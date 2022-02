Pourquoi les États-Unis veulent la guerre en Ukraine? Maintenir l’hégémonie du dollar!

Thomas J. Penn est citoyen américain et vit en Allemagne depuis de nombreuses années. Il était sous-officier d’infanterie dans l’armée américaine. Il a étudié la finance et la gestion et possède une vaste expérience des marchés financiers.

Le dollar américain a été la monnaie la plus utilisée pour le commerce international depuis qu’il a remplacé la livre sterling dans les années 1920. Les matières premières telles que le pétrole, l’or, les métaux de base et les produits agricoles sont tarifées et payées en dollars. Cela a créé une forte demande mondiale pour le billet vert, ajoutant une valeur massive à sa valeur, et a créé une forte demande pour les bons du Trésor américain. Tout cela permet au gouvernement fédéral américain d’imprimer des milliers de milliards de dollars, d’emprunter sans limite et de dépenser sans compter .

Laissons de côté toutes les fanfaronnades de Washington concernant les droits de l’homme, la démocratie et la souveraineté, car ce ne sont que des questions qu’il utilise comme couverture et qu’il ignore systématiquement pour atteindre ses objectifs. Que veut vraiment Washington ?

Pourquoi Washington – et par extension l’OTAN et l’UE – sont-ils si obsédés par l’Ukraine? Qu’est-ce qu’ils espèrent réaliser ? Une fois que l’on a compris le mécanisme par lequel Washington tire son véritable pouvoir, ses actions vis-à-vis de la Russie deviennent plus faciles à comprendre.

Moscou, qui a annoncé que ses troupes se retiraient de la frontière entre la Russie et l’Ukraine, a toujours nié avoir l’intention d’envahir. Mais Washington, avec ses accusations répétées concernant un incident imminent sous fausse bannière, à son stationnement de troupes en Europe de l’Est, a semblé désespéré d’inciter la Russie à faire une telle démarche. Plus le président russe Vladimir Poutine refuse de mordre à l’hameçon, plus le désespoir grandit à Washington.

Beaucoup cherchent maintenant à abandonner leur dépendance au dollar alors que Washington a continué d’abuser de son statut d’émetteur de la monnaie de réserve mondiale au fil des décennies.

La Russie et la Chine ont notamment réduit drastiquement leur utilisation du dollar. En 2015, environ 90 % de leurs transactions bilatérales ont été réalisées en dollars. Mais depuis le début de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ce chiffre est tombé à 46 % et continue de baisser rapidement. Même les alliés et partenaires des États-Unis, comme la Turquie et l’Inde, ont commencé à négocier dans leurs devises nationales respectives quand cela leur convenait. Les pays se demandent pourquoi les institutions financières américaines devraient servir d’intermédiaires pour les opérations bancaires internationales.

Pékin encourage activement l'utilisation de sa monnaie, le renminbi, dans les transactions commerciales, en particulier dans le cadre de son initiative massive « la Ceinture et la Route de la soie« . Alors que la Chine se remet plus fortement que les autres grandes économies de Covid-19, les capitaux étrangers ont également afflué, alors que Pékin ouvre ses marchés financiers.

Alexey Maslov, directeur de l’Institut d’études extrême-orientales de l’Académie russe des sciences, a déclaré à The Nikkei Asian Review que la « dédollarisation » russo-chinoise approchait d’un « moment décisif » qui pourrait élever leur relation à une alliance de facto .

Cette alliance, et sa menace sur la suprématie du dollar, inquiète profondément Washington. « Le système actuel centré sur le dollar ne peut pas durer éternellement », déclare Barry Eichengreen, professeur d’économie et de sciences politiques à l’Université de Californie à Berkeley. « Un système monétaire et financier international multipolaire est en train d’arriver, alors que les États-Unis représentent une part décroissante de l’économie mondiale.«

Les stratèges de Goldman Sachs ont prédit qu’il existe désormais « de réelles inquiétudes quant à la longévité du dollar américain en tant que monnaie de réserve », tandis que le gestionnaire de fonds milliardaire américain Stanley Druckenmiller a averti que le dollar pourrait cesser d’être la monnaie de réserve mondiale prédominante d’ ici 15 ans.

Ironiquement, l’utilisation croissante par l’Amérique de sanctions sévères contre des pays qu’elle n’aime pas, comme la Chine et la Russie, a alimenté cette tendance, alors que les pays cherchent de nouvelles façons de financer le commerce sans que Washington ait la possibilité de saisir leur argent. « Les États-Unis, en utilisant continuellement des sanctions, commencent à se couper le nez pour contrarier leur visage » , a déclaré Anuradha Chenoy, ancienne doyenne de l’École d’études internationales de l’Université Jawaharlal Nehru à New Delhi .

J’ai discuté de tout cela en détail dans un article pour RT DE (Allemagne) en avril 2021, intitulé Nord Stream 2 – La vraie raison de la répulsion du gouvernement américain :

« … Le gouvernement des États-Unis, en tant qu’émetteur de la monnaie de réserve mondiale, n’est intéressé que par une chose : la prolifération du dollar américain. Ce seul fait est tout ce qu’il faut saisir pour vraiment comprendre la politique étrangère américaine.

« Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Cela signifie que le gouvernement américain, en collusion avec la Réserve fédérale, a la capacité d’imprimer le dollar américain à volonté… et peut exporter son inflation vers le reste des nations du monde. Toute nation qui souhaite s’engager dans le commerce international, y compris l’achat de matières premières telles que le gaz naturel ou le pétrole, doit maintenir d’énormes réserves de dollars américains pour permettre ses achats.

« Le monde, en effet, agit comme une éponge pour absorber l’inflation américaine, permettant au gouvernement américain d’accumuler des déficits obscènes qui permettent un budget militaire massif et enrichissent une très petite partie de la population américaine au détriment non seulement de la population mondiale, mais aussi de la classe ouvrière américaine.

« Comme pour toute nation qui veut se libérer du dollar américain, nous savons très bien ce que les États-Unis leur réservent… C’est là qu’intervient la Fédération de Russie. Si l’on veut vraiment comprendre pourquoi l’establishment américain déteste la Russie sous Vladimir Poutine, il suffit de comprendre le rôle du dollar dans le monde. La Russie est une menace directe pour la prolifération du dollar américain.

« Pour sa part, la Fédération de Russie est devenue assez résiliente au cours des 20 dernières années et beaucoup moins sensible à toute pression ou influence extérieure… La Russie est une nation souveraine qui n’est pas intimidée par les États-Unis.

« Les États-Unis ne peuvent pas simplement lancer une frappe militaire contre la Fédération de Russie comme ils l’ont fait en Irak et dans de nombreux autres pays qui ont rejeté l’hégémonie du dollar. La Russie a désormais le pouvoir d’empêcher la prolifération du dollar américain. Pour revenir à l’analogie de l’éponge : la Russie réduit la taille de l’éponge. Cela laisse le gouvernement américain avec un nombre de plus en plus petit de pays vers lesquels exporter l’inflation en dollars. Plus l’éponge devient petite, plus la politique étrangère américaine devient désespérée, alors que les dirigeants américains essaient par tous les moyens de préserver leur emprise sur la puissance mondiale… »

Toute nation qui ne respecte pas les édits de Washington et refuse de jouer le jeu du dollar se heurte à une révolution de couleur, un coup d'État, un faux drapeau ou une force militaire brutale. Washington sait que si de plus en plus de ces dollars détenus dans les réserves de change deviennent superflus, ils retourneront aux États-Unis pour y aggraver les pressions inflationnistes. C'est la raison principale, par exemple, pour laquelle Washington est si farouchement contre le gazoduc Nord Stream 2 : parce que les Russes et les Allemands détermineront ensemble le mécanisme de tarification, pas Washington.

Les nations du monde devraient avoir le droit souverain de choisir la devise dans laquelle elles souhaitent échanger et ne pas être obligées, au canon d’un fusil américain, d’utiliser le dollar américain.

C’est la vraie raison pour laquelle Washington est déterminé à attirer les forces russes en Ukraine. Washington doit tenter, par tous les moyens possibles, de contenir la Russie, puis de la forcer à l’assujettissement, c’est-à-dire à accepter pleinement et totalement l’hégémonie du dollar américain sur elle. Ce à quoi la Fédération de Russie et la Chine ont déjà répondu : L’Amérique a perdu la guerre d’Ukraine – les 7 du quebec. https://les7duquebec.net/archives/270312

Mais, après des décennies d’abus, le système monétaire actuel basé sur le dollar tourne à vide. Les taux d’intérêt ont été artificiellement manipulés à zéro, les banques centrales occidentales monétisent la dette via un assouplissement quantitatif à un rythme effarant et les prix à la consommation montent en flèche en fonction du gonflement de la base monétaire. Voilà la raison de la soudaine hausse des prix inflationniste et non pas de supposées pénuries alimentaires ou pétrolières ou de matières premières. NDÉ.

Washington continuera à faire tout ce qui est nécessaire pour maintenir la suprématie du dollar, y compris en utilisant l’Ukraine et le peuple ukrainien comme chair à canon dans ses efforts pour provoquer la Russie et lui imposer l’hégémonie du dollar. Washington veut isoler davantage la Russie de l’Occident en la dépeignant comme un agresseur violent. Je suis convaincu que Vladimir Poutine ne sera pas leurré.