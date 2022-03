http://mai68.org/spip2/spip.php?article10968

Réflexion sur la bataille d’Ukraine

Dans la guerre de défense patriotique de la Russie

Mohamed Bouhamidi – 28 février 2022

Mohamed parle arabe jusqu’à 1 minute 40, puis s’exprime en français :

Cette guerre n’est pas russo-ukrainienne.

Mohamed compare l’Agérie à la Russie.

Après la chute de l’URSS, il y a eu un pillage de la Russie avec Eltsine qui a offert à quelques oligarques les joyaux de l’économie russe. Sous le contrôle de la CIA, il y a eu un désarmement industriel, culturel et politique total.

Il y a une cinquième colonne aussi bien en Algérie qu’en Russie. Partout l’impérialisme a installé des réseaux secrets. Des maillages de la CIA, du Mossad, des services secrets occidentaux en général. Cette infiltration peut arriver jusqu’au plus haut niveau.

Les élites russes se sont fait des illusions en croyant être acceptées dans le monde occidental qu’ils croyaient merveilleux. Mais, elles ont toujours été rejetées par l’Occident. Toujours.

Aujourd’hui, l’impérialisme, stade suprême du capitalisme, est obligé de trouver une nouvelle forme de domination qu’ils appellent le reset. Une nouvelle configuration du monde, et cette question russe est dedans.

Ce que n’avaient pas compris les élites russes, c’est que le projet de l’impérialisme occidental était de diviser la Russie.

Après la chute de l’URSS, avec son désarmement politique, l’État russe était sous le contrôle direct de la CIA, comme l’est aujourd’hui l’État ukrainien, si on peut appeler ça un État.

Il y avait des gens parmi les élites Russes qui espéraient, en entrant dans le camp occidental, sauvegarder la Russie et non pas la détruire. Comme aujourd’hui chez nous en Algérie, il y a des gens qui espèrent que dans l’alliance avec l’Union Européenne ils vont sauver l’Algérie.

Mais ce n’est pas vrai car l’idée même d’un État en Algérie ou en Russie leur est insupportable, même un État vassal.

Note de do : Bon j’arrête là la transcription pour le moment. Je suppose que cela vous suffit pour comprendre que cette vidéo de Mohamed est extrêmement intéressante et qu’en la regardant en entier, on ne perd pas son temps, loin de là.

Bien à vous,

do

http://mai68.org/spip2