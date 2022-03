Au Yémen, la guerre dissimulée

L’Occident Essaie De Cacher La Guerre Au Yémen, Mais Échoue

Le chef humanitaire des Nations Unies, Martin Griffiths, a exhorté le monde , dans un discours – qui semble être tombé dans l’oreille d’un sourd – à ne pas oublier le Yémen « l’une des catastrophes humanitaires mondiales les plus graves ». Selon les statistiques de l’ONU, 19 millions de Yéménites sont considérés comme affamés, dont 160 000 confrontés à des « conditions proches de la famine ». Malgré le fait que près de 400 000 Yéménites sont morts à cause de la guerre en cours, si vous deviez prêter attention aux principaux médias occidentaux, il semblerait que l’Ukraine soit la pire zone de conflit au monde.

Ce qui est pire, c’est que les civils yéménites n’ont, pour la plupart, pas la possibilité de fuir le pays car, principalement, les missiles américano-britanniques sont tombés sur leurs villes et cités. Le pays est actuellement torturé par un blocus et le pays a été déchiré par une guerre pour laquelle les États-Unis ont donné leur feu vert en 2015. Bien que le président américain, Joe Biden, ait juré de mettre fin à la guerre des coalitions dirigées par l’Arabie saoudite au Yémen, contre le gouvernement d’Ansarallah à Sanaa, les actions de Washington n’ont fait qu’alimenter l’escalade.

La situation pourrait devenir encore plus sanglante maintenant que les États-Unis ont un besoin urgent de l’Arabie saoudite pour atténuer leur crise des prix du pétrole auto-imposée, qui est due en grande partie à leur embargo sur le pétrole russe. Le président Biden a fait pression pour que Riyad pompe plus de pétrole brut dans le but de détendre le marché et de faire baisser les prix du carburant pour les Occidentaux moyens. Bien que l’administration Biden « prédise » une invasion russe de l’Ukraine depuis des semaines (en fait, le gouvernement américain dit la même chose depuis des années), Biden n’a fait aucun effort tangible préalable pour stabiliser les relations de son pays avec Riyad afin d’être dans une meilleure négociation. position sur le pétrole brut.

Pour Joe Biden, s’il veut que Riyad joue pleinement le ballon, il doit intensifier son soutien à la guerre de l’Arabie saoudite au Yémen et réparer les blessures antérieures infligées entre les deux camps . C’est l’Arabie saoudite qui détient désormais l’influence sur les États-Unis dans cette situation. Ansarallah, qui combat activement les forces saoudiennes par procuration au Yémen et a versé du gaz sur le feu, répond à l’agression de Riyad par une escalade. La dernière initiative d’Ansarallah, autrement connu sous le nom de Houthis, a été de lancer une autre attaque de drones et de missiles sur les installations de Saudi Aramco.

Selon le ministère saoudien de l’énergie, des drones suicides, autrement connus sous le nom de munitions vagabondes, ont frappé un terminal de distribution de produits pétroliers dans la région sud de Jizan, une usine de gaz naturel et la raffinerie de Yasref dans le port de Yanbu sur la mer Rouge. « L’assaut contre les installations de Yasref a entraîné

une réduction temporaire de la production de la raffinerie, qui sera compensée par l’inventaire », indique le communiqué du gouvernement saoudien. Alors que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU) font pression sur Washington pour remettre Ansarallah sur la liste des groupes terroristes désignés, on craint que l’administration Biden n’agisse pour revenir à la décision de l’ancien président américain Donald Trump. Ceci est particulièrement dangereux car Ansarallah est la force la plus puissante à l’intérieur du Yémen et maintient le contrôle de la capitale nationale Sanaa et du port principal de Hodeidah, ce qui signifie que les organisations d’aide cherchant à aider les Yéménites souffrants peuvent voir leur travail entravé de manière significative. L’ONU a averti la Maison Blanche de la« Conséquences catastrophiques » d’une telle décision, mais les conseils des Nations Unies ont peu de sens pour Washington en ce qui concerne le Yémen.

Cette guerre ne prendra pas fin tant qu’Ansarallah ne l’aura pas forcée à se terminer militairement, ou que les États-Unis et la Grande-Bretagne n’auront pas dit non à l’Arabie saoudite et forcé un règlement. Que le soutien américano-britannique et les ventes d’armes à Riyad se poursuivent et même augmentent à partir de ce moment, en grande partie en raison d’un effet d’entraînement sur la guerre en Ukraine, est une réelle préoccupation. Nous ne voyons presque aucune couverture médiatique de ce qui se passe au Yémen et c’est parce que la plupart de ce qui se passe n’a pas d’impact direct sur le monde occidental. Cependant, cela pourrait rapidement changer si le flux de pétrole est significativement affecté par la branche armée d’Ansarallah. Selon le Wall Street Journal , des systèmes supplémentaires de défense antiaérienne de missiles Patriot ont été envoyés en Arabie saoudite à la suite de demandes urgentes ., ce qui peut indiquer le sérieux avec lequel les États-Unis prennent les frappes des Houthis contre le royaume riche en pétrole.

Nous nous dirigeons vers plus de guerre au Yémen, tout en brandissant des banderoles anti-guerre en Ukraine dans les rues des nations occidentales.

Apparemment, nous ne comprenons pas l’ironie de chanter pour que les États membres de l’OTAN adoptent une position anti-guerre contre la Russie et d’ignorer le fait que la guerre la plus intense au monde est causée par les pays membres de l’OTAN. Il n’y a pas de crise humanitaire sur terre aussi urgente que celle du Yémen, mais nous ne pouvons même pas trouver le temps d’en faire rapport, et encore moins de nous rallier contre nos gouvernements pour qu’ils cessent d’y participer. Peut-être que si le Yémen devient une grande partie de la raison pour laquelle les prix du pétrole sont élevés, nous commencerons à réfléchir sur près d’un demi-million de Yéménites que les gouvernements britannique et américain ont aidé à tuer. Pourtant, même alors, comme l’histoire l’a montré, leur égoïsme ne ferait probablement qu’alimenter le soutien politique pour plus de guerre.

