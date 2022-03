Ukraine: Trente trois ONG dénoncent le racisme anti-noir

RENÉ NABA — Ce texte est publié en partenariat avec www.madaniya.info.

.

Trente trois O.N.G. ont dénoncé vendredi 4 Mars 2022 le racisme anti noir constaté en Ukraine à l’occasion de la guerre russo-ukrainienne, dans un communiqué collectif parvenu au site madaniya.

Exprimant leur « grave préoccupation face aux actes de traitement dégradants et inhumains que les ressortissants africains vivant ou résidant en Ukraine subissent suite à la guerre déclenchée depuis le 24 février 2022 », le collectif invite les autorités ukrainiennes à « mettre un terme au racisme manifesté à l’égard des africains résidant ou séjournant » dans ce pays.

.

STOP AU RACISME DANS LA GUERRE

Intitulé « Stop au racisme dans la guerre », le communiqué relève « que plusieurs citoyens d’origine africaine sont confrontés à la persécution, à la xénophobie, au racisme, à la discrimination raciale de la part des autorités ukrainiennes.

« Selon les informations parvenues à nos organisations ainsi que des témoignages recueillis auprès de victimes, la police ukrainienne empêcherait l’évacuation des ressortissants d’origine africaine. A cela s’ajoutent les actes xénophobes orchestrés par les autorités polonaises qui procèdent de manière sélective à l’autorisation d’entrée des personnes fuyant la guerre sur des critères liés à leur couleur de peau. C’est ainsi que plusieurs citoyens africains sont retenus à la frontière Ukraine-polonaise, poursuit le communiqué.

« A cet effet, nos organisations rappellent l’Article1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui stipule: «Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité».

Nous tenons également à souligner l’Article 14.1 de la DUDH «devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays, ajoute le document.

Le collectif lance un appel « au Président en exercice de l’Union Africaine M. Macky Sall (Sénégal) ainsi que le Président de la Commission de l’Union Africaine M. Moussa Mahamat Faki (Tchad) les invitant à veiller au respect du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire.

« Devant les risques d’aggravation de cette guerre et ses conséquences dévastatrices pour les populations civiles et plus largement en Afrique », le collectif dénonce ces pratiques hideuses, xénophobes et discriminatoires relevant d’un autre âge et condamne fermement ces atteintes contraires aux droits humains et aux principes du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire ».

Devant cette montée fulgurante de la haine raciale dans le monde il est urgent que tous les pays respectent et mettent en application la Convention des nations contre le racisme ainsi que le programme et plan d’action de la Conférence Mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie qui y est associée. (Durban en Afrique du Sud, du 31 août au 8 septembre 2001).

Le collectif invite en outre impérativement à l’Union Africaine, l’Union Européenne et aux Nations Unies de se saisir immédiatement de cette situation afin de garantir et assurer une protection adéquate à ces personnes en détresse, conclut le document.

Le document est disponible à la suite de cet article.

.

Note de la rédaction

La guerre en Ukraine a révélé le tréfonds de la pensée d’une fraction de l’élite occidentale, particulièrement en France, La «Patrie des Droits de l’Homme». Jean Louis Bourlanges, président de la commission des Affaires étrangères à l’Assemblée nationale française, a ainsi vanté l’immigration de qualité qui résulterait de l’afflux d’Ukrainiens en France par comparaison avec les Afghans, les Irakiens ou les Syriens.

M. Bourlanges, pourtant député Modem, une formation qui se revendique de la «Démocratie Chrétienne» a assuré que les Ukrainiens constitueraient en France une «immigration de grande qualité, dont on pourra tirer profit», faisant valoir qu’elle était composée «d’intellectuels».

Ce qui reviendrait à déduire de ces propos qu’il existe de par le monde des réfugiés moins utiles… Parce que culturellement trop différents? Pas chrétiens ou pas Européens? qui conduit les commentateurs à distinguer «accueil de réfugiés» en parlant des Ukrainiens, mais «crise des migrants», quand il s’agit du sort des «basanés» …Irakiens, des Syriens ou des Afghans! Beaucoup de commentateurs et éditorialistes de renom se sont paresseusement laissés aller à ces raccourcis conscient ou inconscient depuis le déclenchement du conflit le 24 Février 2022.

.

Pour aller plus loin sur ce thème, cf. ces deux liens :

Fin de la note.

LE COMMUNIQUÉ PORTE LA SIGNATURE DES ONG SUIVANTES:

Africa Centre for Democracy and Human Rights Studies (ACDHS), Afrika Jom Center, Comité pour les 50 Ans de l’Union Africaine, Africa Cominter, BanGwe et Dialogue, Centre du Commerce International pour le Développement (CECIDE), Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine (CMDP), Darfur Relief and Documentation Centre, Forum de la Radiotélévision des Droits de l’Homme (FRTDH), Coopera Sweden Association, Espace Afrique International, Forum de Dialogue Interreligieux et Interculturel (FICIR), Himalyan Research and Cultural Foundation, Organisation de l’Unité Syndicale Africaine (OUSA), Omar El Mokhtar Institute for Human Rights, Organisation pour la Communication en Afrique et de Promotion de la Coopération Internationale (OCAPROCE), Rencontre Africaine Pour le Défense des Droits de l’Homme (RADDHO), Réseau de Formation, de Recherche et d’Action sur les Migrations Africaines (REFORMAF), Rwanda Woman Network, Université Populaire Africaine (UPAF), UNHR Geneva, Union Inter-Africaine des Droits de l’Homme (UIDH), The Network of the Independant Commission for Human Rights In North Africa (CIDH Africa) Sudan Documentation Center Health and Programm (HEP) Switzerland Tamul Action Group (STAG) Tamul Center For Human Right (TCHR) Pan African Forum For Right Nord Sud XXI Mouvement International pour les Réparations (MIR) Guinée Development Health and Environnement Program (HEP) Interfaith International

.