Ilan Pappe sur la contre-offensive russe en Ukraine

L’image d’illustration: Des avions de combat israéliens ont attaqué des centaines de tours et de « cibles » civiles dans la bande de Gaza. (Photo : Mahmoud Ajjour, The Palestine Chronicle)

Navigating our Humanity : Ilan Pappé on the Four Lessons from Ukraine

March 4, 2022

Traduction Google:

Ilan Pappé est professeur à l’Université d’Exeter. Il était auparavant maître de conférences en sciences politiques à l’Université de Haïfa. Il est l’auteur de The Ethnic Cleansing of Palestine, The Modern Middle East, A History of Modern Palestine : One Land, Two Peoples, and Ten Myths about Israel. Pappé est décrit comme l’un des « nouveaux historiens » d’Israël qui, depuis la publication de documents gouvernementaux britanniques et israéliens pertinents au début des années 1980, a réécrit l’histoire de la création d’Israël en 1948. Il a contribué cet article à The Palestine Chronicle.

Le USA Today a rapporté qu’une photo devenue virale d’un gratte-ciel en Ukraine touché par des bombardements russes s’est avéré être un gratte-ciel de la bande de Gaza, démoli par l’armée de l’air israélienne en mai 2021. Quelques jours avant que le ministre ukrainien des Affaires étrangères s’est plaint à l’ambassadeur d’Israël à Kiev que « vous nous traitez comme Gaza » ; il était furieux qu’Israël ne condamne pas l’invasion russe et ne soit intéressé que par l’expulsion des citoyens israéliens de l’État (Haaretz, 17 février 2022). C’était un mélange de référence à l’évacuation ukrainienne des épouses ukrainiennes d’hommes palestiniens de la bande de Gaza en mai 2021, ainsi qu’un rappel à Israël du plein soutien du président ukrainien à l’assaut d’Israël contre la bande de Gaza ce mois-là (je vais revenir à ce support vers la fin de cette pièce).

Les attaques d’Israël contre Gaza devraient, en effet, être mentionnées et prises en compte lors de l’évaluation de la crise actuelle en Ukraine. Ce n’est pas une coïncidence si les photos sont confondues – il n’y a pas beaucoup de gratte-ciel qui ont été renversés en Ukraine, mais il y a une abondance de gratte-ciel en ruine dans la bande de Gaza. Cependant, ce n’est pas seulement l’hypocrisie concernant la Palestine qui ressort lorsque l’on considère la crise ukrainienne dans un contexte plus large ; c’est l’ensemble du double standard occidental qu’il convient de scruter, sans être un instant indifférent aux nouvelles et aux images qui nous parviennent de la zone de guerre en Ukraine : enfants traumatisés, flots de réfugiés, vues d’immeubles détruits par les bombardements et danger imminent qu’il ne s’agisse que du début d’une catastrophe humaine au cœur de l’Europe.

En même temps, ceux d’entre nous qui vivent, rapportent et digèrent les catastrophes humaines en Palestine ne peuvent échapper à l’hypocrisie de l’Occident et nous pouvons la pointer du doigt sans minimiser, pour un instant, notre solidarité humaine et notre empathie avec les victimes de toute guerre. Nous devons le faire, car la malhonnêteté morale sous-tendant l’agenda trompeur établi par les élites politiques et les médias occidentaux leur permettra une fois de plus de cacher leur propre racisme et leur impunité tout en continuant à fournir l’immunité à Israël et à son oppression des Palestiniens. J’ai détecté quatre fausses hypothèses qui sont au cœur de l’engagement de l’élite occidentale dans la crise ukrainienne, jusqu’à présent, et je les ai formulées en quatre leçons.

Première leçon : les réfugiés blancs sont les bienvenus ; D’autres moins

La décision collective sans précédent de l’UE d’ouvrir ses frontières aux réfugiés ukrainiens, suivie d’une politique plus prudente de la part de la Grande-Bretagne, ne peut passer inaperçue par rapport à la fermeture de la plupart des portes européennes aux réfugiés en provenance du monde arabe et d’Afrique depuis 2015 La hiérarchisation raciste claire, distinguant les demandeurs de vie sur la base de la couleur, de la religion et de l’ethnicité est odieuse, mais il est peu probable qu’elle change de sitôt. Certains dirigeants européens n’ont même pas honte de diffuser publiquement leur racisme comme le fait le Premier ministre bulgare, Kiril Petkov :

« Ces [réfugiés ukrainiens] ne sont pas les réfugiés auxquels nous sommes habitués… ces gens sont des Européens. Ces gens sont intelligents, ce sont des gens instruits. … Ce n’est pas la vague de réfugiés à laquelle nous avons été habitués, des gens dont nous n’étions pas sûrs de leur identité, des gens au passé flou, qui auraient même pu être des terroristes… »

Il n’est pas seul. Les médias occidentaux parlent tout le temps de « notre genre de réfugiés », et ce racisme se manifeste clairement aux passages frontaliers entre l’Ukraine et ses voisins européens. Cette attitude raciste, à forte connotation islamophobe, ne va pas changer, puisque les dirigeants européens continuent de nier le tissu multiethnique et multiculturel des sociétés sur tout le continent. Une réalité humaine créée par des années de colonialisme et d’impérialisme européens que les gouvernements européens actuels nient et ignorent et, en même temps, ces gouvernements poursuivent des politiques d’immigration basées sur le même racisme qui a imprégné le colonialisme et l’impérialisme du passé.

Deuxième leçon : Vous pouvez envahir l’Irak mais pas l’Ukraine

La réticence des médias occidentaux à contextualiser la décision russe d’envahir dans une analyse plus large – et évidente – de la façon dont les règles du jeu international ont changé en 2003 est assez déconcertante. Il est difficile de trouver une analyse indiquant que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont violé le droit international sur la souveraineté d’un État lorsque leurs armées, avec une coalition de pays occidentaux, ont envahi l’Afghanistan et l’Irak. Occuper tout un pays à des fins politiques n’a pas été inventé en ce siècle par Vladimir Poutine ; il a été présenté comme un outil politique justifié par l’Occident.

Troisième leçon : Parfois, le néonazisme peut être toléré

L’analyse ne parvient pas non plus à mettre en évidence certains des points valables de Poutine sur l’Ukraine ; qui ne justifient en aucun cas l’invasion, mais nécessitent notre attention même pendant l’invasion. Jusqu’à la crise actuelle, les médias occidentaux progressistes, tels que The Nation, The Guardian, le Washington Post, etc., nous ont mis en garde contre le pouvoir croissant des groupes néonazis en Ukraine qui pourrait avoir un impact sur l’avenir de l’Europe et au-delà. Les mêmes médias rejettent aujourd’hui l’importance du néonazisme en Ukraine.

The Nation du 22 février 2019 rapportait :

« Aujourd’hui, les rapports de plus en plus nombreux sur la violence d’extrême droite, l’ultra nationalisme et l’érosion des libertés fondamentales démentent l’euphorie initiale de l’Occident. Il y a des pogroms néo-nazis contre les Roms, des attaques généralisées contre les féministes et les groupes LGBT, des interdictions de livres et la glorification parrainée par l’État des collaborateurs nazis.

Deux ans plus tôt, le Washington Post (15 juin 2017) avertissait, très perspicacement, qu’un affrontement entre l’Ukraine et la Russie ne devait pas faire oublier la puissance du néonazisme en Ukraine :

« Alors que la lutte de l’Ukraine contre les séparatistes soutenus par la Russie se poursuit, Kiev fait face à une autre menace pour sa souveraineté à long terme : de puissants groupes ultra-nationalistes de droite. Ces groupes n’hésitent pas à utiliser la violence pour atteindre leurs objectifs, ce qui est certainement en contradiction avec la démocratie tolérante orientée vers l’Occident que Kiev cherche ostensiblement à devenir.

Cependant, aujourd’hui, le Washington Post adopte une attitude dédaigneuse et qualifie une telle description de « fausse accusation » :

« Plusieurs groupes paramilitaires nationalistes opèrent en Ukraine, tels que le mouvement Azov et Secteur droit, qui épousent l’idéologie néonazie. Bien qu’ils soient très médiatisés, ils semblent avoir peu de soutien public. Un seul parti d’extrême droite, Svoboda, est représenté au parlement ukrainien et ne détient qu’un siège.

Les précédentes mises en garde d’un média comme The Hill (9 novembre 2017), le plus grand site d’information indépendant aux USA, sont oubliées :

« Il y a, en effet, des formations néo-nazies en Ukraine. Cela a été massivement confirmé par presque tous les grands points de vente occidentaux. Le fait que les analystes puissent le rejeter comme une propagande diffusée par Moscou est profondément troublant. C’est particulièrement troublant compte tenu de la vague actuelle de néonazis et de suprématistes blancs à travers le monde.

Leçon 4 : Frapper des gratte-ciel n’est qu’un crime de guerre en Europe

L’establishment ukrainien n’a pas seulement un lien avec ces groupes et armées néo-nazis, il est aussi pro-israélien de manière troublante et embarrassante. L’un des premiers actes du président Volodymyr Zelensky a été de retirer l’Ukraine du Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien – le seul tribunal international qui veille à ce que la Nakba ne soit ni niée ni oubliée.

La décision a été initiée par le président ukrainien ; il n’avait aucune sympathie pour le sort des réfugiés palestiniens, et il ne les considérait pas non plus comme des victimes d’un quelconque crime. Dans ses interviews après le dernier bombardement barbare israélien de la bande de Gaza en mai 2021, il a déclaré que la seule tragédie à Gaza était celle subie par les Israéliens. S’il en est ainsi, seuls les Russes souffrent en Ukraine.

Mais Zelensky n’est pas seul. En ce qui concerne la Palestine, l’hypocrisie atteint un nouveau niveau. Un hit vide d’un gratte-ciel en Ukraine a dominé l’actualité et a suscité une analyse approfondie de la brutalité humaine, de Poutine et de l’inhumanité. Ces attentats à la bombe doivent être condamnés, bien sûr, mais il semble que ceux qui ont mené la condamnation parmi les dirigeants mondiaux se sont tus lorsqu’Israël a rasé la ville de Jénine en 2000, le quartier d’Al-Dahaya à Beyrouth en 2006 et la ville de Gaza en une seule vague brutale après l’autre, au cours des quinze dernières années. Aucune sanction, quelle qu’elle soit, n’a même été discutée, et encore moins imposée, à Israël pour ses crimes de guerre en 1948 et depuis. En fait, dans la plupart des pays occidentaux qui mènent aujourd’hui les sanctions contre la Russie, même mentionner la possibilité d’imposer des sanctions contre Israël est illégal et qualifié d’antisémite.

Même lorsqu’une véritable solidarité humaine en Occident s’exprime à juste titre avec l’Ukraine, nous ne pouvons ignorer son contexte raciste et son parti pris européocentrique. La solidarité massive de l’Occident est réservée à quiconque souhaite rejoindre son bloc et sa sphère d’influence. Cette empathie officielle est introuvable lorsque des violences similaires, voire pires, sont dirigées contre les non-Européens, en général, et contre les Palestiniens, en particulier.

Nous pouvons naviguer en tant que personnes consciencieuses entre nos réponses aux calamités et notre responsabilité de signaler l’hypocrisie qui, à bien des égards, a ouvert la voie à de telles catastrophes. Légitimer internationalement l’invasion de pays souverains et autoriser la poursuite de la colonisation et de l’oppression d’autres, comme la Palestine et son peuple, conduira à plus de tragédies, comme celle de l’Ukraine, à l’avenir, et partout sur notre planète.

Mao Tse Toung en 1957 :

« La Première guerre mondiale a été suivie par la naissance de l’Union soviétique avec une population de 200 millions d’habitants.

« La Seconde guerre mondiale a été suivie de la formation du camp socialiste qui englobe une population de 900 millions d’âmes.

« Si les impérialistes américains s’obstinent à déclencher une troisième guerre mondiale, ce sera la révolution communiste dans le monde entier ! »

La guerre en Ukraine leur sert d’excuse pour augmenter les prix

Par do Déjà, bien avant qu’il soit question d’une éventuelle guerre en Ukraine, bien avant que les USA en parlent, les prix de toutes les marchandises augmentaient sans arrêt. Et la télé nous disait que ça allait encore empirer. Aujourd’hui, on nous dit que c’est la faute à la guerre d’Ukraine si tout augmente. La guerre d’Ukraine leur sert d’excuse. « C’est la faute à poutine si tout augmente sauf les salaires », nous disent-ils. Ils se foutent vraiment de notre gueule ! Exemple : aujourd’hui, on nous vend très cher de l’essence achetée avant la guerre d’Ukraine, en prétendant que c’est à cause de la guerre qu’elle si chère !

