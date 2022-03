ON A LA SOLUTION!?

ATTENTION au langage des politiciens et des hommes d’affaires! Dans le Devoir du 3 décembre 2021. Surtout quand on parle de milliards. Des milliards pour qui? Qui sort de la poche de qui? Ces projets sont soutenus par les gouvernements. Québec a pour sa part réitéré sa volonté de développer la filière en annonçant des premier investissement de 20 millions de dollars. Un nouveau marché lucratif? ON? Va rajouter un peu d’hydrogène dans le gaz naturel. Énergir, pourrait se positionner dans le marché prometteur de l’hydrogène? Obtenir notre autorisation d’en tester l’injonction dans le réseau, un gazoduc de 11,000 kilomètres. Énergie renouvelable? Peut-être!

Qu’es ce que ça veux dire, tout ça? Ça va nous couter seulement 5,9 millions de dollars pour introduire de petites quantités d’hydrogène, en circuit fermé, sous forme de mélange avec le gaz naturel. Les excédents d’électricité pourraient servir à produire de l’hydrogène vert au Québec qui pourrait aller dans le réseau pour ensuite être distribué.

Le pipeline ne sera plus appelé ainsi. Dore-et avant ça sera des autoroutes gazières! Et si on regarde un peu plus loin avec une esprit mesquine, comme moi, on peu aussi appeler le gaz naturel, gaz de SCHISTE ? Et le tour est joué… encore!

John Mallette

La Poète Prolétaire