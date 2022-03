Maintenant que nous avons compris, grâce à Jimmy Dore et ses amis, que Vladimir Poutine n’est pas fou, quand il revendique comme impératif catégorique d’aller débarrasser l’Ukraine de ses terroristes nazis, voici un autre document audiovisuel, venu des adversaires de Jimmy Dore, qui nous donnent une nouvelle preuve attestant que, non seulement Poutine n’est pas fou, mais qu’il est assurément le plus raisonnable, le plus sensé, le plus déterminé et le plus compétent des chefs d’état de notre «monde nouveau» quand il exige la démilitarisation de l’Ukraine fasciste. Source https://youtu.be/w8IGWQkSn_s

Écouter attentivement cet analyste américain qui comprend mieux que quiconque les objectifs tactiques et l’objectif stratégique de la Russie dans cette guerre inter-impérialiste mettant aux prises l’Axe Pékin-Moscou-Téhéran contre l’Axe Washington-Bruxelles. La guerre d’Ukraine est la continuation de la guerre sanitaire-virale et l’amorce de la guerre nucléaire. L’affrontement inter-impérialiste a maintenant atteint son point d’inflexion.