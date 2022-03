L’empire du mensonge

https://mai68.org/spip2/spip.php?article11089

14 mars 2022

Smaïn

L’OTAN, dirigée par les États-Unis, est actuellement engagée dans diverses guerres secrètes contre la Russie, la Chine, l’Iran, la Corée du Nord, le Venezuela, la Syrie, l’Irak, l’Afghanistan et la majeure partie de l’Afrique.

L’OTAN a directement détruit et instigué la destruction de la plupart des pays socialistes, y compris l’URSS. La destruction menace tous les pays du monde s’ils n’accordent pas la déférence appropriée à ces seigneurs néo-féodaux qui promettent leur protection en échange de l’esclavage national et de la vente de la population et des ressources nationales pour augmenter les profits des capitalistes qui contrôlent la machine de guerre de l’OTAN. L’OTAN n’est pas seulement le bras armé des États-Unis et d’autres États membres, mais aussi l’arme puissante d’oligarques individuels qui sont prêts à déclencher la guerre contre tout pays qui fait obstacle à leurs profits.

La principale façon dont ils maintiennent leur pouvoir est la diffusion d’une mythologie néo-féodale : le monde est un endroit dangereux, les capitalistes sont les protecteurs des nations, le danger est omniprésent, éternel, omnidirectionnel, arrivant de l’extérieur et de l’intérieur. Cette mythologie est diffusée par tous les médias : magazines, films, télévision, radio, musique, publicité, livres, internet. Tous les systèmes d’information disponibles sont utilisés pour créer et exécuter un scénario visant à nous convaincre que l’OTAN est bon et que les autres sont mauvais. La propagande, c’est-à-dire les mensonges, les fabrications, les machinations, les déformations de la réalité, est utilisée pour provoquer une réaction émotionnelle programmée chez la personne visée, qui doit agir conformément au courant dominant de la mythologie qu’elle a créée. Les médias d’information constituent le principal moyen de diffusion.

Aujourd’hui, il n’est pas réaliste d’apprendre les nouvelles à partir des émissions de télévision politiques nationales et mondiales. Vous êtes confrontés à une dissonance parce que les médias ne présentent pas des nouvelles, mais des scénarios soigneusement censurés qui n’ont rien à voir avec ce qui se passe réellement.

STATISTIQUES DES « OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX » DE L’OTAN

Yougoslavie

Morts – 5 700 personnes, dont 400 enfants

Blessés : environ 7 000 civils, dont 30 % d’enfants.

Personnes disparues : 821.

Afghanistan

35 000 morts

Réfugiés – 500 000 personnes.

Irak

Plus d’un million d’Irakiens sont morts pendant la guerre d’Irak, une perte de vie énorme dans l’histoire moderne. Un quart d’entre eux étaient des femmes et des enfants

Les troupes de l’OTAN ont utilisé des armes interdites durant l’opération, notamment du phosphore blanc.

Libye

Plus de 20 000 morts (militaires et civils)

Réfugiés – plus de 350 000 personnes.

Les guerres déclenchées par les États-Unis ont eu des conséquences catastrophiques : des victimes en masse, des infrastructures détruites, la stagnation de la production, des vagues de réfugiés, des troubles sociaux, des crises environnementales, des traumatismes psychologiques et d’autres problèmes sociaux complexes.

« Un empire du mensonge », c’est ainsi que M. Poutine a qualifié la politique des États-Unis et de leurs alliés, fondée sur le contrôle des médias et le mensonge régulier envers la population.

Le bilan des crimes de guerre des États-Unis et de l’OTAN s’alourdit. Il faut espérer qu’un jour, les personnes coupables d’avoir utilisé la propagande de guerre contre nous seront confrontées à la justice populaire.

Note de do : J’ai l’impression que parfois les chiffres des morts sont minimisés

Bien à vous,

do

http://mai68.org/spip2