Suivez l’argent: comment la Russie va contourner la guerre économique occidentale

Les États-Unis et l'Union européenne vont trop loin dans leurs sanctions contre la Russie. Le résultat final pourrait être la dédollarisation de l'économie mondiale et des pénuries massives de matières premières dans le monde entier.

Ainsi, une congrégation de hauts gradés de l’OTAN installés dans leurs chambres d’écho ciblent la banque centrale russe avec des sanctions et s’attendent à quoi ? Des biscuits ?

Au lieu de cela, les forces de dissuasion russes sont passées à un « régime spécial de service », ce qui signifie que les flottes du Nord et du Pacifique, le commandement de l’aviation à long rayon d’action, les bombardiers stratégiques et l’ensemble de l’appareil nucléaire russe sont en alerte maximale.

Un général du Pentagone a très vite fait le calcul élémentaire et, quelques minutes plus tard, une délégation ukrainienne a été envoyée pour mener des négociations avec la Russie dans un lieu tenu secret à Gomel, au Belarus.

Pendant ce temps, dans les royaumes vassaux, le gouvernement allemand était occupé à « fixer des limites aux bellicistes comme Poutine » – une entreprise assez audacieuse si l’on considère que Berlin n’a jamais fixé de telles limites aux bellicistes occidentaux qui ont bombardé la Yougoslavie, envahi l’Irak ou détruit la Libye en totale violation du droit international.

Tout en proclamant ouvertement leur désir de « stopper le développement de l’industrie russe », d’endommager son économie et de « ruiner la Russie » – faisant écho aux édits américains sur l’Irak, l’Iran, la Syrie, la Libye, Cuba, le Venezuela et d’autres pays du Sud – les Allemands ne pouvaient pas reconnaître un nouvel impératif catégorique.

Ils ont finalement été libérés de leur complexe de culpabilité de la Seconde Guerre mondiale par nul autre que le président russe Vladimir Poutine. L’Allemagne est enfin libre de soutenir et d’armer les néo-nazis au grand jour – maintenant de la variété du bataillon ukrainien Azov.

Pour comprendre comment ces sanctions de l’OTAN vont « ruiner la Russie », j’ai demandé l’analyse succincte de l’un des esprits économiques les plus compétents de la planète, Michael Hudson, auteur, entre autres, d’une édition révisée de l’incontournable Super-Imperialism : The Economic Strategy of American Empire.

Hudson a fait remarquer qu’il était « tout simplement abasourdi par l’escalade quasi atomique des États-Unis ». En ce qui concerne la confiscation des réserves étrangères russes et la coupure de SWIFT, le point principal est que « la Russie mettra un certain temps à mettre en place un nouveau système, avec la Chine. Le résultat mettra définitivement fin à la dollarisation, car les pays menacés par la ’démocratie’ ou affichant leur indépendance diplomatique auront peur d’utiliser les banques américaines. »

Ceci, selon Hudson, nous amène à « la grande question : si l’Europe et le bloc dollar peuvent acheter des matières premières russes – cobalt, palladium, etc, et si la Chine se joindra à la Russie dans un boycott des minéraux. »

Hudson est catégorique :

« La Banque centrale de Russie dispose bien sûr d’actifs bancaires étrangers afin d’intervenir sur les marchés des changes pour défendre sa monnaie contre les fluctuations. Le rouble a plongé. Il y aura de nouveaux taux de change. Mais c’est à la Russie de décider si elle doit vendre son blé à l’Asie occidentale, qui en a besoin, ou arrêter de vendre du gaz à l’Europe via l’Ukraine, maintenant que les États-Unis peuvent s’en emparer. »

À propos de l’introduction éventuelle d’un nouveau système de paiement Russie-Chine contournant SWIFT et combinant le SPFS (système de transfert de messages financiers) russe et le CIPS (système de paiement interbancaire transfrontalier) chinois, M. Hudson ne doute pas que « le système Russie-Chine sera mis en œuvre. Les pays du Sud chercheront à adhérer et en même temps à conserver SWIFT – en transférant leurs réserves dans le nouveau système. »

Je vais me dédollariser

Ainsi, les États-Unis eux-mêmes, dans une autre bévue stratégique massive, vont accélérer la dédollarisation. Comme l'a déclaré Hong Hao, directeur général de Bocom International, au Global Times, la dédollarisation des échanges énergétiques entre l'Europe et la Russie « marquera le début de la désintégration de l'hégémonie du dollar. »

C’est un refrain que l’administration américaine a entendu discrètement la semaine dernière de la part de certaines de ses propres plus grandes banques multinationales, dont des notables comme JPMorgan et Citigroup.

Un article de Bloomberg résume leurs craintes collectives :

« L’exclusion de la Russie du système mondial critique – qui traite 42 millions de messages par jour et sert de lien vital à certaines des plus grandes institutions financières du monde – pourrait se retourner contre nous, faire grimper l’inflation, rapprocher la Russie de la Chine et soustraire les transactions financières à l’examen de l’Occident. Cela pourrait également encourager le développement d’une alternative SWIFT qui pourrait à terme porter atteinte à la suprématie du dollar américain. »

Ceux dont le QI est supérieur à 50 dans l’Union européenne (UE) ont dû comprendre que la Russie ne pouvait tout simplement pas être totalement exclue de SWIFT, mais peut-être seulement quelques-unes de ses banques : après tout, les commerçants européens dépendent de l’énergie russe.

Du point de vue de Moscou, c’est un problème mineur. Un certain nombre de banques russes sont déjà connectées au système CIPS de la Chine. Par exemple, si quelqu’un veut acheter du pétrole et du gaz russes avec le CIPS, le paiement doit être effectué dans la monnaie chinoise, le yuan. Le CIPS est indépendant de SWIFT.

En outre, Moscou a déjà relié son système de paiement SPFS non seulement à la Chine, mais aussi à l’Inde et aux pays membres de l’Union économique eurasienne (UEEA). Le SPFS est déjà relié à environ 400 banques.

Avec un plus grand nombre d’entreprises russes utilisant le SPFS et le CIPS, même avant leur fusion, et d’autres manœuvres pour contourner SWIFT, comme le troc – largement utilisé par l’Iran sous sanctions – et les banques agents, la Russie pourrait compenser au moins 50 % des pertes commerciales.

Le fait essentiel est que la fuite du système financier occidental dominé par les États-Unis est désormais irréversible dans toute l’Eurasie – et cela se fera en tandem avec l’internationalisation du yuan.

La Russie a sa propre panoplie d’astuces

En attendant, nous ne parlons même pas encore des représailles russes à ces sanctions. L’ancien président Dmitri Medvedev a déjà donné un indice : tout est sur la table, de la sortie de tous les accords d’armement nucléaire avec les États-Unis au gel des actifs des entreprises occidentales en Russie.

Que veut donc l’ »Empire du mensonge » ? (Terminologie de Poutine, lors de la réunion de lundi à Moscou pour discuter de la réponse aux sanctions).

Dans un essai publié ce matin, délicieusement intitulé America Defeats Germany for the Third Time in a Century : the MIC, OGAM and FIRE conquer NATO (L’Amérique inflige une défaite pour la troisième fois en un siècle : MIC, OGAM et FIRE conquièrent l’OTAN), Michael Hudson présente une série de points cruciaux, à commencer par la façon dont « l’OTAN est devenu l’organe de politique étrangère de l’Europe, au point même de dominer les intérêts économiques nationaux. »

Il décrit les trois oligarchies qui contrôlent la politique étrangère américaine :

La première est le complexe militaro-industriel, que Ray McGovern a baptisé de façon mémorable MICIMATT (Military Industrial Congressional Intelligence Media Academia Think tank).

Hudson définit leur base économique comme « une rente de monopole, obtenue avant tout par les ventes d’armes à l’OTAN, aux exportateurs de pétrole d’Asie occidentale et à d’autres pays dont la balance des paiements est excédentaire ».

Le deuxième secteur est celui du pétrole et du gaz, rejoint par l’exploitation minière (OGAM). Leur objectif est de

« maximiser le prix de l’énergie et des matières premières afin de maximiser la rente des ressources naturelles. Monopoliser le marché pétrolier de la zone dollar et l’isoler du pétrole et du gaz russes est une priorité majeure des États-Unis depuis plus d’un an, alors que le gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie à l’Allemagne menaçait de relier les économies ouest-européenne et russe. »

Le troisième est le secteur « symbiotique » de la finance, de l’assurance et de l’immobilier (FIRE), que Hudson définit comme « le pendant de l’ancienne aristocratie foncière post-féodale européenne vivant de la rente foncière. »

Alors qu’il décrit ces trois secteurs rentiers qui dominent complètement le capitalisme financier post-industriel au cœur du système occidental, Hudson note comment « Wall Street a toujours été étroitement fusionnée avec l’industrie pétrolière et gazière (à savoir les conglomérats bancaires Citigroup et Chase Manhattan). »

Hudson montre comment « l’objectif stratégique américain le plus urgent de la confrontation de l’OTAN avec la Russie est la flambée des prix du pétrole et du gaz. En plus de créer des profits et des gains boursiers pour les entreprises américaines, les prix plus élevés de l’énergie vont enlever une grande partie du dynamisme concurrentiel de l’économie allemande. »

Il met en garde contre la hausse des prix des denrées alimentaires « avec en tête le blé ». (La Russie et l’Ukraine représentent 25 % des exportations mondiales de blé.) Du point de vue du Sud, c’est une catastrophe : « Cela mettra sous pression de nombreux pays d’Asie de l’Ouest et du Sud souffrant de carences alimentaires, aggravant leur balance des paiements et menaçant de faire défaut sur leur dette extérieure. »

Quant au blocage des exportations de matières premières russes, « cela menace de provoquer des ruptures dans les chaînes d’approvisionnement de matériaux clés, notamment le cobalt, le palladium, le nickel, l’aluminium. »

Et cela nous conduit, une fois de plus, au cœur du sujet : « Le rêve à long terme des nouveaux guerriers froids américains est de briser la Russie, ou du moins de restaurer sa kleptocratie managériale qui cherche à profiter de leurs privatisations sur les marchés boursiers occidentaux. »

Cela n'arrivera pas. Hudson voit clairement comment « la plus énorme conséquence involontaire de la politique étrangère américaine a été de rapprocher la Russie et la Chine, ainsi que l'Iran, l'Asie centrale et les pays situés le long de l'initiative Belt and Road. »

Confisquons un peu de technologie

Comparez maintenant tout ce qui précède avec la perspective d’un magnat des affaires d’Europe centrale ayant de vastes intérêts, à l’est comme à l’ouest, et qui chérit sa discrétion.

Dans un échange de courriels, ce magnat des affaires a posé de sérieuses questions sur le soutien de la Banque centrale russe à sa monnaie nationale, le rouble, « qui, selon les plans américains, est en train d’être détruit par l’Occident au moyen de sanctions et de meutes de loups monétaires qui s’exposent en vendant des roubles à découvert. Il n’y a vraiment presque aucune somme d’argent qui puisse battre les manipulateurs du dollar contre le rouble. Un taux d’intérêt de 20 % tuera inutilement l’économie russe. »

L’homme d’affaires affirme que le principal effet de la hausse des taux « serait de soutenir les importations qui ne devraient pas être importées. La chute du rouble est donc favorable à la Russie en termes d’autosuffisance. À mesure que les prix à l’importation augmentent, ces biens devraient commencer à être produits sur place. Je laisserais simplement le rouble tomber pour trouver son niveau, qui sera pendant un certain temps inférieur à ce qu’il aurait du être naturellement, car les États-Unis le feront baisser par le biais de sanctions et de manipulations de vente à découvert dans cette forme de guerre économique contre la Russie. »

Mais cela ne raconte qu’une partie de l’histoire. L’arme fatale de l’arsenal de riposte russe a été identifiée par le chef du Centre de recherche économique de l’Institut de la mondialisation et des mouvements sociaux (IGSO), Vasily Koltashov : la clé est la confiscation de la technologie – comme dans le cas où la Russie cesserait de reconnaître les droits américains sur les brevets.

Dans ce qu’il qualifie de « libération de la propriété intellectuelle américaine », Koltashov appelle à l’adoption d’une loi russe sur les « États amis et inamicaux ». Si un pays figure sur la liste des pays hostiles, nous pouvons commencer à copier ses technologies dans les domaines pharmaceutique, industriel, manufacturier, électronique et médical. Cela peut être n’importe quoi – de simples détails à des compositions chimiques ». Cela nécessiterait de modifier la constitution russe.

Koltashov soutient que « l’une des bases du succès de l’industrie américaine a été la copie de brevets d’invention étrangers ». Maintenant, la Russie pourrait utiliser « le vaste savoir-faire de la Chine avec ses derniers processus technologiques de production pour copier les produits occidentaux : la libération de la propriété intellectuelle américaine causera des dommages aux États-Unis à hauteur de 10 000 milliards de dollars, seulement dans la première phase. Ce sera un désastre pour eux ».

En l’état actuel des choses, la stupidité stratégique de l’UE dépasse l’entendement. La Chine est prête à s’emparer de toutes les ressources naturelles russes, l’Europe n’étant plus que le pitoyable otage des océans et des spéculateurs sauvages. Il semble qu’une scission totale entre l’UE et la Russie se profile à l’horizon, avec des échanges commerciaux limités et une diplomatie nulle.

Maintenant, écoutez le son des bouchons de champagne qui sautent partout dans le MICIMATT.

