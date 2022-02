Par Robert Bibeau.

«Leur guerre sanitaire on ne la fera pas!» – les Truckers Canadiens!

Le webmagazine Les7duquebec.net a publié jeudi le 17 février un excellent article qui rend compte – à travers l’étude d’un secteur économique précis (l’industrie touristique) – du fonctionnement des rapports sociaux de production capitalistes qui font se confronter les classes sociales et les segments de classes sociales à travers le monde entier (ce qui est l’essence de la mondialisation). La mort annoncée du tourisme de masse – les 7 du quebec https://les7duquebec.net/archives/270232

Dans cette industrie capitaliste multimilliardaire, entièrement mondialisée et monopolisée, le grand capital gère l’ensemble de l’industrie et réagit aux pressions qu’exercent sur lui les autres secteurs industriels entremêlés à travers le capital global. Pour ces grands capitalistes, le défi de la pandémie sanitaire bidon est de survivre dans les conditions de la simulation guerrière mettant en œuvre des armes virales inédites (SRAS-CoV-2 et COVID). Le plan de pandémie COVID-19 a échoué – L’Ukraine est-elle le plan B? – les 7 du quebec : https://les7duquebec.net/archives/270275

Armes nouvelles entraînant de multiples restrictions aux déplacements – l’objet de l’industrie touristique mondialisée. Ce segment de classe et d’industrie (avionnerie-hôtellerie-grossiste en voyage-approvisionnement-énergie-transport, etc.) fut largement subventionné par l’État totalitaire bourgeois dont la dette titanesque repose désormais sur les épaules de la populace appauvrie et traumatisée (ce qui est l’objectif de l’exercice militaire en cours).

En dessous de la classe bourgeoise du grand capital s’agitent la moyenne et la petite-bourgeoisie de cette industrie parfaitement hiérarchisée – industriellement et socialement parlant. Ceux-là encaissent le coup des mesures de confinement dément, des mesures de restrictions à la circulation des marchandises (ce qui comprend les centaines de millions de touristes marchandisés). Pendant ce temps, les médias à la solde se font un devoir de terroriser la populace en traquant les contrevenants qui osent défier la quarantaine militaire décrétée par l’État fasciste des riches.

Ces segments de classe (moyenne et petite-bourgeoisie) de l’industrie du tourisme se sont scindés en deux sections politiques : – les Collabos serviles de l’État fasciste qui espèrent des compensations financières – dans les pays de capitalisme avancé du moins – et qui ont été déçu des aumônes qui leur ont été jetées en pitance (les gros ont tout avalé geignent-ils). Certains Collabos se transforment alors en Résistants. Certains éléments de la moyenne et de la petite-bourgeoisie de ce secteur industriel durement frappé par l’exercice militaire sanitaire rejoignent les rangs des résistants, apportant ce que Lénine qualifiait déjà en 1916 : « … d’explosion de la lutte de masse des opprimés et mécontents de toute espèce. Des éléments de la petite bourgeoisie et des ouvriers arriérés y participeront inévitablement : sans cette participation, la lutte de masse n’est pas possible, aucune révolution n’est possible. Et, tout aussi inévitablement, ils apporteront au mouvement leurs préjugés, leurs fantaisies réactionnaires, leurs faiblesses et leurs erreurs. Mais objectivement, ils s’attaqueront au capital… » (1) Attaquer le grand capital c’est tout ce qu’on leur demande, en les gardant à l’œil évidemment…

Enfin, tout en bas de l’échelle économique – sociale et politique de cette industrie multimilliardaire du tourisme capitaliste de masse s’activent les millions de personnels et de croupiers sans nom, la piétaille de service, la basse main-d’œuvre, continuelle chair à canon des guerres perpétuelles du capitalisme moribond. Ceux-là ont compris rapidement que l’exercice militaire-sanitaire et les sacrifices pour préparer la « Patrie » à cette 3e guerre universelle c’étaient pour eux. Ceux-là comprennent que le champ de bataille sera mondial – la Terre tout entière – les mégalopoles sont particulièrement menacées.

L’instinct de classe prolétarien leur signifie inconsciemment que rien de bon – pour eux – n’adviendra de cette mascarade rocambolesque de masques ubuesques – de confinement dément – de restrictions pour les pauvres – de répression pour les résistants – d’agression et de digressions sanitaires ridicules – de régressions morales et éthiques – de vaccins miracles alambiqués, dangereux et chèrement payés – de rationnement des approvisionnements – de l’inflation et de la hausse des prix en ce temps de drôle de guerre inavouée.

Les masses prolétariennes mondiales – échaudées par un siècle de trahison des « élites » gauchistes aussi bien que droitistes – prennent la posture de défense du pangolin – le dos rond – espérant qu’une fois les sacrifices passés – une fois la rançon payée au grand capital gourmand via son État totalitaire forban – ils seront « libérés » de corvée… mais il n’en est rien… L’exercice militaire-sanitaire n’est qu’une étape dans les préparatifs de guerre que les médias menteurs ont pour mission de nous faire accepter – ingérer comme une fatalité comme on le voit en Ukraine présentement. LE «CONFLIT UKRAINIEN» NE POINTE PLUS VERS «UNE GUERRE EUROPÉENNE» MAIS MONDIALE – les 7 du quebec ; https://les7duquebec.net/archives/270180

Après deux ans de tergiversation – et de résistance farouche et désespérée face à l’appareil d’État totalitaire déchaîné, tétanisé, – un dernier carré de résistants prolétariens (ce mélange de militants apportant au mouvement leurs préjugés, leurs fantaisies réactionnaires, leurs faiblesses et leurs erreurs- Lénine), de gauche comme de droite, se lève en résistance ultime… démontrant que pour contrecarrer les projets de guerre (pandémie sanitaire – ou climatique – ou cybernétique – ou nucléaire) il suffit d’un dernier carré de Résistants prêts à se sacrifier pour l’humanité tout entière. Résultats de recherche pour « truckers » – les 7 du quebec : https://les7duquebec.net/archives/270221

Nous disons NON à leurs préparatifs de guerre virale mondiale.

Votre guerre nous ne la ferons pas ni de gauche ni de droite.

(1 ) Lénine en 1916 :

« Quiconque attend une révolution sociale « pure » ne vivra jamais assez longtemps pour la voir. Il n’est qu’un révolutionnaire en paroles qui ne comprend rien à ce qu’est une véritable révolution. (…) La révolution socialiste (en Europe) ne peut pas être autre chose que l’explosion de la lutte de masse des opprimés et mécontents de toute espèce. Des éléments de la petite bourgeoisie et des ouvriers arriérés y participeront inévitablement : sans cette participation, la lutte de masse n’est pas possible, aucune révolution n’est possible. Et, tout aussi inévitablement, ils apporteront au mouvement leurs préjugés, leurs fantaisies réactionnaires, leurs faiblesses et leurs erreurs. Mais objectivement, ils s’attaqueront au capital, et l’avant-garde consciente de la révolution, le prolétariat avancé, qui exprimera cette vérité objective d’une lutte de masse disparate, discordante, bigarrée, à première vue sans unité, pourra l’unir et l’orienter, conquérir le pouvoir, s’emparer des banques, exproprier les trusts haïs de tous (bien que pour des raisons différentes !) et réaliser d’autres mesures dictatoriales dont l’ensemble aura pour résultat le renversement de la bourgeoisie (…)».