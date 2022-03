La Fed n’est qu’à une réunion de créer un puits apocalyptique sur les marchés (inflation+stagflation)

Par Brandon Smith − Le 10 février 2022 − Source Alt-Market

Le taux effectif des fonds de la Réserve fédérale (EFFR) est pratiquement nul depuis longtemps. Il est un peu étrange de penser au fait qu’il y a 14 ans, la banque centrale a contribué à déclencher le krach de 2008 et que nous en subissons encore les conséquences aujourd’hui. Je n’avais commencé à écrire pour le mouvement pour la liberté que deux ans auparavant. Le temps qu’il faut pour que les catastrophes économiques se développent est bien au-delà de la capacité d’attention de la personne moyenne. En fait, de nombreuses personnes adultes aujourd’hui n’ont aucune idée de ce qui s’est passé en 2008 parce qu’elles étaient à l’école primaire quand cela s’est produit.

C’est ainsi que l’establishment est capable de s’en tirer avec les changements négatifs de notre niveau de vie national – parce que ces changements se produisent généralement au cours de décennies et presque personne ne le remarque.

Cela dit, il arrive un moment dans tout effondrement financier où le plancher est aussi mince qu’il ne le sera jamais. Lorsque le prochain éboulement surviendra, il se brisera en même temps que tous les meubles. À ce stade, il n’y a pas d’effondrement lent, tout tombe d’un coup. Nous avons déjà vu ce scénario en action, et encore une fois, je ne pense pas que beaucoup de gens se souviennent de cet événement.

Voici ce que la plupart des gens ont oublié

En 2018, la Fed a commencé à faire allusion à l’institution non seulement de hausses de taux, mais aussi de réductions des achats d’actifs et de son bilan simultanément. Il est important de comprendre que les taux effectifs étaient proches de zéro depuis près d’une décennie et que les prêts au jour le jour bon marché de la banque centrale alimentaient l’un des plus longs bonanzas de rachat d’actions d’entreprises de l’histoire. Les rachats d’actions et l’argent facile de la Fed ont facilité un marché haussier presque sans fin pour les actions. L’absence de réelle découverte des prix et la frénésie perpétuelle étaient telles que le mantra pour les actions est devenu « Achetez le putain de creux ! ».

L’hypothèse était que la Fed allait toujours intervenir pour protéger les marchés de la chute. Pourquoi ? Parce qu’elle l’avait fait pendant plusieurs années, créant l’une des plus fortes hausses du Dow et du Nasdaq de tous les temps. Pourquoi feraient-ils quelque chose de différent ? Mais, en 2018, pendant une courte période, nous avons été témoins de ce qui se passerait si la banque centrale retirait le bol de punch et ça na pas été joli joli.

À l’approche de la mi-2018, la Fed a commencé à relever les taux et à réduire son bilan de manière plus agressive. Nous avions assisté à de petites hausses de taux intermittentes depuis 2015, mais celles-ci n’avaient pas coïncidé avec des réductions d’actifs ou des changements dans les prêts au jour le jour accordés aux grandes banques et aux entreprises. Les marchés ont immédiatement commencé à se retourner plus que nous ne l’avions vu depuis un certain temps, les prix de l’essence ont bondi et la courbe des taux s’est aplatie après une hausse des taux d’à peine 50 points de base. Il n’en fallait pas plus pour provoquer une panique chez les investisseurs.

Donc, pour être clair, le principal cadre d’affaires et d’investissement des États-Unis a été tellement dépendant du crédit bon marché de la Fed que la moindre augmentation des taux d’intérêt a suffi à déstabiliser presque tout le système. Bien sûr, les téléscripteurs du marché haussier dans les médias ont manqué le but de cet exercice.

La Fed a inversé le cours des hausses et de son bilan à la mi-2019, de sorte que les médias dominants ont de nouveau supposé que cela signifiait que la banque centrale ne permettrait « jamais » aux marchés de chuter.

En 2018, l’argument était qu’il n’était pas nécessaire pour la Fed de relever les taux ou de faire chuter les actifs parce qu’il n’y avait pas de menace imminente d’inflation. L’économiste moyen et les médias refusaient de reconnaître les nombreux signes avant-coureurs indiquant qu’une forte inflation allait nous frapper à court terme. Mais la Fed sait exactement ce qu’elle fait et comprend que les milliers de milliards de dollars qu’elle a créés de toutes pièces après la crise des produits dérivés finiront par revenir frapper l’économie américaine sous la forme d’une inflation des prix et d’une stagflation. ( Voir : Résultats de recherche pour « stagflation » – les 7 du quebec).

Un autre fait intéressant concernant les hausses de 2018 est que Jerome Powell avait mis en garde contre les conséquences de telles actions des années auparavant, en 2012, lors de la réunion d’octobre de la Fed :

…Je pense que nous sommes en fait à un point où nous encourageons la prise de risque, et cela devrait nous faire réfléchir. Les investisseurs comprennent vraiment maintenant que nous serons là pour éviter des pertes sérieuses. Ce n’est pas qu’il est facile pour eux de gagner de l’argent, mais ils ont tout intérêt à prendre plus de risques, et ils le font. Pendant ce temps, il semble que nous soyons en train de faire éclater une bulle de durée des titres à revenu fixe dans tout le spectre du crédit, ce qui entraînera des pertes importantes lorsque les taux remonteront. On peut presque dire que c’est notre stratégie. Jerome Powell

Pourtant, il a quand même approuvé cette politique une fois qu’il est devenu président. Pourquoi ?

Parce qu’on lui a ordonné de le faire. L’ancien président de la Fed, Alan Greenspan, a admis un jour que la banque centrale ne répondait à personne au sein du gouvernement, mais cela ne signifie pas que la Fed est indépendante. La Fed n’est qu’une partie d’une plus grande machine bancaire centrale mondiale sous la surveillance de la Banque des règlements internationaux.

Ce n’est pas une « théorie du complot », c’est tout simplement la réalité. L’idée que la Fed agit de manière irréfléchie ou que son objectif est de maintenir l’économie américaine à flot est tout simplement fausse. Des plans bien plus importants sont en jeu.

La prochaine crise économique délibérément orchestrée

Ma position à l’époque reste la même aujourd’hui : Les hausses de taux de 2018 étaient un test pour une crise plus agressive et délibérément fabriquée plus tard. La Fed a son propre agenda, elle ne se soucie pas de protéger les marchés américains, ni même de protéger l’économie américaine en général.

Je soutiens que la Fed est une arme pour le changement social et politique en Amérique et une partie de son travail consiste à réduire considérablement le niveau de vie de la population tout en faisant croire que ce déclin est une conséquence « naturelle » du système américain.

N’oubliez pas que nul autre que Karl Marx insistait sur le fait que les banques centrales étaient un pilier essentiel d’un système socialiste/communiste et de sa capacité à maintenir le contrôle du public. Comme Marx l’a noté dans son Manifeste du Parti communiste rédigé avec Frederick Engels, « des atteintes despotiques aux droits de propriété » seraient « inévitables comme moyen de révolutionner entièrement le mode de production ». En d’autres termes, afin d’atteindre leur objectif révolutionnaire, les communistes devraient détruire les droits de propriété. (Tout à fait exact. ).

Parmi ses dix exigences pour un gouvernement communiste, le numéro cinq dit :

Centralisation du crédit dans les mains de l’État, au moyen d’une banque nationale à capital d’État et à monopole exclusif. (Dans une phase de transition du mode de production capitaliste au mode de production communiste sans capital. )

Le contrôle de la monnaie et du cadre du crédit signifie le contrôle de la population de toute nation donnée, car il permet à une autorité centrale de réduire le niveau de vie « scientifiquement. » C’est-à-dire qu’ils peuvent créer un déclin ou un effondrement économique à partir de rien.

Mais pourquoi faire cela ? Parce que le désespoir financier est le moyen le plus rapide de créer une dépendance du public envers une autorité centrale.

Tous les régimes collectivistes de l’histoire ont utilisé la pauvreté et la quasi-famine, ou le rationnement et la gestion de la production par le gouvernement, pour garder leurs populations sous contrôle. Ce n’est pas nouveau, mais pour une raison quelconque, beaucoup de gens pensent que cette stratégie ne sera jamais tentée en Amérique. Ils pensent que l’establishment « a besoin » de l’économie américaine intacte. Ils se font tout simplement des illusions.

Lorsque le gouvernement et les élites derrière le gouvernement deviennent la maman et le papa de tout le monde et les seuls fournisseurs des moyens de survie, il est peu probable que les citoyens tentent de se rebeller. En d’autres termes, les gens mordent rarement la main qui les nourrit.

Ainsi, les banques centrales et leurs partenaires commerciaux et politiques suivent le modèle marxiste et cherchent à devenir la main qui nourrit ; par la manière forte, par la manière faible ou par un effondrement financier si nécessaire.

J’ai couvert cet agenda des banques centrales et de la Fed dans de nombreux articles l’année dernière, mais nous sommes maintenant confrontés à l’inévitabilité des hausses de taux de la Fed. Pourtant, je vois encore de nombreux analystes dans les médias grand public et dans les médias alternatifs qui refusent d’admettre que les chances sont élevées que les banquiers centraux se livrent à nouveau à une démolition des hausses de taux, seulement cette fois, il est peu probable qu’ils aient pitié comme ils l’ont fait en 2018.

Qu’est-ce qui a changé depuis le dernier cycle de resserrement ? Eh bien, en 2022, nous avons maintenant une stagflation immédiate et évidente avec une inflation des prix de la plupart des produits de première nécessité atteignant des sommets de 40 ans. C’est quelque chose dont les médias alternatifs ont averti depuis un certain temps et maintenant le moment est arrivé. Oubliez l’index des prix officiel, il n’est vraiment pas pertinent et ne tient même pas compte de la nourriture, du logement et de l’énergie. Ce qui compte, c’est le portefeuille de l’Américain moyen et la façon dont il est vidé.

Malheureusement, cela ne va faire qu’empirer. La Fed a créé une situation sans issue dans laquelle l’inflation va frapper fort, qu’elle augmente ou non les taux.

Préparez-vous à ce que la courbe des taux s’aplatisse à nouveau et à ce que les obligations du Trésor à long terme soient abandonnées par la plupart des investisseurs étrangers. Préparez-vous également à ce que la valeur du dollar s’effondre encore, après une courte hausse initiale, en raison de la chute des actions.

Je pense que la Fed s’en tiendra à des hausses de taux cette fois-ci parce qu’elle doit au moins être perçue comme « essayant » de faire quelque chose contre l’inflation – la même inflation que la Fed a elle-même créée pendant plus d’une décennie d’impression de monnaie fiduciaire et de crédit facile.

L’inflation des prix sera agressive cette année et l’année prochaine, quoi que fasse la Fed. Les coûts vont augmenter de manière exponentielle pour la plupart des gens. Cela ne signifie pas que nous aurons affaire à une inflation de type Weimar avec des brouettes pleines de « Benjamins » pour acheter une miche de pain. Je parie que nous verrons le gouvernement contrôler les prix avant que cela n’arrive (ce qui déclenchera des pénuries massives de biens).

Cependant, il suffit de peu de choses en termes de flambée des prix pour provoquer un effondrement. Une augmentation de 50 % des coûts globaux écraserait un grand nombre de ménages américains et les pousserait à demander de l’aide, peut-être sous la forme d’un revenu de base universel et, en fin de compte, d’un passage complet à une forme de monnaie numérique.

Par le passé, la Fed a eu recours à des hausses de taux d’intérêt en cas de faiblesse économique, notamment au début de la Grande Dépression. Nous avons également vu la Fed augmenter les taux d’intérêt jusqu’à 12,3 %, comme elle l’a fait pendant la crise inflationniste de 1974. Ces hausses ont écrasé un grand nombre de petites et moyennes entreprises à l’époque. En fait, mon propre grand-père avait développé son entreprise de camionnage avec de multiples véhicules, des millions de dollars et une grande quantité de crédit au début des années 70, pour voir son entreprise détruite par la montée en flèche des taux d’intérêt. La crise de la stagflation des années 1970 n’était rien comparée à ce à quoi nous sommes confrontés aujourd’hui.

Préparez-vous aujourd’hui, car demain il sera trop tard

La conclusion est évidente : il faut se préparer. L’inflation des prix est déjà là et je pense que l’augmentation des coûts du crédit est en cours. Se préparer, c’est faire le plein de produits de base que vous et votre famille utilisez régulièrement. Achetez aux prix les plus bas d’aujourd’hui pour ne pas avoir à acheter aux prix beaucoup plus élevés de demain. Si vous avez des dettes, je vous suggère de les régler maintenant si vous le pouvez, et de ne pas contracter de nouvelles dettes si vous le pouvez.

Ne vous attendez pas à ce qu’emprunter à des taux fixes aujourd’hui vous assure des taux fixes demain.

Investissez dans des produits de base qui ne perdent pas de valeur à cause de l’inflation, en particulier les métaux précieux physiques. Un jour viendra où les prix de l’or et de l’argent dans la rue exploseront bien au-delà des faux marchés de l’or en papier.

Plus important encore, organisez-vous avec des personnes partageant les mêmes idées dans votre communauté. Le commerce doit se décentraliser et se localiser pour survivre à la stagflation, et chaque communauté aura besoin de réseaux de producteurs et de marchés pour faciliter ce changement. Nous ne pouvons plus compter sur la chaîne d’approvisionnement et l’économie mondiale ; en tant que culture, nous devrons réapprendre à subvenir à nos besoins et à ceux de nos proches.

Brandon Smith

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone