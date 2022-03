« L’Ukraine est une entité fragile instrumentalisée par les Occidentaux »

Saint-Cyrien vivant à Moscou et naturalisé russe, Xavier Moreau revient sur l’origine de l’Ukraine, qui veut dire « périphérie », avant de proposer son analyse. Il évoque ainsi l’asymétrie d’information qui existe entre la France et l’Ukraine d’un côté, qui proposent un récit paraissant unifié autour de l’État-nation ukrainien, et de l’autre le récit russe qui essaie de venir régler un problème historique en Ukraine.

D’après lui, la déclaration du Général Burkhard, le chef d’état-major des armées françaises – « le rouleau compresseur russe de finir par vaincre en Ukraine » – pourrait faire bouger les lignes de l’alliance occidentale.

Pour finir, il évoque la proposition d’Éric Zemmour et Valérie Pécresse d’envoyer l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy comme médiateur : une bonne idée, juge-t-il, le président Macron ayant pour sa part perdu l’occasion de faire de la diplomatie à la française en prenant unilatéralement parti avec l’alliance américaine.

Homme d’affaires et analyste politico-stratégique installé à Moscou depuis 16 ans, Xavier Moreau est Saint-Cyrien et diplômé de la Sorbonne (Paris IV) en histoire des relations internationales, et dirige la société LinkIT vostok à Moscou. Il conseille différents groupes internationaux dans les pays de l’ancienne URSS, dont la Russie et l’Ukraine, et dirige le site d’analyse géopolitique Stratpol.

Il l’est l’auteur de « La nouvelle grande Russie : de l’effondrement de l’URSS au retour de Vladimir Poutine » (éditions Ellipses), une analyse du redressement politique, économique et géopolitique de la Russie post-soviétique durant les vingt dernières années. À travers cet ouvrage, édité en 2012, Xavier Moreau éclaire, de manière synthétique et claire, les mécanismes qui ont conduit une puissance déclinante au début des années 1990 à se redresser de façon spectaculaire sous l’ère Poutine, au point d’être redevenue aujourd’hui un acteur incontournable du nouveau monde multipolaire. Il est également l’auteur de « Ukraine : pourquoi la France s’est trompée », paru en 2015 aux éditions du Rocher, dans lequel il démontre que l’ignorance de l’histoire de l’Ukraine, la méconnaissance des forces en présence et des enjeux économiques, le mépris des intérêts français, sont à l’origine du plus grand fiasco de la politique étrangère française depuis les guerres de Yougoslavie.