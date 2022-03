SAUVÉS PAR LE CHAMANISME!

Encore aujourd’hui, après Glasgow, Trudeau s’acharne sur les Amérindiens de l’ouest Canadien, Qui veulent empêcher un pipeline de passer sur leur territoire. La GRC les a arrêtés. Quoi de neuf.

Ces gens là ne pensent pas comme nous… Heureusement ! Ils ont une philosophie tellement naturelle que les Blancs ont de la misère à saisir ce qui est vraiment important dans nos courtes vies ici sur Terre. De vraiment se libérer et d’être un avec la Nature.

Prendre la responsabilité de votre vie. Se connecter à son essence. Mais une fois qu’on a goûté à ces sensations de bien-être, cela devient le moteur qui nous donne le courage de continuer le processus de reconnexion et de guérison.

Oui, vous avez saisit le sens de ce qui est important dans la vie de nos amis Amérindiens. C’est ce qui est écrit dans ce merveilleux livre qui m’a tombé sous mes yeux à la bibliothèque l’autre jour : « MARCHER DANS SON POUVOIR CHAMANIQUE ». Écrit par Ilka Marchenay.

Notre mode de vie frénétique à nous, les Blancs; de les courses contre la montre. Les uns, enchaînés qu’ils sont à leurs dettes, leur emploi qu’ils n’aiment pas. Ils s’engourdissent par quelques pilules miracles (ou vaccin?) pour déjouer un peu la souffrance et la peur. Lancer un cri de détresse et renouer avec la Terre Mère, cette Terre qui est non seulement un échange de gaz et une source d’éléments nécessaires à la survie des humains.

Il y a urgence de changer notre fusil d’épaule.

John Mallette

Le Poète Prolétaire