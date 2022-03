COP 26 — STEPHEN HARPER à l’affiche!

Trudeau autorisa Harper à participer à la Conférence sur la Changement Climatique à Glasgow, pour crées un monde meilleur? C’est la fin du monde! Il n’y croit pas au réchauffement ! Et c’est lui qu’on envoie là-bas ? Quelle sorte système parfait avons-nous au Canada ?

En premier, on envoie le bon gars, Trudeau, qui signe n’importe quoi, mais qui ne fait rien. Le BLA BLA BLA habituel. Ensuite on envoie les gros bras pour dire à toute la planète, qu’on n’a pas les moyens de respecter l’entente que Trudeau vient de signer.

Quelle belle complicité. Ces deux là, représentent le 1%. Le vrai peuple n’est pas invité. Ils sont dehors dans la rue avec Greta. Harper est en dedans avec son ami, Bill Gates, à travailler à faire de l’argent, à capitaliser d’une manière ou une autre sur la nouvelle manne, COVID-19, qu’eux-mêmes ont inventés pour arriver à l’oligarchie mondiale. Le rêve de Hitler. Il est là le danger pour le petit peuple, le 99%.

Harper est là pour diviser la planète, pas pour la sauver. On l’a accueilli à la grande porte, comme un chef d’état ? Son travail c’est de protéger Israël et garder divisé le monde Musulman. Un travail qu’il réussit très bien.

Harper est membre d’une secte, EVANGELICAL CHRISTIANS, voué à Armageddon, le conflit final; la scène du combat suprême du BON contre le MAL et c’est Harper qui décide ?!? C’est-à-dire, les Blancs chrétiens et Israël contre le reste, l’élimination des races inutiles et des faibles.

Et l’environnement ? Harper s’en fout de l’environnement! Et c’est ce fanatique chrétien, un zombie avec des œillères, qu’on envoie prêcher sa salade dans ce lieu sacré ou tous les autres cherchent une solution au réchauffement de notre fragile planète. Une allumette dans une poudrière!

Et ce pauvre Joe Biden a les mains liées, car il y a un autre joueur malencontreux qui lui joue dans le dos, le Sénateur Démocrate, Joe Manchiin. Représentant aussi de la Mafia, qui sont propriétaires des mines de charbon et de l’industrie connexe et les centrales électriques au USA. C’est pour cela qu’il y a une clause carbone dans l’entente finale!

À cette ultime Conférence sur le Changement Climatique, 2021, l’ONU a fait son possible. Greta a fait l’impossible. Et vous, chers Canadiens?

John Mallette

Le Poète Prolétaire