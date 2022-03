Par Communia. Traduction et commentaires:

La situation d'urgence économique que nous connaissons – inflation générale des prix, escalade des prix de l'énergie et des denrées alimentaires de base, réduction des salaires réels et du pouvoir d'achat – est une version accélérée de ce que le gouvernement espagnol (et des autres pays capitalistes) et la classe dirigeante attendaient du Pacte Vert et de la crise sanitaire patentée. Ce qui arrive maintenant, c'est la baisse de l'activité économique et un « pacte des loyers » qui, pour enrayer l'inflation – qui n'a pas été causée par les salaires mais par les marges exagérées des compagnies d'énergies, la catastrophe ukrainienne et le blocus russe (retour de flamme) – va faire disparaître près de 20% du pouvoir d'achat d'un salaire de travailleur. Bref, ça fait vingt ans que le grand capital mondialisé retarde la phase de stagflation – nous y voici plongé :

Table des matières

Urgence économique : La guerre atteint l’alimentation, l’industrie et les conditions de vie et de travail

Evolution des prix du carburant en Espagne, premier symptôme de l’urgence économique générale

Les carburants ont déjà augmenté de près de 10 % depuis le début de la guerre en Ukraine . La nourriture donne des chiffres encore pires. Il suffit d’aller au marché pour se rendre compte que les prix de la consommation courante d’une famille sont devenus incontrôlables.

Pour ne rien arranger, la grève patronale des transporteurs, petits propriétaires à la corde en raison de la hausse du carburant, menace de produire dès lundi des pénuries dans la distribution de fruits et légumes . La situation est déjà critique aujourd’hui pour les agriculteurs : le manque de camions ne permet pas d’aller chercher le lait dans les fermes ou le poisson dans les piscicultures . Et, après trois jours, la capacité de stockage atteint sa limite. Aujourd’hui, des milliers d’hectolitres de lait seront jetés dans les petites exploitations.

Mais l’urgence économique ne se limite pas au circuit alimentaire. L’industrie n’est pas meilleure. Ses intrants montent en flèche , les prix de l’électricité détruisent les marges et la pénurie mondiale de composants s’accompagne désormais d’un manque de livraisons . L’industrie électro-intensive demande un moratoire sur le paiement des droits d’émission pour faire face à la hausse des prix de l’énergie avec le Trésor à la limite tout en obligeant les travailleurs à prendre des vacances et en proposant de nouveaux ERTE .

La bombe la plus proche est tombée à plus de 2 700 km de la frontière nord espagnole, mais la guerre est déjà présente sous la forme d’une urgence économique. Et avec elle, la peur traverse toute la société. Le gouvernement organise des comboyes militarisant de facto les approvisionnements et la crainte qu’un blocus du gaz russe par l’UE ne se termine par un « grand black-out » fait soudain des bougies l’un des produits les plus demandés dans les supermarchés .

Un pas légionnaire de l’urgence économique à l’économie de guerre

Résumé du panel macroéconomique avec les nouvelles prévisions pour l’économie espagnole faites par la FUNCAS. Il ne reflète toujours pas la gravité de l’urgence économique que nous vivons, mais ses principales tendances se dessinent déjà.

Face à l’urgence économique, tous les think tanks et cabinets d’économistes ont commencé à revoir à la baisse leurs prévisions . A commencer par l’OCDE et la Banque centrale européenne, qui préviennent déjà qu’elles vont entreprendre une hausse des taux pour contenir la flambée de l’inflation .

Le problème est que monter les taux et réduire les achats de dette émise par les Etats revient à augmenter les coûts de financement des entreprises et de l’Etat. Si les entreprises sont facturées encore plus sur le compte de résultat, dans le contexte actuel, non seulement elles investiront moins, mais elles embaucheront également moins. Et si les coûts financiers de l’État augmentent, sa capacité de dépense est réduite au moment où il est le plus important de maintenir l’activité économique. D’ou les États feront tournés la planche à monnaie ce qui accentuera l’inflation et la stagflation…le cercle de la misère et de la crise est solidement enclanché pour le prolétariat. C’est alors que le grand capital mondial planifie une nouvelle guerre (NDÉ).

Mais même si cela semble un mensonge, c’est ce qui est prévu. C’est la formule standard de la banque centrale pour contrôler les prix : réduire l’activité économique jusqu’à ce que les licenciements et les fermetures entraînent une baisse des salaires qui tire les prix vers le bas. Il n’y a pas de politique de « refroidissement de l’économie » qui ne signifie pas une redistribution des revenus du travail vers le capital.

Le déménagement reste risqué pour le capital national. C’est pourquoi l’État est plus présent que jamais, usant de son pouvoir pour arriver au même point –baisser les salaires (réels ou/et relatifs)– sans trop dévaluer le capital en cours de route. C’est le véritable sens du « Pacte sur les revenus » et du « Plan de réponse aux conditions économiques de la guerre » , la pierre de touche de l’économie de guerre avec laquelle le capital espagnol entend faire face à l’urgence économique qui se profile et que la guerre en Ukraine a définitivement explosé.

Ce n’est pas par excès de rhétorique que le gouvernement lui-même et ses porte-parole médiatiques parlent déjà d’une « économie de guerre » . Au centre des nouvelles politiques face à ce qui est déjà reconnu comme une urgence économique : l’intervention de l’État – avec ou sans l’aval de l’UE – sur le marché de l’énergie et le fameux « pacte sur les revenus ».

Le problème avec la transition vers une économie de guerre est qu’elle ne résout pas les contradictions qui ont conduit à son adoption, mais les exacerbe plutôt.

Les contradictions de l’économie de guerre espagnole

Les contradictions du système de tarification de l’électricité du Green Deal : le suicide par le succès

Evolution du prix du mWh de gaz en Espagne, premier symptôme et vecteur de l’urgence économique.

Le gouvernement veut plafonner le coût du gaz dans la production d’électricité . Dans le système européen, la source d’énergie la plus chère, celle qui est contractée lorsque tout le reste est déjà utilisé à sa capacité maximale, est celle qui détermine le prix payé par kilowatt produit à chaque enchère quotidienne.

Avec les distorsions imposées par l’achat de droits d’émission de CO2 que les cycles combinés doivent acheter, cela signifie que le gaz (et le charbon) sont beaucoup plus chers que les sources propres, qui auront des marges d’autant plus importantes que la distance entre le coût de production basé sur les combustibles et leur coût de production.

Cela assure des bénéfices extraordinaires pour les énergies renouvelables, des « bénéfices du ciel » pour les centrales hydroélectriques et nucléaires déjà amorties et donc, soi-disant, des incitations à augmenter le parc de production propre.

C’est-à-dire : l’augmentation du gaz a un impact sur le coût de la production d’électricité comme si toute l’électricité était produite au gaz même si, en toute logique, les compagnies d’électricité essaient d’utiliser le moins de gaz possible.

Ce qu’on appelle aujourd’hui « le chantage de Poutine » et qui a commencé bien avant la guerre, n’est pas le résultat d’un quelconque chantage ou la cause inattendue de l’urgence économique. C’est en fait le résultat de la conception intentionnelle du système de tarification de l’électricité, au cœur du Green Deal , qui offrait à la Russie la possibilité d’augmenter les prix et d’obtenir sa part de ce qui avait en fait été pensé dès le départ comme un prélèvement sur les salaires des travailleurs européens.

Le résultat dans la situation actuelle n’est pas que le système échoue, mais qu’il fonctionne « trop bien » : les compagnies d’électricité « s’enrichissent » sauvagement en réduisant le pouvoir d’achat des salaires. Le «désavantage» est que les prix du gaz ont tellement augmenté que les rendements garantis des compagnies d’électricité sont devenus un fardeau pour l’industrie et le capital national qu’il devrait servir de bouée de sauvetage.

…et les contradictions du « plafonnement du prix de l’essence »

José Ignacio Sánchez Galán, président-directeur général d’Iberdrola. L’urgence économique générale est indissociable de ses avantages extraordinaires.

Le problème de plafonner maintenant les prix de l’essence est double. En premier lieu, le Green Deal consiste, comme tout dans le capitalisme, à attirer et concentrer les capitaux dans un environnement de concurrence mondiale. Pour éliminer les risques pour le capital, l’ensemble du système de tarification est protégé par la loi nationale et internationale.

On a déjà vu que les compagnies d’électricité étaient prêtes à revendiquer la « sécurité juridique » lorsque le gouvernement a tenté d’atténuer les premières hausses en réduisant une partie des « bénéfices en baisse » des compagnies d’électricité. C’est-à-dire poursuivre avec toutes les possibilités de succès et finir par obtenir de l’État des compensations gigantesques qui annulent une bonne partie de l’impact de la mesure.

Mais il n’y a pas que ça. Si le gouvernement espagnol se lançait pour imposer la mesure de lui-même, sa capacité à attirer à l’avenir des masses de capitaux, comme ceux qui viennent pour le développement de centrales photovoltaïques et éoliennes, serait mise à mal. Le capital associerait aux promesses espagnoles un risque qu’il n’associerait pas aux autres pays européens.

Et ce qui est presque pire. Bien que l’interconnexion électrique avec la France soit très rare -malgré les tentatives espagnoles- elle existe. Et si le prix de l’électricité en Espagne baisse en raison des mesures gouvernementales, la France maximiserait sa capacité d’achat, augmentant la production d’électricité espagnole qui satisferait la demande supplémentaire de la seule manière possible : en consommant plus de gaz. Le bilan serait triste pour le capital espagnol : il augmenterait les importations de gaz pour subventionner une partie de la production d’électricité de son voisin…voilà les lois objectives de la concurrence qui actionnent la mondialisation du capital indépendamment de la volonté des capitalistes et des larbins politiques (NDÉ).

D’où la tournée européenne de Sánchez et le report des mesures jusqu’au sommet du 29 tant qu’elles sont « européennes » . Le gouvernement ne veut pas faire perdre la compétitivité de la capitale nationale face aux concurrents européens, ni que l’efficacité des mesures s’estompe entre procès et transferts vers la France.

Le problème c’est que la grande industrie lui dit qu’il n’a même pas de poumons pour supporter le reste du mois et si la grande industrie n’en a pas, on peut imaginer la petite bourgeoisie et les ouvriers.

La lutte des classes, cette compagne inévitable de l’urgence économique…et climatique

Les tracteurs et les camions occupent Malaga aujourd’hui. La petite bourgeoisie a été la première à réagir contre l’urgence économique… aggravant la situation et essayant de faire supporter les coûts de l’urgence économique aux travailleurs.

La réponse de la petite bourgeoisie déjà entre les cordes était inévitable. Les mobilisations des transporteurs et camionneurs , les premiers à ressentir l’impact du prix du carburant , se poursuivent, sans perspective de trêve .

Le gouvernement a beau blâmer l’extrême droite pour l’urgence économique et mobiliser 15 000 policiers pour réprimer les piquets de grève, le constat est indéniable : les propriétaires de micro-entreprises – le camionneur avec un ou deux camions, les chauffeurs de taxi, le propriétaire d’un petit atelier, etc.- ils n’ont pas les poumons pour tenir un mois et attendent patiemment que « les prix se calment ». Pas beaucoup non plus des agriculteurs qui prendront Madrid dimanche , bien que le gouvernement, pour atténuer les effets de la sécheresse sur leurs déclarations de revenus, leur ait déjà accordé une réduction de 20 % sur l’impôt sur le revenu et des crédits bon marché .

Étouffés par la hausse des coûts qui rendent ruineux les contrats déjà signés avec leurs clients, et enflammés par leur propre propagande de guerre martelée par le gouvernement et les médias , ils réagissent à l’urgence économique en se projetant sur leurs pairs ukrainiens et en s’enveloppant de drapeaux nationalistes réactionnaires. Ce n’est pas que l’extrême droite les instrumentalise, c’est que l’extrême droite est la voie ouverte qu’ils ont sur la quasi-totalité du territoire pour articuler et exprimer politiquement leur révolte, tout comme le mouvement indépendantiste l’a été – et le sera sûrement encore – en Catalogne.

Qu’ils s’imposent ou non au gouvernement, qu’ils s’articulent politiquement autour de l’extrême droite ou du mouvement indépendantiste, on sait bien quelles sont leurs revendications, non seulement contre les grands capitaux mais aussi contre les travailleurs : pouvoir payer les salaires en dessous des moyens de subsistance et ne pas faire trêve à la précarité.

Car la seule façon pour eux de survivre à la concentration du capital qui s’emballe à chaque accélération de la crise, c’est d’accroître l’exploitation de leurs salariés, de la pousser encore plus loin que leurs concurrents de plus grande envergure et de pouvoir ainsi maintenir une rentabilité à la hauteur de l’urgence économique…et soi-disant climatique.

Et les ouvriers ?

L’urgence économique commence pour les travailleurs dans leur consommation de base

Ceux qui reçoivent de plein fouet l’urgence économique sont les travailleurs. Et la première réaction est celle de la peur et de la prudence. Les données qui sortent des marchés et des supermarchés, des sites de commerce électronique et des magasins traditionnels parlent d’une augmentation des achats de produits de base dans le contexte d’une baisse générale de la consommation.

Face à l’urgence économique, les familles ouvrières ont rempli le garde-manger en attendant une hausse des prix et gelé les dépenses par crainte de nouveaux licenciements.

L’urgence économique que nous connaissons – inflation générale des prix, escalade des prix de l’énergie et des denrées alimentaires de base, réduction des salaires réels et du pouvoir d’achat – est une version accélérée de ce que le gouvernement espagnol et la classe dirigeante attendaient du Green Deal. Ce qui s’en vient maintenant est un accord vert accéléré dans le cadre général de quelque chose de plus en plus similaire à une économie de guerre.

Cela ne signifie rien de plus que la baisse de l’activité économique et un « pacte des loyers » qui, pour arrêter l’inflation – qui n’a pas été causée par les salaires mais par les marges exagérées des compagnies d’électricité, la catastrophe ukrainienne et le blocus russe – va à engloutir près de 20% du pouvoir d’achat du revenu d’une famille de travailleurs typique. L’urgence économique deviendra ainsi une «urgence sociale» redoublée.

Et tandis que le grand capital mène la danse avec le gouvernement et essaie de transformer son propre effondrement en un nouveau « contrat social » à nos dépens, la petite bourgeoisie s’interpose pour s’empêcher de brûler et de rebondir sur les travailleurs – directement, par le biais de prix ou par l’État – une part encore plus importante du coût de cette urgence pour les profits du capital.

Les syndicats ont clairement indiqué de quel côté ils se trouvaient face à l’urgence économique. Ils ont sans vergogne déclaré qu’ils étaient prêts à accepter des « sacrifices » qui seront eux aussi permanents , de nouveaux « Pactes de la Moncloa » qui conditionneront, comme une pierre tombale autour du cou des travailleurs, les années à venir.

On ne peut pas compter sur les syndicats ou les partis de gauche, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur du gouvernement, pour tout ce qui ne signifie pas plus d’appauvrissement, plus de militarisme et plus de « sacrifices » pour la rentabilité des investissements de la classe dirigeante. Quand ils parlent d’urgence économique…et climatique, ils mijotent l’urgence sociale et l’habillent de palliatifs qui ne couvrent que les situations les plus sanglantes…