La Fed a déclenché un désastre stagflationniste et chacun en paiera le prix

Par Brandon Smith − Février 2022 − Source Alt-Market. Commentaires

Je ne pense pas pouvoir exagérer le danger que court l’économie américaine en ce début d’année 2022. Alors que la plupart des gens sont pris dans l’hystérie de la Covid-19 pathétique, et de la guerre ukrainienne, une menace réelle plane sur la nation sous la forme d’un raz-de-marée stagflationniste. Les médias grand public tentent de rejeter la faute sur les « perturbations de la chaîne d’approvisionnement », mais il s’agit là d’une fausse représentation du problème.

Les deux facteurs sont effectivement liés, mais la réalité est que l’inflation est la cause des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, et non le résultat de ces dernières. Si nous examinons les statistiques sous-jacentes à la hausse des prix des produits essentiels, nous pouvons nous faire une idée plus claire.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je tiens à souligner que nous vivons une période précaire et je suggère aux gens de se préparer en conséquence. Au cours des derniers mois, j’ai vu mes dépenses personnelles augmenter d’au moins 20 %, et je suis sûr que c’est la même chose, voire pire, pour la plupart d’entre vous. Faire des réserves de produits de première nécessité et des investissements sûrs ayant une valeur intrinsèque, comme les métaux précieux physiques (or, argent, diamant), est un bon choix pour protéger le pouvoir d’achat qu’il vous reste…

Des prix plus élevés partout

L’indice des prix à la consommation (IPC) est officiellement à son plus haut niveau depuis 40 ans. Les mesures de l’IPC diminuent souvent l’ampleur du problème parce qu’elles n’incluent pas des choses comme l’alimentation, l’énergie et le logement qui sont des dépenses essentielles pour le public. Les calculs de l’IPC ont également été « ajustés » au cours des dernières décennies par le gouvernement pour exprimer une vision plus positive de l’inflation. Si nous examinons les chiffres de l’inflation chez Shadowstats, calculés selon les mêmes méthodes que celles utilisées dans les années 1980, nous constatons une augmentation spectaculaire de l’IPC qui donne une image plus désastreuse (mais plus précise).

Les prix des denrées alimentaires aux États-Unis ont atteint des niveaux jamais vus depuis 2008, au début de l’effondrement du crédit et des produits dérivés qui a entraîné le renflouement de la Réserve fédérale à hauteur de dizaines de milliers de milliards de dollars.

Si l’on regarde au-delà de la crise de 2008, le coût des denrées alimentaires n’a pas connu de bond similaire avant les années 1980. La hausse des prix des denrées alimentaires aux États-Unis est souvent masquée par une comptabilité créative et la « shrinkflation » (réduction des tailles de paquets et hausse des prix), mais si l’on considère les prix mondiaux des denrées alimentaires, on constate une hausse moyenne de 30% l’année dernière.

Les prix des loyers et des maisons ont également atteint des sommets. Les coûts de location ont augmenté d’environ 18% en 2021, et il s’agit là de l’extension d’une tendance qui prévaut depuis dix ans. Les prix augmentent depuis un certain temps, mais l’avalanche s’est accélérée.

Les prix des maisons sont actuellement hors de portée de la plupart des nouveaux acheteurs potentiels. Les valeurs ont bondi de 16% au cours de la seule année dernière, la propriété moyenne coûtant 408 000 $. Les ventes de maisons restent élevées par rapport à il y a deux ans, malgré l’inflation des prix, pour une seule et unique raison : la migration massive des Américains qui fuient les obligations draconiennes et la bureaucratie des États bleus vers des États plus conservateurs.

Je vis dans le Montana, l’une des principales destinations des personnes qui déménagent, et d’après mon expérience, la majorité de ces personnes sont des conservateurs qui cherchent à échapper aux vaccins et aux obligations de confinement dans des endroits comme la Californie, New York et l’Illinois. Ils voient l’écriture sur le mur et essaient de devancer la calamité économique et sociale qui s’abattra sûrement sur ces États.

J’aimerais également noter que les ventes de logements ont finalement commencé à se stabiliser au cours des six derniers mois, mais que les prix ne baissent pas, ce qui est une tendance qui, à mon avis, doit être étudiée plus avant car elle illustre le problème plus large de la stagflation.

Quand l’inflation devient stagflation

Il faut comprendre que les prix n’augmentent pas seulement en raison de l’accroissement de la demande (la demande commence à diminuer dans de nombreux secteurs), mais aussi en raison de l’augmentation de la masse monétaire et de la dévaluation du dollar qui ne se reflète pas encore dans le dollar Index.

Jetez un coup d’œil au PIB américain et vous verrez que ces dernières années, il a suivi l’inflation des prix. De toute évidence, si les prix augmentent, cela signifie que les gens dépensent davantage, ce qui entraîne une hausse du PIB américain ; c’est magique, non ? En d’autres termes, l’inflation donne l’impression que le PIB américain est en constante amélioration…alors que c’est faux.

Or, ce n’est pas le cas depuis quelques années.

Le PIB officiel a stagné malgré le fait que la masse monétaire américaine et l’inflation aient augmenté de façon spectaculaire. (La hausse spectaculaire des dividendes aux actionnaires et de la valeur boursière des actifs d’entreprises qui produisent moins sont d’autres manifestations du paradoxe staflationniste ). Qu’est-ce que cela signifie ? Je pense que c’est le signe d’une stagflation et d’un règlement de comptes en 2022. Si nous examinons les chiffres du PIB corrigés de l’inflation de Shadowstats, nous constatons que le PIB a diminué de manière plutôt agressive au cours des deux dernières années. (Voilà la difficile réalité que ne pourra masquée l’hystérie guerrière après l’hystérie sanitaire.

Nous pouvons également observer des tendances étranges dans les prix du pétrole et de l’essence. S’il est vrai que les prix de l’essence ont été plus élevés par le passé, cela ne tient pas compte de tout le contexte de la situation. Les dépenses de voyage aux États-Unis ont diminué de 12% depuis 2019 et les voyages en avion ont chuté d’au moins 21% l’année dernière. L’utilisation moyenne de l’essence a chuté après 2019 et ne s’est toujours pas rétablie. Pourtant, les prix de l’essence continuent d’augmenter ? En d’autres termes, la demande de voyages stagne mais les prix AUGMENTENT – c’est un autre signal de pressions inflationnistes et de dévaluation du dollar. Le prix du pétrole est fixé en dollars dans le monde entier, et donc toute inflation du dollar sera facilement visible dans le pétrole. Cela expliquerait pourquoi la paranoïa des pandémies et la réduction des voyages n’ont pas fait baisser le prix de l’essence. (Ceci explique également la paranoïa de la dévaluation du roi « Dollar » que la Russie préconise au nom de la Chine et au prix de la paix en Europe: La guerre américaine contre la Russie (via l’Ukraine) pour sauver le roi « Dollar » – les 7 du quebec

Si la dynamique actuelle se poursuit, la majorité des produits de première nécessité aux États-Unis ne seront plus abordables pour la plupart des gens d’ici l’année prochaine… (et tout cela a bien peu à voir avec la guerre en Ukraine: Pourquoi les États-Unis veulent la guerre en Ukraine? Maintenir l’hégémonie du dollar! – les 7 du quebec Nous nous attendons à un déclin rapide de la production et à une explosion rapide des prix. En d’autres termes, un désastre stagflationniste.

C’est la faute de la Réserve fédérale

Cela fait des années que moi-même et de nombreux autres économistes alternatifs mettons en garde contre l’inévitable crise de l’inflation/stagflation, mais le facteur le plus important à comprendre est QUI est responsable de cet événement ?

Les grands médias financiers vont protéger le gouvernement et la Réserve fédérale à tout prix pendant cette crise. Ils vont blâmer la crise Covid, les confinements déments ici et à l’étranger ainsi que le goulot d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement…et la guerre en Ukraine (sic).

La Fed est le vrai coupable, cependant.

Bien que de nombreux présidents américains et d’autres politiciens aient soutenu la Fed dans ses activités inflationnistes, la banque centrale elle-même doit être tenue responsable de la récession qui est sur le point de se produire. Il s’agit d’un processus qui a commencé dès la création de la Fed, mais qui s’est propagé comme un cancer après le krach de 2008 et l’introduction de plus de 12 ans de mesures de relance et de sauvetage, ainsi que de taux d’intérêt quasi nuls.

La finalité inflationniste

La pandémie bidon est la couverture parfaite pour la fin de partie inflationniste. En 2008, la réponse à la crise a consisté à imprimer et à injecter des dollars dans les banques et les entreprises aux États-Unis et dans le monde entier. Cette masse monétaire a été conservée dans les coffres des entreprises et dans les banques centrales à l’étranger, ce qui a ralenti les effets de l’inflation. Cela a créé un précédent pour les politiques de relance subversives en donnant à la Fed un chèque en blanc pour faire ce qu’elle voulait.

En 2020, la Fed a créé des milliers de milliards supplémentaires, mais cette fois, l’argent a été injecté directement dans l’économie américaine par le biais de chèques de relance Covid, de prêts PPP et d’autres mesures. Dans le domaine de l’économie alternative, nous appelons cela « l’argent hélicoptère ». Ces dollars ont déclenché une vague massive d’achats au détail en 2020, mais avec plus de dollars dans l’économie pour moins de biens, les prix sont maintenant beaucoup plus élevés.

La grande discussion aujourd’hui est de savoir si la Fed va ou non réduire ses achats d’actifs, réduire son bilan et augmenter les taux d’intérêt pour contrer l’inflation ?

Le fait est que cela n’a aucune importance : l’inflation et la stagflation vont se poursuivre, voire s’accélérer, à mesure que la Fed réduit ses achats d’actifs. La réduction des achats d’actifs s’accompagne de la menace d’un aplatissement de la courbe de rendement des obligations du Trésor, ainsi que du risque de voir les investisseurs étrangers et les banques centrales se débarrasser des obligations et des dollars. (Voilà pourquoi le mauvais exemple russo-chinois cherchant à substituer le yuan et le rouble au dollar doit être sévèrement réprimé: La Russie et la Chine se dédollarisent! – les 7 du quebec

Si les milliers de milliards de dollars détenus à l’étranger reviennent en masse aux États-Unis, l’inflation continuera à son rythme actuel ou augmentera encore. En fait, la détention de dollars dans le monde a récemment atteint son plus bas niveau depuis 26 ans. La transition mondiale vers des investissements résistants à l’inflation a déjà commencé…bien avant la panique ukrainienne.

Il ne s’agit pas d’une erreur politique

J’ai expliqué cette menace de Catch-22 dans mon récent article intitulé « Le piège du Tapering de la Fed est une arme, pas une erreur de politique« . Dans cet essai, je décrivais les antécédents de la Fed en matière de création de désastres économiques qui finissent commodément par profiter à leurs amis des banques internationales…que la guerre en Ukraine servira à dissimuler.

J’ai également expliqué (preuves à l’appui) comment la Réserve fédérale reçoit en fait ses ordres de la Banque des règlements internationaux, une institution globaliste qui, avec le Fonds monétaire international et le Forum économique mondial, cherche ouvertement à instaurer un système économique et monétaire mondial unique…ce que l’on appellera « The Great Reset »: Avec la plandémie Covid: la poursuite du Grand Reset! L’imbrication de la crise sanitaire et de la crise économique mondiale – les 7 du quebec

Je ne crois pas que les actions de la Fed soient le fruit de l’ignorance, de la stupidité ou de la cupidité. Je ne crois pas que la Fed se démène pour maintenir l’économie américaine à flot. Je crois, d’après les preuves, que la Fed sait exactement ce qu’elle fait. La pandémie offre un bouc émissaire parfait pour un crash artificiel de l’économie américaine que la Fed essaie de faciliter.

Pourquoi ? Parce que plus les gens sont désespérés financièrement, plus ils sont faciles à acheter avec de fausses promesses et une miche de pain. Ils sont plus faciles à contrôler. En plus de cela, avec l’économie américaine réduite au statut de deuxième ou troisième monde, il est plus facile de convaincre le public de la solution prédéterminée – une centralisation mondiale totale et beaucoup moins de liberté.

Alors que le krach stagflationniste se poursuit, n’oubliez jamais qui est réellement à l’origine des souffrances du public. Dans le brouillard d’une crise nationale, il est facile pour l’establishment de déplacer le blâme et la responsabilité et d’obscurcir la vérité. La calamité de l’inflation est sur le point de s’aggraver, et nous devons rallier les personnes nouvellement éveillées pour qu’elles agissent contre les banquiers centraux et les globalistes qui sont derrière tout cela.

Brandon Smith

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone