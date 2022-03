«Arrangements» des médias menteurs avec la vérité: les laboratoires à « gains de fonctions »

Le 14 mars, nous avions souligné une des informations les plus importantes de ces derniers jours : la réapparition du spectre du Covid-19 sur le théâtre militaire ukrainien, à la faveur de la dénonciation officielle, par les mass-médias et représentants officiels russes et chinois, des activités militaires biologiques ukrainiennes sponsorisées par les USA, depuis le choléra à l’anthrax… en passant par les coronavirus de chauve-souris ! À l’évidence, les chinois ne relâchent pas la pression diplomatique sur Washington : c’est Zhao Lijian, le chef de meute des loups-guerriers de la diplomatie chinoise, qui rentrait encore récemment franchement dans le tas !