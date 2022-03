Limites tyranniques (Nicolas de la Sablonnière, 2017)

Affirmation

Il n’y aura pas de conflit

Si vous faites comme je dis.

Il n’y aura pas de conflit

Si vous me laissez agir

À ma guise.

Il n’y aura pas de conflit

Si vous obéissez

À ma volonté.

.

Réponse

Il y aura conflit

Lorsque je t’imposerai

Des limites et

Que tu ne les respecteras pas.

Il y aura conflit

Lorsque tu bafoueras

L’intégrité de mon territoire

Et de ma culture.

Il y aura conflit

Si je ne tire aucun avantage

À ta présence.

Il y aura conflit

Si tu ne t’imposes pas toi-même

Des limites.

Car les limites

C’est moi!

Les limites

C’est nous!

.

Les droits d’auteurs de ce texte appartiennent aux instances concernées. Il est publié ici, sur un espace citoyen sans revenu et libre de contenu publicitaire, à des fins strictement documentaires et en complète solidarité envers son apport intellectuel, éducatif et progressiste.