LE 1% VERSUS LE… 40%

40% DES PARENTS QUÉBÉCOIS NE VEULENT PAS FAIRE VACCINER LEURS ENFANTS ! Selon les nouvelles de Radio Canada aujourd’hui!

En fin, une bonne nouvelle! C’est un pied de nez à Trudeau et à Legault. Leur message ne passe plus. Leave our kids alone! C’est tu claire! Garde le pour toi, ton poison ! La jeunesse hitlérienne; connais-tu ? Il y en a assez de zombies au Québec comme ça! Legault n’arrête pas de les féliciter.

Je vais même au restaurant comme je veux. Pas de problème et pas de vaccin. De plus en plus de gens mettent au défit Legault et ses méthodes de fasciste. «ON EN A GROS!» comme se lit le titre de mon nouveau recueil de poésie… que personne ne veux publier? Les éditeurs québécois sont des mangeux de marde et des peureux qui s’autocensure, tellement ils ont peur de déplaire et de perdre les minuscules subventions qu’ils vont chercher à genoux!

On est rendu là dans le merveilleux monde de la publication dans ce pays libre et démocratique?!? Ceux qui sont complotiste le savent très bien qu’il y a censure. On a juste à écouter nos médias conventionnels pour s’apercevoir que la philosophie complotiste n’est pas bienvenue nulle part? Pourtant ils ne se gênent pas pour nous démolir car on n’a pas le droit de réplique ? Oh, qu’ils sont braves ces gens là, surtout leur leader, Péladeau, qui est toujours caché derrières son rideau de fer tirant les ficelles de ses nombreuses marionnettes!

Oui, on est rendus là! On m’a invité sur une autre chaine de média en ligne. Mais il y avait une drôle de particularité? Il ne fallait pas que je parle de COVID-19? Pourtant, c’est le sujet de l’heure? Trudeau et Macron l’ont dis : ON EST EN GUERRE! Et même certains médias en ligne évitent la plus grande nouvelle de notre époque, et même, de notre vie ! J’ai peur ! C’est pour ça que j’ai dis… NON!

John Mallette

Le Poète Prolétaire