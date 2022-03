La Nouvelle guerre d’Ukraine…nous apprend quoi ?

Par Alexander Dubrovsky − Le 9 Mars 2022 − Source The Saker’s Blog

L’histoire de l’humanité s’écrie au jour le jour sous nos yeux incrédules. Au quotidien, il nous est difficile, à nous béotien de l’antimilitarisme, de décoder les mouvements sur le champ de guerre qui, contrairement à ce que l’on pense naïvement, ne se résume pas aux chaudrons du Donbass et aux réduits de Kiev, mais s’étendent déjà à la Terre tout entière via les sanctions et les points d’inflation qui dilapident notre pouvoir d’achat.

Cette Troisième guerre mondiale – amorcée par un exercice militaire-sanitaire planétaire – entre dans son deuxième acte dramatique par ce qui s’apparente à un mélange de guerre d’invasion classique et de guerre civile anarchique. Pourtant, un élément différencie la Nouvelle guerre d’Ukraine des nombreuses guerres d’invasion/guerres civiles fratricides qui l’ont précédé. La Nouvelle guerre d’Ukraine a lieu en Europe et elle met aux prises directement les deux blocs impérialistes mondiaux.

Cette fois, toutes les armes de la panoplie guerrière moderne sont évoquées ou mises à contribution. Des armes bactériologiques virales-coronavirus-chimiques-numériques-cybernétiques-financières-monétaires-commerciales-économiques-nucléaires et militaires classiques.

Le monde vit des heures sombres et il semble bien que le grand capital mondial ait décidé de résoudre pour de bon les contradictions à la succession au trône impérial mondial. Quelle superpuissance montante prendra la place de l’hyperpuissance américaine décadente…et à quel prix pour les populations sacrifiées ? Voilà une première question qui nous préoccupe, nous antimilitaristes qui rejetons toutes guerres réactionnaires.

Que se passe-t-il réellement sur le terrain au quotidien et comment pouvons-nous apprendre à transformer ces conflits impérialistes en une vaste insurrection populaire internationale ?

Le militaire russe Alexander Dubrovsky nous convie dans les coulisses de la Nouvelle guerre d’Ukraine et nous dévoile les secrets de ce que seront désormais les guerres modernes en milieu urbain dans l’Occident hyper technologique et décadent. Il est temps d’apprendre le maniement de l’insurrection populaire. Robert Bibeau.

Note du Saker : un de nos lecteurs m’a envoyé aujourd’hui un document très intéressant, écrit en russe. Tout d’abord, j’ai pensé « toujours la même chose » (des trucs de la 5ème colonne) mais ensuite j’ai commencé à le lire et j’ai changé d’avis. Ce document a clairement été écrit par un militaire professionnel, son nom est Alexander Dubrovsky. Il a été publié ici et ici. J’ai donc littéralement *supplié* nos nouveaux traducteurs russes de faire ne serait-ce qu’une traduction vite faite parce que je voulais vous faire parvenir l’information aussi vite que possible (pendant ce temps, j’écrivais ceci). Et l’un d’entre eux l’a fait ! (Merci N. ! !!).

Bien que les opinions de Dubrovsky ne soient pas à prendre comme les « saintes écritures », son témoignage et son analyse sont, je pense, inestimables, surtout pour ceux qui vivent dans la zone A. Nous ne sommes pas obligés d’être d’accord avec chaque mot, mais je vous invite à la lire très attentivement et en entier.

C’est dur pour tout le monde. Nos hommes meurent. Des citoyens ukrainiens meurent. Mais le plus dur est pour les militaires, de carrière et réservistes, russes et ukrainiens, qui traversent ce conflit « chaud ». Je grince des dents par impuissance, je ne suis pas personnellement sûr d’avoir pu exécuter l’ordre du commandant en chef si j’avais été dans les rangs aujourd’hui. Réduire au minimum les pertes civiles est compréhensible, nous sommes un seul peuple. Et comment essayer de ne pas causer de dommages critiques aux FAU (Forces Armées Ukrainiennes) ; j’en ai peu idée dans le cadre des tactiques de ma propre unité.

Je m’oppose catégoriquement à la publication du nombre de pertes au combat jusqu’à ce que l’opération soit entrée dans sa phase finale. C’est un cadeau pour la guerre de l’information de l’autre, un atout dans les mains de l’ennemi, la dispersion de fausses informations parmi les alarmistes purs et durs à l’intérieur du pays : « ils mentent tous, se cachent, sous-estiment », « pas de guerre », « mères, ne laissez pas vos fils… », « comme je veux la paix », « combien de sang doit encore être versé »…

Vous pouvez et devez. Les soldats et les héros meurent. Qui sont venus à l’armée non pas pour polir des pavés avec leurs semelles de chaussures, mais pour défendre la Patrie. Même au prix de sa propre vie. C’est une erreur de l’État-major, le peuple doit comprendre clairement les objectifs de l’opération, sa nécessité, l’inévitabilité des victimes. Ce n’est pas le cas actuellement.

Cela semble cruel, mais telle est la dure réalité militaire. Nous essuierons nos propres larmes et celles des femmes après la Victoire, nous nous inclinerons devant chaque veuve, mère, épouse, sœur pour l’exploit de leurs hommes.

La première étape de l’opération…

Nous avons sous-estimé le pouvoir de résistance informationnelle, idéologique et psychologique de l’ennemi, qui nous attendait. Littéralement dès le premier jour, d’un simple clic des doigts sanglants des Américains, ils nous ont privés du soutien de la population civile et des unités des FAU prêtes à devenir neutres. Des millions de dollars, des milliers d’informaticiens, des sociétés médiatiques mondiales ont coupé l’Ukraine de toute information objective, ça puait dans notre pays.

Et nos principales pertes ont eu lieu au cours des trois premiers jours. Maintenant, elles vont être rapidement réduites. Les opérations de maintien de la paix et les opérations humanitaires, comme celle de Crimée, ne sont plus menées par l’armée russe. Les combattants ont reçu d’autres ordres, se sont impliqués, se sont mis en colère, se sont regroupés, tout espoir de soutien actif de la part de la population civile et des parties des FAU qui auraient changé d’avis a été dissipé.

Il y avait peu de fleurs et de miches de pain à voir, le peuple a été écrasé par la propagande et les mensonges, intimidé jusqu’à la folie par les nazis. Un autre point important a été oublié dans les calculs – près de 600 000 Ukrainiens sont passés par la zone ATO dans le Donbass depuis 2014, aujourd’hui ils ont reconstitué la défense territoriale partout, beaucoup ont quelque chose à craindre. Surtout à la suite des infox sur les exécutions sans procès par l’ATO.

Pouvez-vous imaginer ce que, pendant une année de service là-bas, les nazis leur ont fourré dans la tête, leur ont donné la possibilité de tirer sur les colonies de « vestes matelassées et colorées » en toute impunité, de se moquer de la population civile là-bas. Donc, le calcul pour l’aide des locaux et des FAU était inexact, le cancer dans la société ukrainienne est tout simplement monstrueux. Mais… nous allons le guérir.

Si nous expliquons notre tactique des premiers jours… c’est une « reconnaissance par le combat » de la Grande Guerre Patriotique retravaillée de manière créative. Seulement avec une pénétration profonde et rapide dans le territoire occupé par les nazis. Nous avons provoqué l’activité de l’ennemi avec des groupes tactiques, en tirant délibérément des parties des FAU et de la Garde nationale de leurs emplacements. Avec un petit nombre, nous avons résisté aux terribles contre-attaques des chars et des véhicules blindés, d’une infanterie motorisée supérieure en nombre.

Il était parfois impossible de supprimer les « Grads », l’artillerie et les mortiers cachés dans les quartiers résidentiels qui vous clouaient au sol. Les zones urbaines ne pouvaient pas être nettoyées méthodiquement en formations de combat, ce qui nécessitait des tirs de soutien, des hélicoptères d’attaque, des sapeurs, des lance-flammes, des chars d’assaut pour transporter des mitrailleuses dans les maisons et les infrastructures sociales.

C’est une guerre qui n’est pas familière aux vétérans que nous sommes. Surtout lorsque le ciel est sous votre contrôle total, que les aérodromes sont remplis d’avions d’attaque et de bombardiers, que des systèmes de missiles opérationnels et tactiques sont en service, qu’il y a beaucoup d’artillerie lourde. Maintenant, c’est devenu clair, même pour les civils : le nom correct de ce qui se passe réellement est « une opération militaire spéciale de dénazification. » Et la démilitarisation de Nezalezhnaya était terminée à la fin du troisième jour.

Les FAU, en tant que structure unique, gérable et efficace, ont cessé d’exister. Aujourd’hui, il y a des dizaines de groupes de tailles différentes, isolés les uns des autres, se cachant dans les villes et les villages. Pas d’approvisionnement centralisé, pas de soutien aérien, pas d’approche de renforts. Ils ne sont pas en mesure d’agir dans le cadre d’un quelconque plan de l’état-major ukrainien. Juste des foules d’hommes armés avec l’ordre de se battre jusqu’à la mort.

Les principaux groupes « Nord » et « Est » ont été décapités et privés de commandement ; il s’agit de 22 brigades, qui s’étaient vu confier l’honorable tâche de noyer le Donbass dans le sang au début du mois de mars. Nous les avons devancés d’une semaine ou deux, en lançant notre propre opération spéciale. Aujourd’hui, 150 000 personnes (ainsi que des soldats nationaux) marinent dans des « chaudrons », coupés les uns des autres. Cela a été fait par des forces russes plus petites… et en cinq jours.

Il n’y a pas de résistance organisée dans les autres zones opérationnelles. Seulement des parties isolées des Forces Armées Ukrainiennes, des bataillons nationaux, des groupes de sabotage. Chacun agit à sa discrétion, avec des degrés d’activité variables. Il est impossible de se déplacer en colonnes, de se regrouper, de se réapprovisionner en munitions, en carburant, en équipement, même dans les entrepôts locaux, tout a été systématiquement détruit par des armes et des avions de haute précision.

En une semaine ou deux, 80% des FAU se transformeront en détachements complètement dépourvus de munitions, de carburant, de médicaments et de nourriture. Mentalement et physiquement épuisés, sans commandement unifié, sans buts ni objectifs. Pour l’armée, c’est une chose terrible ; le découragement et la décadence. Surtout pour l’Ukrainien, qui est tenu par la peur, instillée par des détachements de Bandera. Les militaires craignent pour le sort de leurs familles à l’arrière.

La deuxième étape de l’opération…

On reconnaît le scénario syrien. Une population neutre ou craignant le terrorisme, parmi laquelle il est presque impossible d’identifier des militants. L’armée russe ne prend pas de tels zones ; elle entoure plutôt les villes ayant des bataillons nationaux Bandera. Bientôt, nous observerons des bus et des « tournées d’évacuation » en direction de la région occidentale. Dès qu’ils seront « mûrs », sans aucun soutien ni aide de l’extérieur.

Dans d’autres endroits, les villes sont mises en semi-encerclement, invitant ainsi les défenseurs à quitter le territoire par leurs propres moyens. Pas de colonnes militaires organisées, d’équipements lourds, tous ces biens sont détruits. Individuellement, c’est cher. Oui, il y a un danger d’apparition d’un grand nombre de groupes de sabotage, cependant, stratégiquement trois tâches principales de l’opération spéciale sont en train d’être résolues : minimiser les pertes parmi la population civile et l’infrastructure, nos unités et l’armée ukrainienne.

Le fait que les militaires russes et ukrainiens se déchirent mutuellement avec ravissement est un cadeau bien trop luxueux pour Washington et l’Euro-Reich. Les « détachements de partisans » de Bandera vont vous taper sur les nerfs, mais l’idée du commandement n’est pas mauvaise. Ils deviendront des proies légitimes pour les détachements antiterroristes, la police militaire et les hommes de la Garde nationale de Ramzan Kadyrov. Qui ne font pas de prisonniers parmi les terroristes, ils les éliminent… où qu’ils les trouvent. Une dénazification au sens littéral du terme.

Un sort encore plus triste attend les nombreux mercenaires arrivant de l’EuroReich, dont ils forment non pas des unités militaires (pas le temps), mais des groupes de sabotage et de mouvements tactiques. Notre état-major a déjà déclaré qu’il ne les considèreront pas comme des combattants, avec toutes les conséquences qui en découlent, aucune convention sur les prisonniers de guerre ne s’applique ici. Je suis sûr qu’une chasse spéciale, cruelle et ciblée sera menée pour ces « soldats de fortune ». Pauvres diables…

La troisième étape de l’opération.

Je ne vous dirai pas en détail comment et où se déroulent les combats, il y a suffisamment d’informations provenant d’experts professionnels dans le domaine public. Mais tout se passe strictement selon les plans, nous n’avons même pas commencé à transférer les réserves. Elles se tiennent toujours en colonnes dans les zones frontalières. Les pertes ne sont pas seulement tolérables (d’un point de vue statistique militaire), elles sont insignifiantes. Pas une seule unité n’a été allouée à la reformation ou au repos, ce qui signifie qu’elle est totalement prête au combat.

Regardez la carte, estimez les distances, les marches, les affrontements constants, les regroupements, les manœuvres sur des dizaines de kilomètres, et rappelez-vous : nos gars sont opposés à la troisième plus grande armée d’Europe et à des formations nazies extrêmement motivées. Nous devons resserrer l’arrière, faire un repos élémentaire, entretenir le matériel, effectuer un tas d’actions imprévues.

Il n’est pas nécessaire de faire pression sur qui que ce soit, d’exiger des actions plus décisives ; des drapeaux de la victoire sur Mariupol, Sumy, Chernihiv, Kharkov, Odessa, et plus encore, l’inutile Kiev avec ses trois millions de citoyens paniqués et gonflés de propagande. Les objectifs de l’opération sont la stratégie et la tactique – dans cette toute nouvelle page de l’art de la guerre, la précipitation est inacceptable.

Mon camarade de classe à l’Académie m’a demandé hier dans un message :

Pourquoi l’aide militaire à l’Ukraine n’est-elle pas détruite dès son arrivée sur le tarmac ?

Pourquoi est-il même possible pour les transporteurs de l’OTAN de visiter l’espace aérien de l’Ukraine ?

Avez-vous l’impression que nos diplomates commencent à épuiser les efforts de l’armée ? … Toutes sortes de mauvaises pensées se promènent dans ma tête.

Selon le point numéro trois. Il n’y aura pas de relâche, tous les objectifs de l’opération spéciale seront atteints. C’est ce que répète catégoriquement chaque jour Lavrov, et ce que Poutine a annoncé hier. Le « pacificateur » français, Macron, est tout lessivé de sa médiation. Et Medinsky, dans Belovezhskaya Pushcha, se moque subtilement des métrosexuels de la délégation ukrainienne. Il n’y a personne à qui parler.

Regardez le courageux commandant en chef, Ze, comme il a l’air. Désintégration complète de sa personnalité sous l’influence de la drogue. Les Américains ne lui permettront pas de négocier et ses propres nazis le tueront. Leur tâche est différente ; détruire complètement le pays, le noyer dans le chaos, afin qu’il ne reste plus rien pour personne.

L’opération spéciale ne s’arrête pas, il n’y aura plus de retard. Chaque jour de retard nous nuit catégoriquement, des problèmes diplomatiques, politiques, économiques et militaires imprévus apparaissent. Seulement la vitesse et l’assaut, jusqu’à ce qu’à l’Ouest, on commence à évaluer la situation avec la tête froide.

A propos des transporteurs volants avec les symboles de l’OTAN livrant des armes. C’est impossible, le ciel au-dessus de la Nezalezhnaya et du sud de la Russie est fermé aux vols. Ils feront des livraisons terrestres depuis la Pologne. Et nous ne détruirons pas de tels convois d’« aide humanitaire ». Pourquoi, demandez-vous ? Mieux vaut poser une autre question : qui est exactement au pouvoir en Ukraine ?

Des nazis purs et simples. Ils ont pris des millions de civils en otage dans des villes sans couloirs humanitaires, ont poussé des gens terrifiés dans des caves et des stations de métro. Ils empoisonnent les gens avec des mensonges sur les « atrocités russes », les fusillades de masse, les exécutions, la violence, les bombardements en tapis. Ils placent des civils armés de mitrailleuses près des installations stratégiques de commandement et de contrôle. Comme à Kiev, dans le bâtiment du SBU, tout près de la cathédrale Sainte-Sophie.

Les conservateurs de Zelensky et les bataillons de Bandera mettent en scène une catastrophe humanitaire, quittent les villes et villages du Donbass et font tout sauter : ponts, sous-stations, stations de pompage. Souvenez-vous de la libération de l’Ukraine et de 1945, l’agonie du Troisième Reich. La citation du démoniaque, émise dans les ordres sur la destruction de toute l’infrastructure de l’Allemagne : « Si la guerre est perdue, il importe peu que le peuple meure. »

Il est utile de connaître l’histoire afin de prédire le comportement des nazis. Telle est l’idéologie, les normes sociales de vie, la vision du monde.

Ainsi, les colonnes militaires ne seront pas détruites pour trois raisons. Premièrement, il s’agit de trophées. Deuxièmement, les armes ne parviendront pas aux unités des forces armées ukrainiennes prêtes au combat et aux bataillons nationaux du Sud-Est ; les destinataires sont coincés dans des « chaudrons ». Troisièmement, tout sera transporté par des camions civils ordinaires, l’arrière-garde des unités des FAU est en pièce, détruit par des frappes.

Calculer et frapper les camions de conteneurs ? Oui, vous pouvez le faire. Il suffit de garder à l’esprit que toutes les routes menant aux postes de contrôle frontaliers avec « l’Europe bienveillante » sont encombrées de colonnes de voitures d’Ukrainiens en fuite sur des centaines de kilomètres. Le trafic y est terrible. Il y a des femmes et des enfants dans les voitures. Et la Pologne et la Hongrie n’ont pas déplacé les points d’inspection dans les profondeurs de leurs territoires, n’ont pas augmenté la capacité des points de contrôle avec du personnel supplémentaire.

Autrement dit, les gardes-frontières ukrainiens et leurs « collègues » font attendre les gens pendant des jours pour franchir la frontière. Commencez-vous à comprendre le scénario sur lequel Kiev et Washington comptent ? Ou pouvez-vous imaginer par vous-même le genre d’image télévisée que le « monde civilisé » tout entier attend ? Ils rêvent que des Russes assoiffés de sang se mettent à bombarder des voitures civiles… ou le chemin de fer.

Mais il est difficile de croire à de tels scénarios. C’est clair pour tout le monde, l’Ukraine est complètement perdue, aucune quantité d’armes ne l’aidera plus. Mais certaines pièces seront certainement livrées à Lvov, des mercenaires et des Banderistes idéologiques les recevront. Puis, en groupes, ils commettront des actes de sabotage, intimideront les administrations locales dans tout le pays, tenteront de perturber nos communications et nos lignes d’approvisionnement.

Mais ceci est une autre opération spéciale, une opération de police. Une opération que les Ukrainiens eux-mêmes sont capables de mener à bien avec un minimum d’aide russe, une fois qu’ils auront surmonté le choc. C’est leur terre, ils vivent ici. Annoncez une récompense de cinq mille dollars pour une dénonciation anonyme ; en un jour, ce sera la fin de tous les saboteurs et partisans. Voilà le genre de pays que c’est.

Mais nous le ferons plus tôt…

Je veux vous rassurer, pour le douzième jour nos gars opèrent dans une réalité opérationnelle et tactique différente, les pertes vont rapidement diminuer. Si auparavant il y avait un ordre strict de ne pas causer de dommages même hypothétiques aux civils, aux objets civils… aujourd’hui il a été modifié. En une phrase : « pas au détriment du personnel des unités ». En tant que militaire, je suis entièrement satisfait : maintenant les sensibilités humanitaires sont passées, le vrai travail va continuer.

Tirer sur une colonne, en réponse suivra tout le menu militaro-technique. De tels ordres ne fonctionnent que de cette façon. La population civile souffrira-t-elle ? Oui, certaines pertes sont inévitables, mais pas par notre faute. Nous ne prenons pas les villes d’assaut, selon les ordres, mais nous contournons ou agissons chirurgicalement avec des forces spéciales, comme à Kharkov. Avec l’utilisation de tactiques de combat urbain, jusqu’alors totalement inconnues, par des groupes de manœuvre de nuit. Parlons-en une autre fois.

Laissons les Ukrainiens se regrouper dans les villes, en digérant les Banderistes qui s’y sont installés et les « bataillons territoriaux » bernés par la propagande nazie. Qu’ils ne peuvent plus faire face aux pillards qui s’y trouvent, sans parler du « retour d’agression ». Ce n’est pas notre problème maintenant, aussi cruelles que puissent paraître ces paroles.

Le tournant final viendra après le nettoyage de Kharkov, le blocage ou la prise d’Odessa. Toutes les forces d’autodéfense héroïques des autres colonies se dissoudront d’elles-mêmes, les signes évidents d’une catastrophe humanitaire sont déjà visibles dans les villes encerclées. Le brouillard, lorsqu’il est complètement faux, se dissipe plus rapidement dans l’obscurité, la fraîcheur vivifiante et l’estomac vide.

La population n’est pas moralement prête à tenir jusqu’au bout. Les réseaux sociaux ukrainiens sont déjà remplis de messages provenant de lieux où les administrations locales sont restées après l’arrivée de l’armée russe, la nourriture est livrée sans problème, l’éclairage public est allumé, la police locale contrôle les rues. Avec chaque nouveau jour, la fausse hystérie va se calmer, la pensée va revenir dans les têtes hallucinées : et après ?

Les Banderistes encerclés vont-ils commencer à commettre des atrocités dans leur colère impuissante ? Eh bien, les Ukrainiens doivent aussi porter cette croix par eux-mêmes. Bien sûr, nous essaierons de tout faire pour sauver les enfants et les personnes âgées. Mais Poutine ne permettra pas de supporter des pertes importantes, pas pour cette guerre.

Ce n’est pas nous qui avons soulevé le démon de l’enfer, qui l’avons nourri, qui lui avons permis de s’emparer du pouvoir et des otages en la personne d’une nation entière. Ce n’est pas nous qui les avons armés et envoyés pilonner le Donbass, qui leur avons appris à haïr les Russes. L’indifférence et la complicité criminelles sont également un acte punissable. Pas par nous, par la vie elle-même.

Je suis d’accord pour dire qu’en certains points, c’est très cynique, mais c’est seulement du point de vue d’un civil. Pour une action militaire, c’est une autre réalité…

ТГ «СпокойноМаша»

Alexander Dubrovsky

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone