Guerre d’Ukraine – Bilan militaire – Jour 31

La guerre en Ukraine

+ Bhadrakumar commente le bilan du premier mois de guerre dressé hier par le Ministère de la Défense russe. Pourquoi n’y a-t-il pas plus de commentateurs en Europe capables de cette clarté de vues?

“Le ministère russe de la défense a choisi le voyage de Biden comme toile de fond parfaite pour présenter les véritables proportions du succès de son opération spéciale en Ukraine. La crédibilité des États-Unis et de l’OTAN est sur le point d’être irrémédiablement compromise, alors que le rouleau compresseur russe traverse l’Ukraine avec en ligne de mire le double objectif de la “démilitarisation” et de la “dénazification”.

L’état-major russe a révélé vendredi que les forces armées ukrainiennes, entraînées par l’OTAN et les États-Unis, ont subi des pertes considérables: L’armée de l’air et la défense aérienne ukrainiennes sont presque entièrement détruites, tandis que la marine du pays n’existe plus et qu’environ 11,5 % de l’ensemble du personnel militaire a été mis hors service. (L’Ukraine ne dispose pas de réserves organisées).

Selon le chef adjoint de l’état-major général russe, le colonel général Sergey Rudskoy, l’Ukraine a perdu une grande partie de ses véhicules de combat (chars, véhicules blindés, etc.), un tiers de ses systèmes de roquettes à lancement multiple, et bien plus des trois quarts de ses systèmes de défense anti-missiles et de ses systèmes de missiles tactiques Tochka-U.

Seize principaux aérodromes militaires ukrainiens ont été mis hors service, 39 bases de stockage et arsenaux ont été détruits (qui contenaient jusqu’à 70 % de tous les stocks d’équipements militaires, de matériel et de carburant, et plus d’un million 54000 tonnes de munitions).

Il est intéressant de noter qu’à la suite des frappes intenses et de haute précision sur les bases et les camps d’entraînement, les mercenaires étrangers quittent l’Ukraine. Au cours de la semaine dernière, 285 mercenaires se sont échappés en Pologne, en Hongrie et en Roumanie. Les forces russes détruisent systématiquement les cargaisons d’armes occidentales.

Plus important encore, la mission de libération du Donbass est sur le point d’être accomplie. En termes simples, les principaux objectifs de la première phase de l’opération ont été atteints.

Outre Kiev, les troupes russes ont bloqué les villes du nord et de l’est de Tchernigov, Sumy, Kharkov et la ville de Nikolaev sud, tandis qu’au sud toujours, Kherson et la majeure partie de la région de Zaporozhye sont sous contrôle total – l’intention étant non seulement d’entraver les forces ukrainiennes, mais aussi d’empêcher leur regroupement dans la région du Donbass (…)

“Nous n’avions pas prévu de prendre ces villes d’assaut dès le départ, afin d’éviter les destructions et de minimiser les pertes parmi le personnel et les civils”, a déclaré Rudskoï. Mais, a-t-il ajouté, une telle option n’est pas non plus exclue dans la période à venir“.

+L’armée russe continue la progression lente et méthodique de ses troupes au sol. Et la destruction systématique par des frappes de missiles précis d’objectifs militaires ukrainiens. Le fil de la négociation n’est pas rompu avec Kiev mais, lentement, l’armée russe prend de plus en plus de “gages”. Il y aura un moment où les Ukrainiens devront se persuader de l’intérêt de négocier vite, sous peine de perdre beaucoup.

+ Les troupes russes ont obtenu la reddition des combattants ukrainiens qui défendaient Nikolaïevka à proximité de Kiev.

+ Les troupes russes sont entrées à Slavutich, à l’ouest de Tchernigov. Elles étaient stationnées à proximité depuis les premiers jours de la campagne. Des affrontements sporadiques avec l’armée ukrainienne ont eu lieu, en particulier ces derniers jours. Cependant la démilitarisation de la ville (remise à l’armée russe de toutes les armes de combats) a été négociée avec le maire. L’armée russe a précisé qu’elle se retirerait de la ville dès l’opération de désarmement effectuée, se contentant de points de contrôle aux abords. Surtout, la ville reste sous drapeau ukrainien. Naturellement cette approche n’est pas du goût des autorités ukrainiennes car il est difficile de traiter les Russes de “barbares” si l’on connaît le détail. Encore plus naturellement, les médias occidentaux subventionnés ne vous diront rien de tout cela.

+ D’une manière générale, les médias occidentaux reproduisent sans vérification les informations fournies par l’Ukraine – elle-même conseillée par des cabinets de relations publiques américains qui aident (comme avec la Croatie au début des années 1990) à formater une communication sur mesure. Il y a bien entendu des exceptions.

+ On lira par exemple le très édifiant article de Sonja Van den Ende, journaliste néerlandaise sur la satisfaction de la population à l’arrivée des troupes russes à Henichesk (côte de la mer d’Azov).

+ Le journaliste britannique Patrick Lancaster témoigne de la dureté de l’affrontement qui a eu lieu à Marioupol. Comme elle l’avait annoncé, l’armée russe, accompagnée des troupes de la République de Donetsk, n’a pas fait de prisonniers parmi les combattants du bataillon Azov qui n’ont pas saisi les offres de reddition.

Rendez-vous sur son canal Telegram. Il témoigne de ce que le discours tenu en Occident est très loin de la réalité. Il a parlé avec des habitants qui avaient été empêchés d’emprunter les corridors humanitaires par les combattants ukrainiens. Et il corrobore l’idée que les “Azov” et autres combattants ukrainiens avaient pris la population de Marioupol en otage. “Je sais que je passerai pour un menteur à la maison. Mais je dois bien dire ce que j’ai vu”.

+ A partir d’Izoum – où les troupes russes établissent lentement leur contrôle afin de minimiser les pertes parmi les habitants – l’armée russe a pris, plus au sud, Kamenka et poursuivi dans la direction de Slaviansk. Une frappe de missile Iskander a frappé un regroupement de troupes ukrainiennes à Barvenkovo. D’autres frappes ont détruit l’artillerie ukrainienne stationnée dans la région.

+ dans la “Nouvelle Russie”, au sens historique du terme, les troupes russes continuent leur avancée, 150 à 200 km au-dessus d’une ligne Kherson, Melotopol, Marioupol.

+ La destruction d’un dépôt de carburants a causé une énorme déflagration à Lvov. C’est la frappe la plus spectaculaire dans une série de l’armée russe pour priver l’armée ukrainienne de tout point d’appui et de toute ressource. Des objectifs ont été détruits aussi à proximité de Jitomir.

+ Une mine a été identifiée par les autorités turques, à proximité de leurs côtes, ayant vraisemblablement dérivé depuis le large des côtes de l’Ukraine où la marine ukrainienne en avait installé au lendemain de l’attaque russe. Il pourrait y en avoir d’autres.

+ Des Ukrainiens ont passé des coups de fil à des réservistes russes pour leur faire croire qu’ils étaient mobilisés.