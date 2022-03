Deux années de tyrannie étatique ont eu raison de la patience du sociologue Alain Roy et de ses collègues de RÉINFO-COVID-QUÉBEC. Nous saluons le courage de ces professionnels qui osent démasquer la complicité de l’industrie des médias-menteurs avec les larbins politiciens au service de Big Pharma, de Big Tech et des autres cartels industriels et financiers.