L’INVASION DE L’UKRAINE ET LES TRAVAILLEURS DU MONDE ENTIER

Ce matin, les troupes russes ont lancé une invasion de l’Ukraine. Les propos des militaires russes assurant que « rien ne menace la population civile » n’ont aucune réalité dans les faits. Plus sincèrement, le président ukrainien a ordonné « d’infliger un maximum de pertes à l’agresseur ». Un nouveau massacre impérialiste est en cours sur le sol européen.

Pourquoi ceux qui vont mourir et tuer en Ukraine sont-ils envoyés à la mort ??

Des civils reçoivent une instruction militaire à Kiev

Le blocus commercial, technologique et financier annoncé en représailles par les États-Unis, la Grande-Bretagne et les États européens est une autre forme d’attaque dont les principales victimes seront les travailleurs russes et dont les dommages collatéraux toucheront les travailleurs du reste du monde à travers les prix de l’énergie et leur impact sur le coût du panier de produits de première nécessité.

Les sanctions reflètent clairement la nature de la guerre impérialiste et de l’ »intégrité nationale » : les classes dirigeantes s’attaquent aux « affaires » de leurs rivaux, à leur « liberté » de déplacer, de localiser et de profiter du capital à un niveau personnel et collectif, c’est-à-dire en tant qu’État.

Dans le déroulement de tant de massacres armés, mais aussi dans le calcul de l’impact des sanctions, les vies des exploités ne sont que des instruments de chaque classe dirigeante pour obtenir de meilleures conditions « stratégiques » dans les guerres futures, des marchés, des infrastructures, des matières premières et, finalement, de la rentabilité.

Les « sacrifices » que toutes les classes dirigeantes annoncent maintenant sous différents prétextes ne sont rien d’autre que des sacrifices pour la rentabilité de leurs investissements actuels et pour les attentes futures de chaque capital national.

Soyons clairs : les soldats russes vont au front pour mourir et tuer leurs homologues ukrainiens afin que le gigantesque manoir de leurs exploiteurs soit mieux « positionné » pour faire face aux conflits futurs. Les soldats ukrainiens afin d’éviter que le domaine de leurs exploiteurs ne soit pillé et divisé par les rivaux voisins. Les travailleurs du reste de l’Europe et de l’Amérique sont appelés à accepter des sacrifices dans leurs conditions de vie les plus élémentaires (chauffage, cuisine, éclairage de leur maison) en «solidarité avec l’Ukraine». Mais le mot Ukraine, dans ce contexte, ne désigne pas la grande masse des habitants de son territoire, mais les affaires de ses propriétaires et de ses alliés.

Cette guerre, comme toutes les autres, exprime que « faire tourner les affaires », l’objectif principal des grands propriétaires de notre société, est de plus en plus incompatible avec le besoin humain le plus fondamental et universel : continuer à vivre. Nous en avons déjà eu un fort avant-goût avec les « politiques pandémiques » : pratiquement aucun État n’a hésité à ouvrir le robinet des contaminations et des morts humaines lorsque la viabilité de son entreprise nationale était mise en cause. Nous voyons maintenant la version armée de la même logique : la perte de vies de soldats et de civils, russes ou ukrainiens, ne va pas ébranler le sang-froid de Poutine ou de ses rivaux, même s’ils utilisent ces vies de manière rhétorique.

Comment arrêter une guerre ?

Assemblée des travailleurs de Gazprom en grève à Yakutia, en Russie, en avril 2020.

Il n’y a pas le moindre degré d’acceptation de la guerre à reconnaître cela : Les guerres sont inévitables dans le système capitaliste basé sur la compétition entre les capitaux. Surtout lorsque, comme à notre époque, ils se disputent un butin commercial et des possibilités d’investissement insuffisants pour que tous les concurrents puissent prospérer. Mais elles sont entièrement « évitables » dans la mesure où le système et ses classes dirigeantes peuvent et doivent être combattus et détruits.

La question est de savoir comment le faire et, surtout, par qui. Il est fondamental de prendre conscience que, partout, « l’ennemi est dans notre propre pays », mais cela ne suffit pas. Tout comme il ne suffit pas de rappeler la nécessité de dépasser définitivement le capitalisme, même si c’est la seule façon de mettre fin à la dynamique infernale des crises et des guerres.

Intuitivement, tout le monde sait qu’il n’y a rien à attendre de toutes ces classes et couches sociales qui, dans chaque pays, se drapent de leur drapeau national et se remplissent la bouche de patriotisme, du boutiquier d’extrême droite au professeur d’université progressiste en passant par le propriétaire terrien agraire. Les premiers s’engagent dans une version réduite, voire plus brutale parce que plus misérable, de la même soif de profit qui conduit aux guerres. Les seconds sont des raconteurs d’histoires pour l’État qui les organise.

On ne peut pas non plus attendre grand-chose de l’utopisme du pacifiste et de l’intellectuel. Ils nous vendent depuis un siècle qu’un capitalisme pacifique, » inclusif « , » vert » et même » socialiste » et » solidaire » est possible. Mais un capitalisme « bon pour tout le monde » est aussi impossible qu’une guerre sans victimes. Quelles que soient les bonnes intentions – et l’aveuglement – des pacifistes, leur bilan nul parle pour eux. En plus d’un siècle, ils ont réussi à séduire des minorités et à détourner la résistance à la guerre de quelques-uns, mais jamais à arrêter un massacre impérialiste en cours.

Et bien sûr, des « préoccupations » et du « pragmatisme » des partis institutionnels – socialistes, conservateurs, libéraux, verts, etc. -, c’est-à-dire du bras politique des classes dominantes, nous ne pouvons rien attendre d’autre que ce qu’ils nous ont toujours offert : des sacrifices et une vaine confiance que tout ce qui est bon pour le capital national – notre propre appauvrissement, précarisation et, si nécessaire, massacre – finira, d’une manière mystérieuse, par générer un capitalisme « social » auquel nous devrions croire.

Historiquement, cependant, il existe un mouvement qui a été capable, non pas une fois mais plusieurs fois de manière pertinente, d’arrêter une guerre impérialiste massive : la mobilisation et la lutte auto-organisée des travailleurs. La raison en est simple : les classes dominantes ne peuvent pas emmener toute la société en guerre lorsque la machinerie de l’exploitation quotidienne est arrêtée par les travailleurs qui stoppent la production et conditionnent sa direction.

Cette guerre va bouleverser la vie de tous les travailleurs en Europe et au-delà.

Des travailleurs et des enfants se réfugient dans le métro de Kiev après les premières sirènes de raid aérien, alors que des colonnes de voitures quittent la ville

L’invasion de l’Ukraine par la Russie n’est pas une simple guerre régionale de plus. Elle consolide un changement profond dans les formes de compétition entre les capitaux nationaux. Le fait que la menace de « sanctions écrasantes » n’ait pas arrêté l’élan impérialiste de la classe dirigeante russe n’a rien à voir avec une quelconque « folie » de Poutine.

Cela signifie que l’intensité et la violence des contradictions entre les intérêts impérialistes de la Russie et ses rivaux sont déjà telles que la classe dirigeante russe considère que si elle ne déclenche pas une guerre, l’avenir de ses affaires et sa continuité à la tête de l’État risquent d’être menacés. D’où le saut qualitatif de la « pression armée » de ces derniers mois à la guerre d’aujourd’hui. C’est pourquoi ils ne se soucient pas de perdre leur principal marché d’exportation et d’entrer inévitablement dans une profonde récession économique.

C’est aussi pourquoi, même si les États-Unis, la Grande-Bretagne et les pays de l’UE n’entreront pas directement dans cette guerre, les conséquences sur la population iront au-delà des pénuries d’énergie et de l’érosion conséquente des salaires.

Pour toutes les puissances, grandes et petites, il est clair que les grandes répartitions d’influence et d’affaires seront de moins en moins réglées par des menaces économiques, des blocus et des négociations et des « guerres par procuration » dans des pays tiers. La Russie est passée en quelques années de l’armement et de l’organisation de mercenaires pour intervenir dans des régions relativement petites de l’Ukraine, à la mobilisation massive de toute son armée et à l’exécution d’une invasion à grande échelle.

En d’autres termes, nous entamons une phase historique dans laquelle, de plus en plus, les menaces et les affrontements vont impliquer de grands États et des capitaux nationaux comme protagonistes directs.

Et ceci, dans la pratique et dans le monde entier, signifiera une accélération de la course aux armements déjà en cours et une tendance accélérée et intensifiée au militarisme. Le militarisme, avec tout ce qu’il signifie, pèsera comme une roue de meule sur le cou d’une classe ouvrière déjà asphyxiée par les « politiques anti-crise » et le transfert des loyers déjà en cours par le biais du Green Deal.

Aux « sacrifices » qu’ils nous ont imposés pour relancer les profits d’un capital chancelant, ils ont ensuite ajouté encore plus de sacrifices pour que la réduction de certaines des émissions à l’origine du changement climatique génère des profits extraordinaires pour les grands fonds de capital. Maintenant, ils vont exiger une ration supplémentaire pour « éviter la guerre » en réarmant les capacités militaires de l’État et en multipliant les opérations militaires aux frontières chaudes.

Et bien sûr, cela ne se limitera pas à l’Europe et aux États-Unis. Les prochains points chauds sont déjà en cours d’activation, répartis dans le monde entier : Taiwan, Malouines, Algérie…. Aucune capitale nationale ne sera épargnée par les conséquences de ce qui est en fait un pas ferme vers une mondialisation de la guerre à moyen terme.

Une réponse universelle et de classe contre la guerre

En attendant un train pour sortir de Kiev

Que nous réserve l’avenir ? Le massacre en Ukraine et la perspective de répéter le modèle mafieux d’ultra-exploitation militarisée déjà subi par les travailleurs du Donbass. Paupérisation maximale et même famine en Russie pour des millions de travailleurs urbains et ruraux qui ont subi comme personne la recomposition du capital national sous le poutinisme. De nouveaux » sacrifices » et une paupérisation des travailleurs partout en Europe. Et au niveau mondial, une accélération du militarisme et des tendances à la guerre.

Oui, l’ennemi est à l’intérieur de chaque pays. Mais pas seulement dans les pays en conflit, aujourd’hui la Russie et l’Ukraine, mais dans chaque pays. Il ne suffit pas d’appeler à la révolte des soldats et des travailleurs russes et ukrainiens – sans possibilité immédiate – puis de considérer comme acquis les cortèges citoyens « pour la paix » et les actions cosmétiques des syndicats dans les industries de guerre.

Il est évident qu’aujourd’hui, comme au début de tous les grands conflits impérialistes jusqu’à présent, il n’y aura pas une réponse instantanée et universelle des travailleurs contre la guerre impérialiste, ou ce qui revient au même, contre les classes dirigeantes. Il ne s’agit pas d’attendre que la conscience de classe apparaisse par magie. Il s’agit de contribuer à son développement à partir des conditions concrètes qui se développent sous nos yeux. Une lutte qui ni ne débute ni ne se termine avec la guerre en Ukraine.

Nous devons intégrer dans les plateformes de toutes les grèves et conflits la confrontation directe et ouverte contre le militarisme et le développement guerrier dans chaque pays.

Nous devons commencer à organiser un véritable mouvement ouvrier contre la guerre et le militarisme dans chaque pays, depuis les quartiers et les entreprises ; et nous devons le faire autour de la seule position viable à partir des besoins universels des travailleurs : l’insurrection populaire et révolutionnaire.

Les batailles de cet épisode sanglant et déplorable prendront fin. Les cadavres, les ruines et les misères resteront comme témoignage et promesse de ce que la soumission des besoins humains au profit -celle-là même sur laquelle s’accordent employeurs et syndicats dans le monde entier- réserve aux générations présentes. Et nous devrons alors intensifier notre mobilisation et notre organisation contre la guerre et le militarisme. Dans chaque grève, dans chaque réunion, dans chaque entreprise et dans chaque quartier.

Les principales victimes des bombardements et des sanctions sont les travailleurs des deux côtés des lignes de front. La guerre exprime l'antagonisme croissant entre le capitalisme et la vie humaine. Dans chaque pays, l'ennemi est à l'intérieur même du pays, appelant à des sacrifices et à la subordination des besoins humains universels au profit des affaires et des investissements. Dans chaque grève, dans chaque réunion, dans chaque entreprise et dans chaque quartier, nous devons rendre visibles le militarisme et la guerre et nous organiser en tant que travailleurs contre les deux.