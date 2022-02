Ukraine: Poutine n’a pas peur

ISRAEL ADAM SHAMIR – 23 FÉVRIER 2022

Le 16 février est passé sans encombre, mais la crise ukrainienne ne s’est pas éteinte pour autant. Il y a maintenant une nouvelle date pour l’invasion du 20 février, ou peu après. Le samedi 19 février, les droites ukrainiennes ont attaqué le Donbass et les autorités du Donbass ont commencé à évacuer les femmes et les enfants. Poutine a essayé ses missiles à tête nucléaire, soit une partie de la triade nucléaire russe. La triade nucléaire, c’est la flotte russe, l’aviation et les unités terrestres, c’est la base de la puissance russe. Ils ont été testés alors que les Ukrainiens bombardaient les positions russes dans le Donbass. Le président américain a exprimé sa certitude que Poutine envahira l’Ukraine. Mais pendant ce temps, l’armée ukrainienne a bombardé Donbass de plus de 100 obus.

Le Donbass a demandé la reconnaissance de la Russie. Ils l’ont demandé plusieurs fois ; la Russie a refusé à chaque fois. Cette fois, le Conseil national de sécurité s’est réuni dans un lieu inhabituel. Et c’était diffusé en direct. Poutine a demandé à chacun, devrions-nous reconnaître la LNR-DNR ? Et ils ont répondu positivement. Le même jour, il a signé le traité de reconnaissance. C’était la fin d’une guerre de 8 ans. Depuis 2014, jusqu’à maintenant, les habitants de Donbass se cachaient dans des caves. L’armée ukrainienne les bombardait de temps en temps. Plus maintenant. L’armée ukrainienne n’ose pas tirer sur une armée russe beaucoup plus importante.

Symboliquement, un jour avant la décision, le magazine allemand Spiegel a trouvé le document contenant la promesse : « Nous ne pouvons pas offrir l’adhésion à l’OTAN à la Pologne et aux autres pays ». Une nouvelle découverte de dossiers datant de 1991 confirme l’accusation russe. Pendant des décennies, la Russie a affirmé que l’expansion de l’OTAN vers l’est violait les engagements pris par les Occidentaux après la chute du mur de Berlin. C’est maintenant confirmé.

Les Russes ne comprenaient pas pourquoi ils avaient des voisins hostiles. En particulier pourquoi les Ukrainiens sont si hostiles. Historiquement, ils étaient amis. Une seule église, une seule langue.

Les USA avaient encouragé l’hostilité des Ukrainiens après 1945. Les Russes ont tout donné aux Ukrainiens ; l’Ukraine est devenue la république soviétique la plus prospère. Cela n’a servi à rien ; ils sont restés hostiles. Les Russes étaient le peuple le moins nationaliste de l’URSS. Mais les Ukrainiens pensaient que ce n’était pas suffisant.

En 2014, les partisans de Stefan Bandera (les Quisling) ont déclenché une mutinerie. Depuis lors, l’Ukraine ne connaît pas la paix. Les loyalistes sont tués, partout, d’Odessa à Kharkov. Les loyalistes étaient majoritaires dans l’est et le sud de l’Ukraine. Dans l’est du Donbass, ils ont formé un gouvernement, qui a revendiqué l’indépendance. C’est comme le Texas, qui revendique son indépendance. Les Russes ont été forcés de défendre le Donbass.

Les forces ukrainiennes ont tiré sur le Donbass, et les Russes ont dû riposter.

Israël a exprimé son soutien à Poutine. Premièrement, les Juifs ne pouvaient pas soutenir les amoureux de Bandera. Deuxièmement, Israël et la Russie se sont mis d’accord sur la Syrie. Pas entièrement d’accord, mais suffisamment. Les Ukrainiens pensaient qu’ayant élu un juif comme président, cela compenserait Bandera. Et ils se sont trompés. Ils ne pouvaient pas dénoncer Bandera, qui reste le fondement de leur nationalisme. Israël a ses propres Banderas : Begin, Shamir et Yair Schtern. Ils ont dirigé Israël, mais pas tout de suite après l’indépendance.

Israël a soutenu Poutine, mais modérément. Les Juifs américains ont écouté Israël. Le président Biden a écouté la communauté juive américaine.

Les sanctions américaines contre les entreprises russes n’effraient pas les hommes d’affaires russes. Ils les considèrent comme un défi. Ils se renforcent, avec les sanctions. La Russie produit plusieurs fois plus de blé qu’avant les sanctions. Surtout, les produits pétroliers et gaziers ne vont pas être sanctionnés, sans quoi l’Europe serait en faillite. L’Europe a besoin du gaz et du pétrole russes. Le gaz américain coûte deux fois plus cher que le prix russe. C’est pourquoi le président Poutine n’a pas pris peur.

Commentaire, par Dumbo, le 24 février à 9h37, GMT: « Les forces ukrainienes sont déjà en train de se rendre. Qui voudrait se battre pour un gouvernement fantoche? D’accord, ils ont une feuille de route. Mais un pilote de combat a déserté, a filé en Roumanie. Il est probable que tous ceux qui pourront s’enfuir ou se rendre vont le faire. Est-ce que Zelensky est arrivé à Tel Aviv? ».

https://www.unz.com/ishamir/ukraine-putin-is-not-scared/