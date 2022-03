John Mearsheimer « La guerre d’Ukraine – le pire des dangers »

Le géostratège américain de réputation internationale John Mearsheimer présente une analyse décapante des antécédents, du déroulement et des conséquences prévisibles de la Nouvelle guerre d’Ukraine. C’est de loin l’analyse la plus clairvoyante qui nous ait été donnée d’entendre à propos de ce drame qui pourrait servir d’amorce à la Troisième guerre mondiale, une guerre globale qui verra surgir de nouvelles armes de destruction massive (biologiques, bactériologiques, virales) et des armes nucléaires véhiculées par des fusées supersoniques. John Mearsheimer conclut que le peuple ukrainien, qui aura servi de chair à canon entre les mains de puissants intérêts impérialistes, est la première victime de ce conflit entre puissances hégémoniques. Écoutez attentivement cet analyste hors normes…et songez à la manière dont nous pourrions empêcher l’apocalypse virale ou nucléaire de détruire l’humanité. Robert Bibeau.