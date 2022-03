TRADUCTION DE LA BIBLE & FALSIFICATION HISTORIQUE

Dr. A. Ezzat. Mise à jour de la version PDF en français

FAISONS TOMBER LES DOGMES, LES DOCTRINES & LES MYTHES ;

Tous les écrits, publications et livre du Dr. Ashraf Ezzat, qui ne dit jamais que l’histoire de la bible est une invention. Mais prouve juste que la location GÉOGRAPHIQUE de cette histoire n’est pas la bonne. Et qu’il ne faut pas chercher en Égypte ou en Palestine des traces de l’ Exode ou du Palais de Salomon mais dans le Sud de l’Arabie Saoudite et au Yémen sont réunis, en français, dans ce PDF N° 3 de 54 pages ► TRADUCTION DE LA BIBLE & ESCROQUERIE HISTORIQUE et dans sa dernière version de septembre 2017 comme suit ▼

Présentation par JBL1960 des raisons de ce PDF – Page 2

Histoire, science, mensonge et falsification…



La tradition orale contre la tradition écrite… Vérité contre mensonge ? Présentation R71 : Page 3



L’Égypte antique n’a jamais connu ni Pharaons, ni Israélites – Page 5



Les racines juives de la culture takfirie – Page 10



Le Messie Arabe – Page 15



La résolution de l’UNESCO sur Jérusalem : La vérité cachée – Page 21



Pourquoi ne trouve-t-on aucune mention des pyramides d’Égypte dans la bible ? Page 25



Jérusalem, rien de saint à propos de la ville sainte… Page 28



La fuite de la Sainte Famille en Égypte est elle un mythe ? – 21/02/2017 – Page 36



L’esclavage n’était pas une pratique fréquente en Égypte – 7 juin 2017 – Page 40

L’histoire biblique de Joseph coule comme le Titanic – 22 juin 2017 – Page 43

L’histoire de Joseph est un ancien conte populaire arabe – Sept 2017 – Page 47

Dans quelle langue Dieu a-t-il écrit les 10 Commandements – Sept 2017 – Page 51

Ashraf Ezzat, Égyptien né au Caire et basé à Alexandrie, il est diplômé de la faculté de médecine de l’Université d’Alexandrie. Soucieux de ne pas être entièrement accaparé par sa profession médicale, le Dr Ezzat investit beaucoup de son temps dans la recherche et l’écriture. L’histoire de l’ancien Proche-Orient et de l’Égypte ancienne est depuis longtemps un domaine d’intérêt particulier pour lui. Dans ses écrits, il s’approche de l’histoire ancienne, pas comme des récits des temps reculés, mais comme un facteur causant dans notre vie existante, et pour lui, c’est aussi pertinent et dynamique que le moment présent. Dans ses recherches et ses écrits, le Dr Ezzat est toujours en train de chercher à savoir pourquoi la sagesse ancienne a été entravée et la spiritualité ancienne a diminué alors que les enseignements et la foi judéo-chrétienne s’établissaient et prospéraient. Le Dr. Ezzat a beaucoup écrit en arabe pour aborder de nombreuses questions et sujets dans le domaine de l’égyptologie et de la religion et de la mythologie comparée, mais «l’Égypte n’a jamais connu ni Pharaons ni Israélites» est l’un de ses premiers livres en anglais.

J’ai intégré ma traduction du texte original en anglais (pas de l’araméen ou de l’ancien Égyptien !) de la vidéo mise en ligne le 6 août 2017 par le Dr. Ashraf Ezzat, que j’ai complétée par des illustrations ad hoc et des liens connexes ► L’histoire de Joseph est un ancien conte populaire arabe – Vidéo d’A. Ezzat traduit en français par JBL1960

Ainsi que ma traduction de sa toute dernière publication du 31 août 2017 ► Dans quelle langue Dieu a-t-il écrit les 10 Commandements ? Dr A. Ezzat traduit & complété par JBL1960 que j’ai également complétée par des illustrations et liens ad hoc.

Ce PDF N° 3 dans la page de mon blog dédiée à tous les PDF que j’ai entièrement réalisés le plus souvent à partir des traductions faites par Résistance71 pour lecture, téléchargement ET/OU impression totalement gratuits, et il y en a 33 à ce jour.

D’autres sont en préparation, et le PDF du Dr. Ashraf Ezzat ne manquera pas d’évoluer au gré de ses prochaines publications que R71 ou mézigue ne manquerons pas de traduire…

À suivre donc…