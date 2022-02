Thierry Meyssan sur l’attaque russe en Ukraine et réaction de l’éditeur

On nous demandera surement si le webmagazine est favorable à l’agression russe contre l’Ukraine (?) Évidemment non! Même si l’Ukraine est un État fantoche dirigée par des godillots NAZI, nous savons bien que ce sont les prolétaires ukrainiens et russes qui serviront de chair-à-canon dans cette vendetta entre les puissances impérialistes occidentales (OTAN) et la puissance impérialiste russe sur le retour. SAUVER LE SOLDAT BIDEN-Les multiples facettes des préparatifs de guerre – les 7 du quebec . Pire, cette guerre d’opérette – pour le moment localisée – pourrait bien servir de prétexte à une troisième guerre européenne et mondiale faisant appel aux nouvelles armes de destruction massive (biotechnologique – coronavirus – vaccin – cyber-arme numérique – arme monétaire et bancaire – arme météorologique – arme nucléaire hypersonique… La guerre américaine contre la Russie (via l’Ukraine) pour sauver le roi « Dollar » – les 7 du quebec . Contrairement aux médias menteurs, et pour une bonne compréhension de l’ensemble de la problématique guerrière que le Grand capital mondial nous impose, nous ouvrons nos pages aux portefaix des deux camps en conflit. LE «CONFLIT UKRAINIEN» NE POINTE PLUS VERS «UNE GUERRE EUROPÉENNE» MAIS MONDIALE – les 7 du quebec. Quand à nous, nous restons irrémédiablement fidèle aux intérêts du prolétariat internationaliste et farouchement opposé à toute guerre réactionnaire et fasciste quel qu’en soit le prétexte. Vive l’insurrection populaire. Robert Bibeau