images des évènements climatiques majeurs

Pour un archevêque du Vatican tout le monde devrait accepter que le réchauffement global est un fait

Lisa Bourne | 19 juillet 2017 | URL de l’article original ► https://wattsupwiththat.com/2017/07/22/vatican-archbishop-all-should-accept-that-global-warming-is-a-fact/



Traduit de l’anglais par Résistance 71 ► URL de l’article ► https://resistance71.wordpress.com/2017/08/25/escroquerie-du-rechauffement-climatique-anthropique-vatican-rechauffement-terre-plate-et-imbecilite-ensoutanee/



Le grand ponte de l’académie des sciences pontificale du Vatican a encore interféré en disant que le déni du réchauffement climatique anthropique correspond à la mentalité de dire que “la terre est plate” (NdT : ce que soutenait l’église en son temps du reste et qui mena le physicien Bruno au bûcher pour avoir refuser le dogme, et forçant la rétractation de Galilée*…) : “d’un point de vue scientifique, la phrase disant que la Terre est réchauffée par l’activité humaine est aussi vraie que la phrase : la Terre est ronde !” a dit l’archevêque Marcelo Sanchez Sorondo.

L’archevêque a été un promoteur zélé et très constant de la théorie du réchauffement climatique anthropique comme étant une vue de l’église non-négociable, malgré le statut de protection de l’environnement soit une affaire de business et de gros sous.

L’idéologie du changement climatique [anthropique] continue à être contestée comme étant un plan perpétré avec des données manipulées par la gauche pour faire passer des législations environnementalistes et de nouveaux impôts.

L’archevêque Sorondo a désavoué les “négationnistes climatiques” dans un entretien récent avec Radio Vatican, comme étant “une infime minorité”.

L’entretien qui se tint en allemand contenait cette manchette : “Vatican : le changement climatique est un fait”, et se concentra sur la réception de l’encyclique du pape François “Laudato Si”, deux ans après sa diffusion.

L’archevêque Sorondo expliqua dans l’entretien pour dire que le changement climatique provoqué par l’Homme était considéré comme scientifique. Il ajouta que le pape avait non seulement le droit mais aussi le devoir de se reposer sur la science en plus de la doctrine et philosophie en recherchant la vérité.

Si le pape s’exprimait sur un tel sujet, alors cela n’était pas arbitraire, a t’il dit, car la parole du pape n’est pas restreinte au domaine de “la doctrine de la foi et de la morale”.

Le pape utilise les vérités de la science et de la philosophie non seulement pour expliquer aux hommes comment parvenir au paradis, a dit l’archevêque, mais aussi ce qu’il doit faire sur terre.

Toutes les activités humaines ont un rapport avec l’éthique. a dit l’archevêque argentin, elles sont donc déjà dans la juridiction du pape. Sorondo est un proche conseiller du pape François 1er et le chancelier à la fois de l’académie des sciences pontificale et l’académie pontificale des sciences sociales. Il a accueilli à plusieurs reprises des avocats pro-avortement et du contrôle de la population (NdT : idéologies pourtant diamétralement opposées et antinomiques du dogme catholique) au Vatican pour des conférences sous le prétexte de l’affaire climatique.

Le mois dernier, juste avant que le président Trump ait annoncé que les États-Unis se retireraient du controversé accord de Paris, l’archevêque a assimilé les sceptiques de l’idéologie climatique a des “croyants de la terre plate”. Un retrait de l’accord de Paris “ serait non seulement un désastre mais complètement anti-scientifique,” a t’il dit.

“Dire que nous devons nous reposer sur le charbon et le pétrole c’est dire que la terre n’est pas ronde”, a déclaré Sorondo. “C’est une absurdité dictée par le besoin de faire de l’argent.”

Il a aussi répétitivement déclaré que ceux qui ne souscrivent pas au changement climatique anthropique sont soudoyé par l’industrie du pétrole. Il l’a réaffirmé dans un entretien avec Radio Vatican.

“Bien sûr, certains secteurs qui dépendent du lobby pétrolier, incluant quelques institutions catholiques ! – ne sont pas d’accord avec Laudato si”, a déclaré l’archevêque. “Avec cela ils génèrent des dégâts sérieux parce que le climat se détériore et même les opposants au changement climatique seront parmi les victimes à court ou long terme.”

~~~~▲~~~~

le précédent Galiléo Galiléi ; Source wikipedia ; https://fr.wikipedia.org/wiki/Galil%C3%A9e_%28savant%29

Galilée est donc à nouveau convoqué par le Saint-office, le 1er octobre 1632. Ce qui lui est reproché n’est pas sa thèse elle-même, mais le détournement d’une mission commanditée, ce qui justifie des sanctions pénales. Son livre est en outre ouvertement pro-copernicien, bafouant l’interdit de 1616 (la mise à l’index de ces thèses ne sera levée qu’en 1757). Malade, il ne peut se rendre à Rome qu’en février 1633. Les interrogatoires se poursuivent jusqu’au 21 juin où une menace de torture est même évoquée sur ordre du pape ; Galilée cède.

Le 22 juin 1633, au couvent dominicain de Santa-Maria, la sentence est rendue :

« Il est paru à Florence un livre intitulé Dialogue des deux systèmes du monde de Ptolémée et de Copernic dans lequel tu défends l’opinion de Copernic. Par sentence, nous déclarons que toi, Galilée, t’es rendu fort suspect d’hérésie, pour avoir tenu cette fausse doctrine du mouvement de la Terre et repos du Soleil. Conséquemment, avec un cœur sincère, il faut que tu abjures et maudisses devant nous ces erreurs et ces hérésies contraires à l’Église. Et afin que ta grande faute ne demeure impunie, nous ordonnons que ce Dialogue soit interdit par édit public, et que tu sois emprisonné dans les prisons du Saint-office. »

Il prononce également la formule d’abjuration que le Saint-office avait préparée :

« Moi, Galiléo, fils de feu Vincenzio Galilei de Florence, âgé de soixante dix ans, ici traduit pour y être jugé, agenouillé devant les très éminents et révérés cardinaux inquisiteurs généraux contre toute hérésie dans la chrétienté, ayant devant les yeux et touchant de ma main les Saints Évangiles, jure que j’ai toujours tenu pour vrai, et tiens encore pour vrai, et avec l’aide de Dieu tiendrai pour vrai dans le futur, tout ce que la Sainte Église catholique et apostolique affirme, présente et enseigne. Cependant, alors que j’avais été condamné par injonction du Saint-office d’abandonner complètement la croyance fausse que le Soleil est au centre du monde et ne se déplace pas, et que la Terre n’est pas au centre du monde et se déplace, et de ne pas défendre ni enseigner cette doctrine erronée de quelque manière que ce soit, par oral ou par écrit; et après avoir été averti que cette doctrine n’est pas conforme à ce que disent les Saintes Écritures, j’ai écrit et publié un livre dans lequel je traite de cette doctrine condamnée et la présente par des arguments très pressants, sans la réfuter en aucune manière; ce pour quoi j’ai été tenu pour hautement suspect d’hérésie, pour avoir professé et cru que le Soleil est le centre du monde, et est sans mouvement, et que la Terre n’est pas le centre, et se meut. J’abjure et maudis d’un cœur sincère et d’une foi non feinte mes erreurs. […] »

▼

Donc, aujourd’hui en septembre 2017, toute personne qui dévie ou pire remet en cause, le discours dominant relevant des Saintes Écritures, mais aussi, du pouvoir en place représenté par Jupiter 1er et son très éminent Premier Ministre Édouard Philippe (Pétain ?). Et les très éminents et révérés ministres de leur gouvernement se rendront suspect d’hérésie et devront abjurer et maudire publiquement ces horreurs et hérésies contraire à l’État d’exception permanent…

La preuve par la Bush de Jupiter 1er ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2017/09/08/macron-s-en-prend-aux-faineants-aux-cyniques-aux-extremes/

►◄

Et c’est pas fini ► https://www.marianne.net/politique/napoleon-hernani-hegel-sous-la-plume-de-philippe-besson-un-macron-ivre-de-lui-meme

Suivi par l’écrivain Philippe Besson pendant la présidentielle, Emmanuel Macron apparaît plein d’assurance… et de dédain pour ses rivaux. Le secret de la victoire ? Finalement, l’une des seules personnes à trouver grâce aux yeux d’Emmanuel Macron est… Macron Emmanuel. A l’heure de se comparer, le candidat évoque spontanément Napoléon. Quand Philippe Besson lui fait remarquer que tous ses conseillers présentent le même profil, jeune et diplômé, il rétorque : « J’assume. Les maréchaux d’Empire étaient jeunes et ce n’étaient pas des paysans« . Même référence lorsque l’écrivain lui demande s’il va surfer sur la vague « dégagiste » : « Ça ne se joue pas sur le dégagisme. (…) Même Napoléon à côté de ses jeunes maréchaux d’Empire est allé piocher dans l’Ancien Régime« . Au détour de plusieurs phrases, le futur Président laisse entrevoir la haute estime qu’il porte à son entreprise et à sa personne. En se faisant au besoin emphatique. « C’est Hernani. Une force qui va« , confie-t-il à propos d’En Marche, en citant l’oeuvre de Victor Hugo. Interrogé sur l’état de la France, Emmanuel Macron répond… en évoquant son propre destin. Exceptionnel, forcément : « On vit la Renaissance. Notre civilisation peut disparaître, elle est peut-être déjà morte. Je suis peut-être le dernier aztèque qui gigote« .

▼

Alors, Résistance71 m’a enlevé les mots du clavier alors que je lui tirais l’œil vers cette info : pas étonnant que cette chèvre fasse référence à une société amérindienne étatique ! Ça aurait été plus surprenant qu’il fasse référence aux Iroquois, Lakota… Il aurait pu aussi choisir les descendants d’une autre empire étatique les Mayas, dont les descendants aujourd’hui… sont les zapatistes du Chiapas !



Pas étonnant, non vue le Kaa ! Je lui rappelle juste à Manu, que le dernier Empereur Aztèque s’appelait Moctezuma ou Montezuma II et que sa fin de règne fut pas vraiment terrible. Alors, les descendants des colons/envahisseurs/exterminateurs sont toujours les occupants illégaux des Amériques, mais aussi bien Trump, que Macron et que la MINORITÉ BLANCHE toujours aux manettes et qui entend bien le rester, devraient tout de même considérer les descendants des Natifs, Nations premières pour ce qu’ils sont, à savoir les seuls légitimes à vivre en leurs Terres, jamais cédé et ce qui est loin d’être le cas ► Pourquoi le mot de « CONQUÊTE » est-il considéré comme acceptable et pas celui de « DOMINATION » ? Steven Newcomb par R71 + mon grain de sel…

►◄

Je rappelle ici-même, la THÉORIE Russo-Ukrainienne de l’origine abiotique profonde du pétrole : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le pétrole (abiotique) et en version PDF N° 26 de 68 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/02/pdftheoriepetroleabiotiquer71.pdf

Parce qu’on comprend bien que le passage des ouragans et cyclones de ces derniers jours, pour certains, sont la preuve du Réchauffement Climatique Anthropique et on voit pas très bien pourquoi, ni comment vue que la Théorie du RCA n’est absolument pas prouvée et est régulièrement remise en cause…

Et y’en a même qui prétendent, (comme le Pr Michio Kaku) au contraire, que les Zélites mondiales, qui sont principalement Zuniennes je le rappelle, joueraient de la HAARP, car la probabilité que Harvey, puis Irma, et maintenant José et Katia supers ouragans s’abattent sur le Texas et la Floride simultanément était de 1 sur un million et même 1 sur un milliard puisque aucun ouragan aussi puissant qu’Harvey ou Irma n’a jamais été observé sur l’Atlantique…

Voir & Lire le dossier très complet proposé par Aphodilie ► https://aphadolie.com/2017/09/11/et-si-les-ouragans-irma-jose-et-katia-avaient-ete-provoques-par-lhomme-cest-ce-que-semblent-prouver-les-images-satellites-de-la-nasa-et-certains-scientifiques/

Et en complétement, chez l’ami Olivier Demeulenaere, que je pille très souvent ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2017/09/11/saint-martin-faillite-totale-etat-francais/

Alors, ICI ou LÀ on le répète assez ICI & MAINTENANT & D’OÙ NOUS SOMMES :

Ignorons le Système ► Ignorons l’État et ses institutions ► Créons les bases solidaires de la Société des sociétés organique ► Réfléchissons et agissons en une praxis commune ► Adaptons le meilleur, le sublime de l’ANCIEN au NEUF

Ce n’est pas comme si les Zélites œuvraient pour une réduction, drastique, de la population mondiale, hein ?