Les néonazis ukrainiens montent des incidents pour obtenir plus de soutien «occidental»

Le 17 mars 2022

Shashank Joshi écrit pour The Economist.

Shashank Joshi @shashj – 20:01 UTC – 16 Mars 2022 Des images satellites saisissantes prises lundi du théâtre dramatique de Mariupol – touché par une frappe aérienne aujourd’hui. 1 200 civils s’y abritaient. L’image montre que le mot « enfants » est écrit en russe en grandes lettres blanches à l’avant & à l’arrière du théâtre. (📸 : @Maxar)

L’Ukraine affirme qu’une telle attaque a eu lieu. La Russie affirme que c’est le bataillon Azov qui a fait exploser le bâtiment.

Des preuves de l’existence d’une attaque aérienne aujourd’hui et de l’existence d’un abri pour 1 200 civils ?

Deux photos d’un bâtiment explosé qui proviendrait de Marioupol (qui n’aurait actuellement ni électricité ni téléphone). Notez qu’il n’y a aucune personne ni ambulance sur ces photos.

Quelles sont les preuves qui manquent à l’appui d’une telle affirmation ?

Toute information factuelle attestant qu’une frappe aérienne a bien eu lieu.

Toute information factuelle sur les victimes de la frappe présumée.

Quelles sont les preuves qui pourraient contredire ces affirmations ?

Un message sur le réseau Telegram daté du 12 mars, qui met en garde contre une attaque sous faux drapeau au théâtre dramatique de Marioupol.

Traduction Google de ce qui précède :

Agrégateur de nouvelles LNR DNR Voyez ce que les lecteurs ont envoyé depuis Marioupol. Si le message correspond aux faits, il doit être mis en évidence. Zelensky prépare deux provocations à Marioupol ! !! – une provocation contre les citoyens de la Turquie, qui se sont cachés dans la mosquée construite par Akhmetov, et cette provocation commence par des tirs d’artillerie ukrainienne sur la mosquée, à partir d’un point sur Kirovka, Zelensky, ne pouvant pas forcer l’UE, les États-Unis et la Grande-Bretagne dans une guerre contre la Fédération de Russie. Maintenant, le nain maléfique Zelensky essaie d’attirer la Turquie dans cette guerre, dans l’espoir que l’émotionnalité explosive orientale et l’amour des croyants pour leurs sanctuaires les fasse réagir. – La deuxième provocation que Zelensky prépare est pour alimenter en images les médias occidentaux, après la provocation infructueuse avec la Maternité, les combattants UKRAINIENS, ENSEMBLE AVEC L’ADMINISTRATION DU THÉÂTRE DE DRAM, ONT FAIT ENTRER LES FEMMES, LES ENFANTS ET LES PERSONNES ÂGÉES DE MARIOUPOL DANS LE THÉÂTRE AFIN DE COMPRENDRE LES GENS ET DE MONTRER AU MONDE ENTIER QU’IL S’AGIT DE L’AVIATION DE LA FÉDÉRATION RUSSE ET QU’IL EST URGENT DE FERMER LE CIEL. NE RESTEZ PAS SILENCIEUX ! NOUS DEVONS FAIRE EN SORTE QUE LE MAXIMUM DE GENS SOIENT AU COURANT! https://t.me/novostldnr/2145 – 29.3K vues – Le 12 Mars à 21:27

Pour confirmer l’horodatage Telegram, voici la redistribution de ce qui précède par plusieurs personnes :

Elena Evdokimova @elenaevdokimov7 – 5:12 UTC – 13 Mars 2022 L’information proviendrait des habitants de Marioupol (rappel – ils sont pour la plupart d’origine russe) que les néo-nazis d’Azov ont rassemblé les femmes, les enfants et les personnes âgées de Marioupol dans le bâtiment du théâtre de Mariupol et vont le faire exploser, en accusant les « bombardements russes » de faire des victimes.

Il semble donc s’agir d’un autre faux incident, tout comme le curieux incident de la maternité il y a quelques jours, où la destruction d’un bâtiment de plus de 100 chambres a donné lieu à des allégations de seulement 17 blessés, dont aucun n’a été documenté par les photographes présents sur les lieux.

Et pour ceux qui pensent que les affirmations selon lesquelles « les néo-nazis d’Azov dirigent Marioupol » ne sont que des exagérations « russes » diffamatoires, je propose cet article publié hier par DW, le service d’information financé et dirigé par le gouvernement allemand :

Le bataillon Azov : Les extrémistes défendent Marioupol Le célèbre bataillon Azov, également connu sous le nom de régiment Azov, a publié cette vidéo en début de semaine sur sa chaîne Telegram. Il a annoncé qu’il avait détruit trois véhicules blindés russes et quatre véhicules de combat d’infanterie, et tué « de nombreux fantassins ». Il a ensuite diffusé la photo d’un homme mort en uniforme, censé être un général russe qu’ils auraient tué. Il est difficile de vérifier ces affirmations. La ville de Marioupol, qui compte 500 000 habitants, est principalement défendue par le bataillon Azov. … C’est également à Marioupol que le bataillon Azov, qui fait partie de la Garde nationale ukrainienne et est donc subordonné au ministère de l’Intérieur, a installé son quartier général. Ses combattants sont bien entraînés, mais l’unité est composée de nationalistes et de radicaux d’extrême droite. Son existence même est l’un des prétextes utilisés par la Russie pour sa guerre contre l’Ukraine. Au départ, Azov était une milice de volontaires qui s’est formée dans la ville de Berdyansk pour soutenir l’armée ukrainienne dans sa lutte contre les séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine. Certains de ses combattants venaient du groupe d’extrême droite Pravyi sektor (Secteur droit), petit mais actif, dont les principaux membres étaient originaires d’Ukraine orientale et parlaient russe. À l’origine, ils avaient même prôné l’unité des peuples slaves de l’Est : Russes, Biélorusses et Ukrainiens. Certains étaient des ultras du football, d’autres étaient actifs dans les milieux nationalistes. De telles associations seraient décrites comme des « camaraderies libres », ou des groupes néonazis organisés, en Allemagne, a déclaré Andreas Umland, du Stockholm Center for Eastern European Studies, à DW.

Le Centre pour la sécurité et la coopération internationales (CISAC) de l’université de Stanford a rassemblé un certain nombre d’informations sur le bataillon Azov :

Le bataillon Azov est une organisation paramilitaire nationaliste d’extrême droite basée en Ukraine. Fondé en 2014, le groupe promeut le nationalisme ukrainien et le néonazisme à travers son organisation paramilitaire National Militia et son aile politique National Corps. Il est remarquable pour son recrutement de combattants étrangers d’extrême droite aux États-Unis et en Europe, ainsi que pour ses liens transnationaux étendus avec d’autres organisations d’extrême droite. En 2022, le groupe est revenu sur le devant de la scène pour avoir combattu les forces russes à Kiev, Kharkiv et Marioupol.

En 2014, Newsweek et d’autres ont documenté qu’Azov est effectivement une organisation fasciste :

La chaîne norvégienne TV2 a présenté hier des images du bataillon Azov arborant des drapeaux avec les symboles du parti néo-nazi ukrainien – Patriot of Ukraine.

En 2016, Amnesty International a accusé le bataillon Azov de « disparitions forcées, détentions arbitraires et tortures ».

Depuis au moins 2015, les fascistes ukrainiens, comme les membres du bataillon Azov, sont formés par la CIA :

Alors que les lignes de combat se durcissaient dans le Donbass, un petit groupe sélect de paramilitaires vétérans de la CIA ont effectué leurs premiers voyages secrets vers les lignes de front pour y rencontrer leurs homologues ukrainiens, selon d’anciens responsables américains. … Jusqu’à présent, cependant, les détails du programme d’entraînement paramilitaire de la CIA sur les lignes de front orientales de l’Ukraine n’ont jamais été révélés. Selon d’anciens responsables de l’agence, cette initiative a permis d’aguerrir les forces d’opérations spéciales ukrainiennes pour l’actuel assaut russe, qui a plongé l’Europe dans son pire conflit depuis des décennies.

The Nation en 2019 : les néonazis et l’extrême droite sont sur le pied de guerre en Ukraine :

L’Ukraine Post-Maidan est la seule nation au monde à avoir une formation néo-nazie dans ses forces armées. Le bataillon Azov a été initialement formé à partir du gang néonazi Patriot of Ukraine. Andriy Biletsky, le chef du gang qui est devenu le commandant d’Azov, a écrit que la mission de l’Ukraine était de « mener les races blanches du monde dans une croisade finale… contre les Untermenschen [sous-hommes, NdT] dirigés par des sémites ». Biletsky est aujourd’hui député au Parlement ukrainien.

Al Jazeera en 2022 : Profil : Qui est Azov, le régiment Azov d’extrême droite ukrainien ?

Ces forces étaient financées à titre privé par des oligarques – le plus connu étant Igor Kolomoisky, milliardaire magnat de l’énergie et alors gouverneur de la région de Dnipropetrovsk. … En janvier 2018, Azov a déployé son unité de patrouille de rue appelée National Druzhyna pour « rétablir l’ordre » dans la capitale, Kiev. Au lieu de cela, l’unité a mené des pogroms contre la communauté rom et attaqué des membres de la communauté LGBTQ. … Bien que le groupe nie officiellement toute connexion néonazie, la nature d’Azov a été confirmée par de nombreux médias occidentaux : Le New York Times a qualifié le bataillon de « ouvertement néonazi », tandis que USA Today, The Daily Beast, The Telegraph et Haaretz ont documenté la propension des membres du groupe à arborer des croix gammées, des saluts et d’autres symboles nazis, et des combattants individuels ont également reconnu être néonazis.

L’un des objectifs de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine est de dé-nazifier le pays. L’élimination du bataillon Azov à Marioupol et de groupes similaires ailleurs en Ukraine figure certainement à leur programme.

Il n’est donc pas étonnant qu’Azov simule des incidents comme ceux de la maternité et du théâtre de Marioupol afin d’obtenir un plus grand soutien « occidental ».

Les États-Unis promettent de livrer davantage d’armes à l’Ukraine.

Ces armes rendront plus difficile l’accomplissement des tâches des troupes russes. Elles devront recourir davantage à l’artillerie et aux bombardements pour supprimer les formations ukrainiennes utilisant ces armes. Il en résultera beaucoup plus de dommages et de pertes parmi les troupes et les civils ukrainiens. Cela n’affectera toutefois pas le résultat global de l’opération.

Les États-Unis sont en fait prêts à combattre la Russie jusqu’au dernier fasciste ukrainien.

Mise à jour :

AP vient de publier un étonnant article sur la recherche des victimes de la « frappe aérienne ». Ce qui est étonnant ? Ils n’ont pas trouvé de victimes :

Les sauveteurs ont cherché des survivants jeudi dans les ruines d’un théâtre détruit par une frappe aérienne russe dans la ville assiégée de Mariupol, alors que des dizaines d’Ukrainiens ont été tués dans des attaques urbaines féroces contre une école, une auberge et d’autres sites. Des centaines de civils s’étaient réfugiés dans le grand théâtre à colonnes du centre de Marioupol après que leurs maisons eurent été détruites au cours des trois semaines de combats dans cette ville portuaire du sud du pays, qui compte 430 000 habitants. Plus d’un jour après la frappe aérienne, aucun décès n’a été signalé. Les communications étant interrompues dans toute la ville, les rapports sont également contradictoires quant à savoir si quelqu’un a émergé des décombres. « Nous espérons et nous pensons que certaines personnes qui sont restées dans l’abri sous le théâtre ont pu survivre », a déclaré à l’Associated Press, Petro Andrushchenko, un responsable du bureau du maire. Il a précisé que le bâtiment disposait d’un abri anti-bombe relativement moderne au sous-sol, conçu pour résister aux frappes aériennes. … D’autres fonctionnaires avaient déclaré plus tôt que certaines personnes avaient pu sortir. La médiatrice de l’Ukraine, Ludmyla Denisova, a déclaré sur l’application de messagerie Telegram que l’abri avait résisté.

Pendant ce temps, les réfugiés qui ont fui Marioupol pour se rendre du côté russe disent aux journalistes que la milice ukrainienne les avait, jusqu’à maintenant, empêchés de partir et que ce sont les nazis d’Azov qui ont fait exploser le théâtre.

Ambassade de Russie, Royaume-Uni @RussianEmbassy – 17:28 UTC – 17 Mars 2022 Un réfugié de #Marioupol affirme que les militants du bataillon nationaliste d’Azov, en se retirant, ont fait sauter le théâtre de la ville, où se trouvaient des civils, qu’ils ont utilisés comme bouclier humain. Les militants ont également déployé des équipements militaires près des abris anti-bombes et des bâtiments résidentiels.@mfa_russia Vidéo intégrée

