La malhonnêteté est un mauvais plan d’affaires pour l’Amérique tétanisée!

« Peut-être que pour la classe dirigeante, la seule chose qui serait plus terrifiante que de voir les enfants aller à l’école sans masque est l’idée de perdre les élections. » – Grace Curley, The Spectator

Par James Howard Kunstler – Le 11 février 2022 – Source kunstler.com

Les énormes contrevérités lancées sur les peuples de la Civilisation occidentale par leurs gouvernements ont reformaté le cerveau de millions de personnes à tel point qu’elles sont rentrées docilement dans une psychose collective et ont franchi un saut de buffle. Quelle débandade cela a été !

Mais soudain, les buffles restants rechignent au bord de la falaise, voyant les corps s’empiler en contrebas. Certains ont même fait demi-tour et se sont mis à charger à travers la prairie sombre contre les créatures qui conduisaient le troupeau avec leurs klaxons de tromperie. Toute autorité, de Vienne à Vancouver, se révèle psychopathe – elle cherche apparemment à tuer et à blesser le plus grand nombre possible. Parlez de l’aiguille et des dommages causés ! Sinon, pourquoi s’obstiner avec des vaccins qui ne fonctionnent pas et qui provoquent les mécanismes de maladie les plus mortels comme effets secondaires ?

L’élément le plus mystérieux de l’histoire, bien sûr, est ce qui a motivé les différents acteurs de ce maudit mélodrame. Vous pourriez commencer par demander au Dr Anthony Fauci pourquoi il a suggéré cette semaine la nécessité d’une nouvelle série d’injections de rappel d’ARNm qui se sont déjà révélées totalement inefficaces contre la génération omicron du coronavirus. Les gens meurent à cause de ces rappels. Chaque injection successive envoie une nouvelle cargaison de protéines toxiques artificielles dans la circulation sanguine, qui restent actives pendant plus d’un an, bouchant insidieusement les capillaires des organes vitaux et déclenchant des ruptures dans les mécanismes autour des protéines codées des systèmes immunitaires qui désactivent les défenses naturelles de l’organisme contre une panoplie de maladies, y compris les cancers. (Voir ceci: Cancers : «la prochaine crise sanitaire» ! – les 7 du quebec )

Les compagnies d’assurance-vie commencent à s’en rendre compte et à se plaindre de l’augmentation stupéfiante de la mortalité toutes causes confondues. Personne d’autre dans le circuit n’ose s’exprimer, surtout pas les médecins, à l’exception de quelques courageux… McCullough, Malone, Kory, Bhattacharya, Kheriaty, Cole, Risch, Marik, Urso…..

Le Dr Fauci, bien sûr, a toute une carrière de fautes professionnelles en santé publique à couvrir. Dans sa quête d’immortalité médicale, il a bousillé la réponse institutionnelle à l’épidémie de SIDA, en introduisant des protocoles de médicaments toxiques toujours inexplicablement utilisés aujourd’hui – notamment l’AZT, qui a été approuvé par la FDA malgré des essais de phase II bâclés en 1986. Ensuite, le Dr Fauci a tenté de trouver un remède miracle au terrifiant virus Ebola : le remdesivir. Encore des essais bâclés. Bref, le médicament n’a pas fonctionné contre Ebola. Mais il l’a ressorti pour sa création phare, la Covid-19, et a obtenu des NIH qu’ils fassent du remdesivir la norme de soins pour les patients hospitalisés – en même temps qu’il obtenait de la bureaucratie qu’elle interdise et diabolise les protocoles de traitement précoce efficaces, notamment l’ivermectine et l’hydroxychloroquine – tout en faisant la promotion de son remède miracle de nouvelle génération, les vaccins à ARNm, qui ont également échoué à leurs essais bâclés et ineptes.

Le remdesivir provoque une insuffisance rénale en cinq jours, entraînant une accumulation de liquide dans les poumons, et les médecins ont été incapables de discerner les effets secondaires mortels des symptômes supposés de la Covid-19 elle-même. De plus, les autorités de santé publique ont accordé une prime de 17.000 dollars aux hôpitaux pour chaque traitement au remdesivir administré, ainsi que de l’argent supplémentaire si les décès étaient déclarés comme étant liés à la Covid-19. Tout un racket. Le résultat net est des centaines de milliers de décès dus à des erreurs médicales massives, et finalement la ruine de tout le système médical américain basé sur le racket. (Voir ceci : Le scandale Ivermectine – les 7 du quebec )

Désormais, les médecins devront se battre avec acharnement pour ne pas être considérés comme de dangereux charlatans, tandis que l’ensemble de l’échafaudage des conglomérats hospitaliers et des cabinets de groupe s’effondre. Vous n’avez aucune idée de la tempête de poursuites judiciaires qui s’abat sur l’establishment médical alors que le brouillard de la propagande se lève enfin et que le public peut voir ce qui a été perpétré contre lui. Des inculpations criminelles contre le Dr Fauci et certains de ses collègues devraient suivre dans un monde sain, et il y a une chance que le monde commence à se rapprocher un peu plus de la raison – où le respect de la vérité et de la règle de droit peut redonner de l’énergie à la conscience publique collective.

Le parti Démocrate a porté ce fiasco de santé publique au pouvoir aux États-Unis et a abusé de ses prérogatives de manière exorbitante dans sa quête d’un pouvoir sans but… autre que celui d’avoir plus de pouvoir pour bousculer les gens. Le parti Démocrate a utilisé la Covid-19 pour permettre la fraude électorale qui a chassé son ennemi juré, M. Trump, du pouvoir – et il voulait absolument avoir la même excuse pour l’utiliser à nouveau cette année. Depuis des semaines maintenant, le parti hésite entre un quadruplement de ses obligations Covid insensées et la reconnaissance fébrile que trop de nouvelles de ses crimes et turpitudes autour de la crise Covid se sont répandues.

Des dizaines de millions de personnes ont écouté les trois heures d’interviews de Joe Rogan avec les docteurs McCullough et Malone, dans lesquelles ils ont exposé les faits choquants concernant la montée de la tyrannie médicale, la campagne de propagande qui la soutient à partir des anciens réseaux de médias d’information, et les machinations obscènes d’une industrie pharmaceutique dévoyée, ivre de profits. Ces deux interviews longues et réfléchies avec McCullough et Malone ont modifié la perception du public de ce qui s’est passé, et leur participation avec d’autres médecins aux récentes audiences du sénateur Ron Johnson, ont complètement déséquilibré le Parti de la Covid-19 et du Chaos.

Le soulèvement des camionneurs canadiens inspire une résistance générale au fait d’être bousculé par des élus trop ambitieux et leurs subalternes bureaucratiques, et l’exemple des camionneurs est suivi dans toute la société occidentale. Attendez que les camionneurs américains se mettent de la partie, eux qui représentent une vaste catégorie de citoyens qui ont pris une raclée depuis plus de deux ans et qui, de plus en plus, n’ont plus rien à perdre.

Après la campagne coordonnée et boiteuse visant à discréditer Joe Rogan, les Démocrates et leurs complices dans les médias d’information ont effectué un virage désespéré cette semaine, tentant effrontément de prétendre qu’ils peuvent s’en sortir après avoir encouragé un meurtre de masse. Les élections de mi-mandat se profilent à l’horizon. Non seulement ils peuvent être évincés du pouvoir législatif, mais il y a une excellente chance que leur infortuné président, « Joe Biden », soit mis en accusation et condamné par un nouveau Congrès pour corruption et trahison, et la vice-présidente avec lui pour des crimes majeurs, ce qui conduirait à l’installation d’un nouveau speaker de la Chambre (pas un Démocrate) comme président. Entre les enquêtes du Congrès qui suivront et la nomination d’un nouveau procureur général, les poursuites pourront commencer et le pays pourra entamer la réhabilitation de sa conscience.

James Howard Kunstler

Pour lui, les choses sont claires, le monde actuel se termine et un nouveau arrive. Il ne dépend que de nous de le construire ou de le subir mais il faut d’abord faire notre deuil de ces pensées magiques qui font monter les statistiques jusqu’au ciel.

Traduit par Hervé, relu par Wayan, pour le Saker Francophone