chose ne va pas dans les étapes 1 à 9, il sera impossible de passer à l’étape 10 et vous aurez gaspillé beaucoup d’énergie dans un plan élaboré qui n’aboutira à rien. Les globalistes ne sont PAS les personnes les plus intelligentes du monde, loin de là. Ils ne sont même pas si efficaces que ça lorsque leurs plans fonctionnent réellement et qu’il n’y a pas de surprises.

Il n’y a qu’une seule raison pour laquelle les criminels centralisateurs n’ont pas été abattus, et c’est parce que personne ne les a jamais ciblés directement. Chaque fois qu’il y a une secousse gouvernementale, une rébellion ou un mouvement de masse pour le changement, les gens ciblent « le système » ; ils accusent le système de tous nos problèmes (ou ils accusent une poignée de marionnettes politiques) et ils cherchent à ajouter une nouvelle couche de peinture ou à changer certaines de ses fonctions de base, mais les hommes derrière le rideau finissent toujours par revenir derrière le rideau. Le problème n’est jamais « le système », ce sont les personnes qui dirigent et influencent le système tout en profitant du confort de l’ombre. (Voilà un premier point ou nous différons d’opinion … nous pensons que le problème est toujours « le système » et que même quand les hommes derrière le rideau sont intelligents ils sont des marionnettes du système qu’ils comprennent mieux que les autres

Voici comment les globalistes semblent opérer du mieux que je peux dire – Ils dirigent leur poing plein de fléchettes vers une planche et lancent le tout aussi fort qu’ils le peuvent et tout ce qui se plante se plante. Quand un plan tient, les globalistes semblent être brillants, n’est-ce pas ? En réalité, ils n’ont fait que lancer des plans les yeux bandés et la moitié de ces plans ont atterri dans le caniveau. Le problème est que pendant que les globalistes tâtonnent dans l’obscurité à la recherche d’un plan qui fonctionne, ils peuvent faire beaucoup de dégâts et attirer beaucoup d’attention.

De temps en temps, il devient évident qu’ils ont investi énormément de temps et de planification dans un seul et unique plan, un point d’appui sur lequel beaucoup de leurs autres plans reposeront à l’avenir. Il ne fait aucun doute que la réponse à l’épidémie de Covid avait pour but de passer outre de nombreuses conventions sociales et juridiques et de parvenir à une centralisation totale avant même que la grande majorité des gens n’aient compris ce qui leur arrivait.

L’excitation et l’adrénaline manifestées par les globalistes au début de la pandémie étaient palpables. Ils dansaient pratiquement dans les rues, jacassant sur le nombre de programmes socialistes de part le monde qu’ils étaient sur le point de mettre en place, sans parler du nombre de libertés individuelles qu’ils étaient sur le point d’effacer. (Les « libertés » individuelles ne sont pas le problème des mondialistes. Ce sont le milliard de travailleurs qui tentent de se prévaloir de ces privilèges qui posent problème aux globalistes et aux conspirationnistes.

Cela dit, lorsqu’un plan ne se déroule pas comme ils le souhaitent, ils essaient parfois de le forcer à fonctionner et cela ne se passe jamais bien pour eux. Nous l’avons vu à plusieurs reprises avec leurs tentatives d’instaurer un contrôle des armes à feu aux États-Unis et ils ont échoué à maintes reprises. Plus récemment, le programme Covid et, par extension, le « Reset » globaliste se sont effondrés aux États-Unis, ce qui leur a posé des problèmes dans d’autres parties du monde. (Entièrement d’accord Brandon. NDÉ).

La résistance américaine aux obligations et aux confinements liés à la vaccination devait être la clé de tout, plus que beaucoup de gens ne le pensent. Même si les globalistes pouvaient mettre en place une tyrannie médicale dans une grande partie du reste du monde, les États rouges conservateurs bloquant l’agenda à chaque tournant, cela a créé un point focal pour la résistance. (Exact Brandon). Autrement dit, tous les peuples du monde peuvent encore voir qu’il y a une autre façon de faire les choses qui n’implique pas l’autoritarisme. La vie dans les états rouges continue comme si la crise Covid n’existait pas. Les conservateurs ne « meurent pas dans les rues » comme les libéraux fous l’ont dit. En fait, des millions de personnes ont QUITTÉ les États bleus pour venir dans les États rouges, juste pour être libres.

Lorsque vous offrez aux gens des alternatives, vous leur offrez un aperçu de la liberté, et parfois un aperçu est tout ce qui est nécessaire pour inspirer la rébellion. Je crois que c’est la résistance des États rouges qui a directement conduit la Cour suprême à bloquer les obligations de vaccination illégales et anticonstitutionnelles de Biden. Si les États rouges n’avaient pas adopté une position aussi agressive, le pays tout entier pourrait être sous la coupe de Biden, qui nous dicte sa conduite d’en haut, ou nous serions en guerre. Je ne pense pas non plus que ce soit une coïncidence si le gouvernement britannique a décidé de supprimer toutes les obligations Covid juste après que la Cour suprême des États-Unis ait supprimé les restrictions aux États-Unis. Lorsque la liberté est visible, elle se répand.

Il est difficile pour les gouvernements occidentaux d’expliquer à leurs populations pourquoi elles devraient être réduites en esclavage à cause du virus de la Covid-19 alors que tant d’autres personnes de l’autre côté de l’océan vivent leur vie normalement face à la même maladie. Cela ne signifie pas que certains des pires contrevenants ne tenteront pas de maintenir leur emprise misérable sur leurs populations. Il semblerait que le gouvernement australien ait été perdu à jamais pour la tyrannie globaliste, mais il ne pourra toujours pas nier la réalité de la liberté des conservateurs américains. Il y aura toujours une chance de révolte en Australie, exactement parce que nous sommes la preuve vivante que les obligations Covid n’ont pas besoin d’exister.

Depuis le tout début de la pandémie de Covid, j’ai soutenu que le virus lui-même était une arme biologique fabriquée en laboratoire, très probablement créée dans les entrailles des installations de niveau 4 à Wuhan, juste en bas de la rue de ce qui est largement reconnu comme le point zéro. J’ai également fait valoir depuis le début que les preuves montrent que le NIH et Anthony Fauci ont été impliqués dans le financement de la manipulation des coronavirus au laboratoire de Wuhan pendant de nombreuses années. En d’autres termes, il y a eu collusion entre les élitistes occidentaux et les scientifiques chinois pour faire du coronavirus une arme par le biais de la recherche sur les gains de fonction. Ceci est maintenant exposé comme un FAIT. https://theintercept.com/2021/09/09/covid-origins-gain-of-function-research/

Ce que je ne sais pas avec certitude, c’est si le virus a été libéré délibérément ou accidentellement. Ce que je peux dire, en revanche, c’est que les globalistes du Forum économique mondial et de la Fondation Bill et Melinda Gates ont organisé une « simulation » d’une pandémie mondiale de coronavirus deux mois seulement avant que la réalité ne se produise. La simulation, appelée « Event 201« , semblait prédire presque tout ce qui se passerait finalement avec la véritable épidémie de coronavirus qui a commencé en Chine, jusqu’à ce que les entreprises de presse et les géants des médias sociaux verrouillent toutes les informations qui ne correspondaient pas au narratif. Il y avait juste un problème : le virus n’était pas aussi mortel qu’ils l’avaient espéré. (Brandon a probablement raison dans ses hypothèses que l’on ne devrait pas qualifier de complotistes.

L’Event 201 prévoyait 65 millions de décès initiaux dans le monde et l’OMS prévoyait un taux de létalité de l’infection beaucoup plus élevé, de 3 % de la population ou plus. Cela ne s’est jamais produit. Les globalistes et les médias se sont démenés ces deux dernières années pour convaincre le public que le taux de mortalité de la Covid-19 est beaucoup plus élevé qu’il ne l’est, mais le fait est que des dizaines d’études montrent que le RIF moyen de la Covid-19 n’est que de 0,27 %. Ce taux ne va pas s’aggraver, il va seulement diminuer à mesure que la Covid-19 continue à muter vers des formes moins mortelles de lui-même.

Pourquoi cela est-il arrivé ? C’est impossible à dire. Peut-être que le virus s’est comporté différemment en laboratoire, mais qu’il a changé radicalement une fois qu’il a été relâché dans la nature ? Ce serait mon hypothèse. Peut-être que c’était une intervention divine ? Quelle que soit la raison, les globalistes ont investi une quantité intense d’énergie dans le virus de la Covid-19 et il les a laissé tomber, et maintenant ils sont coincés en essayant de créer une panique de masse sur un rien du tout.

Alors, que se passe-t-il ensuite ?

Il est logique qu’ils aient besoin d’une distraction pour rediriger l’élan, et les globalistes feront ce qu’ils font toujours, c’est-à-dire créer des tensions de guerre. Cela ne signifie pas qu’une guerre à grande échelle est le résultat escompté, mais des guerres régionales limitées qui pourraient se transformer en quelque chose de plus sont toujours sur la table. Ce n’est pas une erreur si les États-Unis pourraient être pris dans non pas un mais deux conflits régionaux majeurs en ce moment, y compris une invasion chinoise de Taïwan et une invasion russe de l’Ukraine.

Pour l’instant, c’est l’Ukraine qui suscite le plus d’intérêt. Nous avons été témoins de tels débordements avec l’Ukraine à de nombreuses reprises par le passé et il est difficile de dire s’il s’agit encore d’un faux départ ou si une attaque russe totale va se produire. Avec l’influence, le financement et l’armement constants des États-Unis dans la région, je suppose qu’il ne serait pas difficile de pousser les Russes à l’invasion. Je n’ai pas vraiment envie d’essayer de lire les dés sur cette question. Le seul intérêt que je porte à l’Ukraine est la façon dont elle pourrait bénéficier à l’agenda globaliste.

Tout d’abord, l’instabilité économique qui a augmenté de manière exponentielle ces deux dernières années va maintenant passer à la vitesse supérieure. L’inflation, le prix du gaz, la chaîne d’approvisionnement, toutes les menaces qui pèsent déjà sur nous seront décuplées avec deux puissances nucléaires en désaccord. Même si les bruits de sabre ukrainiens devaient s’étouffer dans le néant, la seule existence du danger suffit à inspirer une peur économique généralisée.

Deuxièmement, la question de la pandémie peut être mise de côté avec peu de fanfare. Les globalistes savent que cela ne les mène nulle part, mais ils ont besoin d’un moyen de se retirer sans expliquer les nombreux mensonges qu’ils ont colportés ces deux dernières années. La guerre est un moyen d’effacer l’ardoise dans le cycle des nouvelles.

Troisièmement, les tensions accrues avec la Russie ouvrent la porte à une autre forme de paranoïa chez nous. Combien de fois avons-nous entendu les médias parler d’une « influence russe » sur les élections américaines ? Il n’y a AUCUNE preuve de cela, mais le récit a déjà été planté parmi les gauchistes. Je ne serais pas surpris le moins du monde que les élections américaines soient « reportées » ou que leurs résultats soient ignorés en raison d’allégations non vérifiées d’« ingérence » russe. Quel meilleur moyen d’empêcher un balayage conservateur complet aux États-Unis que d’arrêter purement et simplement les élections ?

Quatrièmement, par extension, ce n’est qu’une question de temps avant qu’une rébellion conservatrice ne surgisse aux États-Unis pour déloger les globalistes du pouvoir. Cela se produit déjà aujourd’hui sous de nombreuses formes, pour ceux qui y prêtent attention. La façon la plus courante pour les gouvernements corrompus de saper une rébellion pour la liberté est de l’accuser d’être une révolution de type astroturfing créée par un ennemi étranger. En d’autres termes, le gouvernement corrompu cherche à s’emparer du cœur et de l’âme de la rébellion en affirmant qu’elle ne se bat pas pour la liberté, mais uniquement en échange d’argent ou de pouvoir d’une nation étrangère. Leur raison de se battre est « fausse ».

Nous avons vu cela avec le PCC chinois lorsqu’il a brutalement pris le contrôle de Hong Kong. Nous l’avons également vu au Kazakhstan lorsque le peuple s’est révolté dans les rues à cause de l’inflation des prix et que des troupes russes ont été envoyées pour réprimer ce qui a été appelé une « révolution de couleur créée par l’étranger ». Rien n’aurait pu être plus éloigné de la vérité. (MANIFESTATIONS AU KAZAKHSTAN: 5 CLÉS POUR COMPRENDRE CE QUI SE PASSE – les 7 du quebec)

Ne vous y trompez pas, lorsque les combats commenceront aux États-Unis, notre rébellion ne sera pas appelée un combat pour la liberté. Nous serons accusés d’être des « agents russes », des traîtres, des insurrectionnistes, etc, etc. Ils diront que nous nous battons pour soutenir des gouvernements étrangers, et non pour ramener la liberté et le bon sens dans notre société. Nous serons les méchants ; il est important de comprendre cela et de ne pas s’enliser dans une guerre de 4ème génération. C’est principalement pour cette raison que le conflit avec la Russie a beaucoup de sens pour les globalistes. Peut-être pas à l’échelle d’une guerre mondiale, mais suffisamment pour garder leurs populations cibles dans le droit chemin. Que ce plan réussisse ou non est une toute autre question. Comme déjà mentionné, ces gens échouent régulièrement.

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone