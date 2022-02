De la mer Noire à la Méditerranée orientale, «Ne piquez pas l’ours russe»

Ci-dessous, l’officieux agent d’information de l’impérialisme russe en occident nous présente le scénario militaire de neutralisation du sous-fifre ukrainien de l’OTAN, que l’impérialisme américain a déjà promis de sacrifier sous les bombes russes. En effet, l’Ukraine – un pays de souffrance et de misère – est immolée sur l’autel des superpuissances dans leurs préparatifs de guerre suprémaciste mondiale. L’Union européenne, complice, se laisse entraîner dans cette tragédie militaire qui pour la troisième fois dans l’histoire fera de l’Europe le vestibule de l’enfer guerrier – virale (COVID) – cybernétique (Internet) – hypersonique (fusées et drones) – militaire classique (panzerdivisions et aviation) et thermonucléaire (à venir). Le prolétariat internationaliste doit refuser de se laisser entraîner dans cette tragédie militaire apocalyptique dont nous serons la piétaille sacrifiée pour le bénéfice du grand capital désespéré. Apprenons des tactiques guerrières des deux camps impérialistes ennemis, et préparons notre riposte prolétarienne. Votre guerre nucléaire on ne la fera pas. Vive l’insurrection populaire. https://les7duquebec.net/archives/270531 Robert Bibeau.

Par Pepe Escobar.

Les États-Unis n’auraient pas dû piquer l’ours russe. Maintenant, il est complètement réveillé: après l’Ukraine, les Russes sont susceptibles de faire un balayage propre des belligérants étrangers qui fouillent autour de la Méditerranée orientale et de la mer Noire.

C’est ce qui se passe lorsqu’un groupe de hyènes en haillons, de chacals et de minuscules rongeurs piquent l’ours: un nouvel ordre géopolitique naît à une vitesse époustouflante.

D’une réunion dramatique du Conseil de sécurité russe à une leçon d’histoire de l’ONU donnée par le président russe Vladimir Poutine et à la naissance ultérieure des bébés jumeaux – les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk – jusqu’à l’appel des républiques séparatistes à Poutine pour qu’il intervienne militairement pour expulser les forces ukrainiennes de bombardement soutenues par l’OTAN, c’était un processus transparent, exécuté à une vitesse vertigineuse.

La goutte d’eau (nucléaire) qui a (presque) brisé le dos de l’Ours – et l’a forcé à bondir – a été le comédien / président ukrainien Volodymy Zelensky, de retour de la Conférence sur la sécurité de Munich imprégnée de russophobie où il a été salué comme un Messie, disant que le mémorandum de Budapest de 1994 devrait être révisé et que l’Ukraine devrait être réarmée nucléairement.

Ce serait l’équivalent d’un Mexique nucléaire au sud de l’Hégémon.

Poutine a immédiatement bouleversé la responsabilité de protéger (R2P) : une construction américaine inventée pour lancer des guerres a été modernisée pour arrêter un génocide au ralenti dans le Donbass.

Tout d’abord, il y a eu la reconnaissance des baby twins – la décision de politique étrangère la plus importante de Poutine depuis l’insertion de jets russes dans l’espace aérien syrien en 2015. C’était le préambule de la prochaine opération révolutionnaire : une « opération militaire spéciale… visant à la démilitarisation et à la dénazification de l’Ukraine », comme Poutine l’a défini.

Jusqu’à la dernière minute, le Kremlin essayait de s’appuyer sur la diplomatie, expliquant à Kiev les impératifs nécessaires pour empêcher le tonnerre des métaux lourds: reconnaissance de la Crimée comme russe; abandonner tout projet d’adhésion à l’OTAN; négocier directement avec les Baby Twins – un anathème pour les Américains depuis 2015 ; enfin, démilitariser et déclarer l’Ukraine neutre.

Les gestionnaires de Kiev, comme on pouvait s’y attendre, n’accepteraient jamais le colis – car ils n’ont pas accepté le paquet principal qui compte vraiment, qui est la demande russe de « sécurité indivisible ».

La séquence est alors devenue inévitable. En un éclair, toutes les forces militaires ukrainiennes entre la soi-disant ligne de contact et les frontières originales des oblasts de Donetsk et de Lougansk ont été redéfinies comme une armée d’occupation dans les territoires alliés de la Russie que Moscou venait de jurer de protéger.

Sortez – ou bien

Le Kremlin et le ministère russe de la Défense n’ont pas bluffé. Chronométrés jusqu’à la fin du discours de Poutine annonçant l’opération, les Russes ont décapité avec des missiles de précision tout ce qui comptait en termes d’armée ukrainienne en seulement une heure: l’armée de l’air, la marine, les aérodromes, les ponts, les centres de commandement et de contrôle, toute la flotte turque de drones Bayraktar.

Et ce n’était pas seulement la puissance brute russe. C’est l’artillerie de la République populaire de Donetsk (RPD) qui a frappé le quartier général des forces armées ukrainiennes dans le Donbass, qui abritait en fait l’ensemble du commandement militaire ukrainien. Cela signifie que l’état-major ukrainien a instantanément perdu le contrôle de toutes ses troupes.

Vladimir Poutine : Les légions de l’OTAN combattent déjà en Ukraine

C’était Shock and Awe against Iraq, il y a 19 ans, à l’envers : pas pour la conquête, pas comme prélude à une invasion et à une occupation. Les dirigeants politico-militaires de Kiev n’ont même pas eu le temps de déclarer la guerre. Ils se sont figés. Les troupes démoralisées ont commencé à déserter. Défaite totale – en une heure.

L’approvisionnement en eau de la Crimée a été immédiatement rétabli. Des couloirs humanitaires ont été mis en place pour les déserteurs. Les restes des forces ukrainiennes comprennent maintenant la plupart des nazis survivants du bataillon Azov, des mercenaires entraînés par les suspects habituels de Blackwater / Academi et un groupe de djihadistes salafistes.

Comme on pouvait s’y attendre, les grands médias occidentaux sont déjà devenus totalement fous, les qualifiant d’« invasion » russe tant attendue. Un rappel : quand Israël bombarde régulièrement la Syrie et quand la Maison d’un Saoudien bombarde régulièrement des civils yéménites, il n’y a jamais de regard dans les médias de l’OTAN.

Dans l’état actuel des choses, la realpolitik énonce une possible fin de partie, comme l’a exprimé le chef de Donetsk, Denis Pouchiline : «L’opération spéciale dans le Donbass sera bientôt terminée et toutes les villes seront libérées.»

Nous pourrions bientôt assister à la naissance d’une Novorossiya indépendante – à l’est du Dniepr, au sud le long de la mer d’Azov / mer Noire, comme elle l’était lorsqu’elle était rattachée à l’Ukraine par Lénine en 1922. Mais maintenant, il serait totalement aligné sur la Russie et fournirait un pont terrestre vers la Transnistrie.

L’Ukraine, bien sûr, perdrait tout accès à la mer Noire. L’histoire aime jouer des tours : ce qui était un « cadeau » à l’Ukraine en 1922 pourrait devenir un cadeau de départ cent ans plus tard.

C’est le temps de la destruction créatrice

Il sera fascinant de voir ce que le professeur Sergey Karaganov a magistralement décrit, en détail, comme la nouvelle doctrine Poutine de destruction constructive, et comment elle s’interconnectera avec l’Asie occidentale, la Méditerranée orientale et plus loin sur la route du Sud.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, le sultan cérémoniel de l’OTAN, a dénoncé la reconnaissance des baby twins comme «inacceptable». Pas étonnant : ce changement a brisé tous ses plans élaborés de se faire passer pour un médiateur privilégié entre Moscou et Kiev lors de la prochaine visite de Poutine à Ankara. Le Kremlin – ainsi que le ministère des Affaires étrangères – ne perdent pas de temps à parler aux sbires de l’OTAN.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, pour sa part, a eu une entente récente et très productive avec le ministre syrien des Affaires étrangères, Fayçal Mekdad. La Russie, le week-end dernier, a organisé un spectaculaire déploiement de missiles stratégiques, hypersoniques et autres, mettant en vedette Khinzal, Zircon, Kalibr, ICBM Yars, Iskander et Sineva – ironie de l’ironie, en phase avec le festival de russophobie à Munich. En parallèle, les navires de la marine russe des flottes du Pacifique, du Nord et de la mer Noire ont effectué une série d’exercices de recherche sous-marine en Méditerranée.

La doctrine Poutine privilégie l’asymétrique – et cela s’applique à l’étranger proche et au-delà. Le langage corporel de Poutine, dans ses deux dernières interventions cruciales, exprime presque une exaspération maximale. Comme en réalisant, non pas de bon augure, mais plutôt dans la résignation, que le seul langage que les néo-conservateurs et les « impérialistes humanitaires » de Beltway comprennent est le tonnerre du heavy metal. Ils sont définitivement sourds, muets et aveugles à l’histoire, à la géographie et à la diplomatie.

Ainsi, on peut toujours jouer avec l’armée russe – par exemple, en imposant une zone d’exclusion aérienne en Syrie pour mener une série de visites de M. Khinzal non seulement au parapluie djihadiste louche protégé par les Turcs à Idlib, mais aussi aux djihadistes protégés par les Américains dans la base d’Al-Tanf, près de la frontière syro-jordanienne. Après tout, ces spécimens sont tous des mandataires de l’OTAN.

Le gouvernement américain aboie sans arrêt sur la « souveraineté territoriale ». Alors jouons avec le Kremlin demandant à la Maison Blanche une feuille de route pour sortir de Syrie : après tout, les Américains occupent illégalement une partie du territoire syrien et ajoutent un désastre supplémentaire à l’économie syrienne en volant leur pétrole.

Le dirigeant abrutissant de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé que l’alliance dépoussiérait ses « plans de défense ». Cela peut inclure un peu plus que de se cacher derrière leurs bureaux coûteux à Bruxelles. Ils sont aussi insignifiants en mer Noire qu’en Méditerranée orientale – car les États-Unis restent très vulnérables en Syrie.

Il y a maintenant quatre bombardiers stratégiques russes TU-22M3 dans la base russe de Hmeimim en Syrie, chacun capable de transporter trois missiles anti-navires S-32 qui volent à Mach 4,3 supersoniques avec une portée de 1 000 km. Aucun système Aegis n’est capable de les gérer.

La Russie a également stationné quelques Mig-31K dans la région côtière syrienne de Lattaquié équipés de Khinzals hypersoniques – plus que suffisants pour couler tout type de groupe de surface américain, y compris les porte-avions, dans la Méditerranée orientale. Les États-Unis n’ont aucun mécanisme de défense aérienne avec même une chance minime de les intercepter.

Les règles ont donc changé. Radicalement. L’Hégémon est nu. Le nouvel accord commence par bouleverser complètement la configuration de l’après-guerre froide en Europe de l’Est. La Méditerranée orientale sera la prochaine. L’Ours est de retour, entendez-le rugir.

La source originale de cet article est Global Research

Droits d’auteur © Pepe Escobar, Global Research, 2022