Et encore une fois sur la dédollarisation

Par Andrei Martyanov − Le 14 mars 2022 − Source Reminiscence of the future

EREVAN, 14 mars – Sputnik. Les États membres de l’Union économique eurasienne (UEE) et la Chine vont élaborer un projet de système monétaire et financier international indépendant. C’est ce qu’ont convenu les participants au dialogue économique « Une nouvelle étape de la coopération monétaire, financière et économique entre l’UEE et la RPC. Transformations mondiales : Challenges and Solutions », qui s’est tenu le 11 mars par vidéoconférence. Il est envisagé que le système soit basé sur une nouvelle monnaie internationale, qui sera calculée comme un indice des monnaies nationales des pays participants et des prix des matières premières. Le premier projet sera soumis à discussion d’ici la fin du mois de mars. Comme l’a souligné Sergei Glazyev, ministre de l’intégration et de la macroéconomie de la CEE, la Chine a été la première au monde à passer au stade de la reprise économique nationale.

N’est-ce pas particulier ? Une monnaie basée sur les ressources. Qui l’aurait cru, n’est-ce pas ? Non, je suis facétieux. C’était à prévoir et maintenant c’est en train de se développer comme un projet concret. En général, c’est un sujet de recherche fascinant en termes de corrélation entre les ressources, l’économie physique et la puissance militaire comme principaux moteurs de la géopolitique au 21e siècle et comme explication du déclin du dollar américain pour cette raison. Je parle, bien sûr, d’une recherche sérieuse et non des « groupes de réflexion » américains – ces gens sont des fraudeurs universitaires et ne connaissent rien au monde extérieur. C’était attendu de « scientifiques » politiques et autres, comme le dit notre ami Arctic Fox, des gens avec des « diplômes mous ».

Andrei Martyanov

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone