Macron enjambe un simulacre de campagne électorale présidentielle!

Par Brigitte Bouzonnie.

Plus tard on se souviendra. De cette non campagne présidentielle 2022. Les yeux vissés sur la guerre en Ukraine. Ou, plus exactement, les images menteuses sensées en rendre compte. Le véritable lavage de cerveau effectué par les médias bouffons, le doigt sur la couture du pantalon. Obéissant craintivement à l’OTAN.

Poutine gagnait la guerre. Naftali Bennett, médiateur israélien conseillait à Zelensky de se rendre. D’accepter les conditions de Poutine : dénazification et finlandisation de l’Ukraine. Les médias occidentaux braillaient tout le contraire : une armée russe soi disant immobilisée. Enlisée. Incapable d’avancer dans le pays.

Pire encore : les pays occidentaux faisaient durer inutilement la guerre. C’est ce qu’explique Jacques Baud, ex Colonel d’État-major général, ex-membre du renseignement stratégique suisse, spécialiste des pays de l’Est. Auteur de l’ouvrage : “Poutine, Maitre du jeu ?”, éditions Mimos, 2022 :

“En Ukraine, avec la bénédiction des pays occidentaux, ceux qui sont en faveur d’une négociation sont éliminés. C’est le cas de Denis Kireyev, un des négociateurs ukrainiens, assassiné le 5 mars par le service secret ukrainien (SBU) car il est trop favorable à la Russie et est considéré comme traître. Le même sort est réservé à Dmitry Demyanenko, ex-chef adjoint de la direction principale du SBU pour Kiev et sa région, assassiné le 10 mars, car trop favorable à un accord avec la Russie : il est abattu par la milice Mirotvorets (« Pacificateur »)”.

Pas de fausse joie : la guerre en Ukraine durera au moins jusqu’au 10 avril, jour du premier tour de l’élection présidentielle. Comme dit très bien Gérard Larcher, “Macron enjambe la présidentielle”, cf Le Figaro du 15 mars 2022. Hier, 15 mars, le supposé candidat devait répondre aux questions de l’Association des Maires de France : 36 000 communes, soit la presque totalité des 66,7 millions de français. Il a zappé son rendez vous pour se rendre dans un centre de réfugiés ukrainiens. Quand on sait qu’il y a seulement 13 000 réfugiés ukrainiens en France, cela s’appelle du foutage de gueule pur et simple.

“Macron candidat” a disparu sous la posture avantageuse de “Macron, faux chef de guerre”. Personne pour dire que ce conflit se passe ailleurs. Personne pour dire que ce titre est totalement usurpé, puisque c‘est l’allemand Scholz qui participe aux négociations. Et que Macron a été viré sèchement, tant par Zelensky que par Poutine. Soyons clair : Macron n’a aucun titre, aucune responsabilité dans cette affaire. Personne ne lui demande rien. S’il était honnête, il se consacrerait uniquement à sa campagne présidentielle.

De plus, comme explique Thierry Meyssan, la France était responsable de la bonne application des accords de Minsk, visant à dénazifier et finlandiser l’Ukraine. Elle n’a pas fait son travail. Pire, aujourd’hui, elle défend farouchement Zelensky, nazillon et pro Otan. C’est à dire l’exact contraire des accords de Minsk. Et personne pour dénoncer ce virage à 90 degrés !

Macron, comme Bernard-Henry Levy, tu es irréel, insaisissable, presque incorporel, tant chez toi l’image a pris le dessus sur le “pour de vrai”, comme disent les enfants. Quel que soit le décor, Sommet de Versailles récemment, il te manque l’existence. Ton personnage de toc et de truc flotte au gré de tes mensonges, faux récits médiatiques que tu t’inventes, sans arriver jamais à la consistance.

Contrairement à mes amis facebookiens, je n’ai pas parlé de ta dernière séance de shooting : les photos où on te voit mal rasé, portant un sweat à capuche. Tant chez toi, tout n’est qu’image, image. Celles-ci ou d’autres : qu’importe ! Flot d’images éphémères toujours recommencé, en attendant les prochaines….!

“Macron faux chef de guerre” est une pure invention de ta part. “Macron candidat” itou. Là encore, on peine à croire à ce mauvais personnage. A Poissy, devant 250 personnes triées sur le volet, tu as ânonné des réponses à des questions connues à l’avance. Ta “lettre” postée dans la presse régionale que personne n’a lue. Exprès.

Car, tout comme le traitre Mitterrand en 1988, tu souhaites une non campagne. Un non débat, afin de t’exonérer de parler de ton triste bilan anti social : explosion du chômage de masse (23%) et pauvreté galopante : 15 millions de pauvres selon mes calculs. Afin surtout de t’exonérer de parler de ton triste bilan sanitaire du Covid : absence élémentaire de masques. Absence des tests PCR, puis tests PCR truqués. Frontières laissées scandaleusement ouvertes pendant toute la durée de la pandémie, notamment avec l’Ukraine et ses 30 biolabs fabriquant des versions plus mortelles de la peste, du Choléra et du Covid. Premier confinement strict avec juste une heure de sortie par jour. Générant 15 millions de dépressions nerveuses. 1548 plans sociaux et un million de chômeurs et de pauvres supplémentaires.

Obligation vaccinale avec des injections expérimentales tueuses : Pfizer, Astrazeneca, Moderna. Résultat : plus de 4000 morts suite à cette vaccination selon l’Agence européenne de santé. Philippe Jandrock te traite d’assassin : son propos a pour lui quelques apparences.

Le fait est que, si on vivait dans une société “morale”, après tout le mal que tu as fait aux français, tu ne devrais pas être candidat. Si on vivait dans une société “normale”, il y aurait eu un tel tollé, manifestations de masse, dès son annonce, que tu aurais remballé aussi sec ta candidature. Sans retour ni consigne. Tu aurais déguerpi pour toujours, et nous, on ne t’aurait pas regretté… !