La Barbade, oui mais…

C’EST UN SECRET: LA BARBADE S’EST PROCLAMÉE RÉPUBLIQUE LE 30 NOVEMBRE 2021.

Mais, le Canada et le Québec et leurs médias ont ignoré complètement ce petit détail!? Barbade, n’est pas sur leur radar?

C’est comme la COVID, le FAKE NEWS est à la mode au Canada. Tout est caché. Faut savoir lire entre les lignes. Et lire LES LETTRES À L’ÉDITEUR dans le Devoir, 2021-12-03, pour savoir certaines choses conséquentes, qui nous concernent actuellement!

Quel bel exemple pour le Canada. Oui, enfin trouvera la liberté ! Plus de reine, plus de besoin de demander Sa permission pour le moindre projet de loi, plus besoin de se faire assermenter au nom de la reine au lieu du drapeau du Canada.

Un boulet s’est enlevé à la Barbade, un pays 100% anglophone, sans effusion de sang! Une simple signature sur un document officiel. Une signature d’un Premier Ministre qui a des couilles. Il a signé une déclaration qui a crée une authentique… RÉPUBLIQUE!

BRAVO! Nous, on attend toujours. Incapable de mettre nos culottes et exiger ce qui me semble tout à fait NATUREL, pour tout le monde! On n’est pas un dominion, on est un PAYS. On est tanné de voir des ROYAL partout et la photo d’une reine qui n’est même pas… Canadienne? Et on est la MAJORITÉ qui exige que ce pays soit, en fin, une RÉPUBLIQUE! C’est un fait. Les Canadiens de souche anglaise sont une minorité, le reste, c’est des Amérindiens, des Francophones, des Irlandais, des Pakistanais, etc. etc.

Donc, Monsieur Trudeau, la Barbade vient ainsi de donner une leçon de démocratie au Canada. Et surtout au Québec, puisque cette province est toujours assujettie à la monarchie constitutionnelle canadienne et sa dispendieuse représentante d’un autre pays…

John Mallette

Le Poète Prolétaire