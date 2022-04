BLITZ MILITAIRE!

Mercredi, le 22 déc. 2021, tous les médias nous ont déclaré la guerre ! Campagne de PEUR sur une grande échelle. Tout le monde vaccinés se sont précipités dans les pharmacies pour avoir le teste COVID! Arnaque bien planifié depuis des semaines, avec des GROS chiffres sortie du chapeau de on ne sait pas qui ? Six milles nouveaux cas? Et ils savent même combien il y aura de cas demain? Neuf milles demain?

LA PEUR, ça marche ! Mardi soir, de 19 heures à 23 heures j’ai essayé de joindre SOS SUICIDE, LE FAUBOURG, pour un ami en danger et il n’y avait pas de service ?!? Ça disait que tous les lignes étaient occupées. Du jamais vu ! Combien sont morts en attendant qu’un intervenant lui expose quelque solution à son piètre état ? Bien sur, la triste condition de mon ami a quelque chose à voir avec cette sombre campagne de dénonciation dans lequel on se retrouve. Et il n’est même pas un anti-vax! Les gens ne meurent pas de la COVID mais à CAUSE de la COVID. Des opérations rapportées, plus capables de joindre son médecin, des urgences fermés et ce vaccin poison, causent plus de morts que ce virus meurtrier fabriqué dans un laboratoire.

« C’EST LA GUERRE! » Big Brother a parlé. « ÉCOUTEZ! I FAUT CONTINUER D’ÊTRE BRAVES!»

Les zombies sont tous là, docilement en file devant les pharmacies et les centres de vaccination. Et plus qu’ils sont vaccinés, plus ils sont contaminés. C’est à ne rien comprendre ? Ils ont peurs des anti-vax et ils se contaminent entre eux?

Mais ça marche ce blitz médiatique. Ils ont ciblés un ennemi. Nous, les anti-vax. Legault, Trudeau, Péladeau, sont leurs héros. Donc, méfiez-vous. Vous êtes surveillés. N’allez pas seul dans les endroits publics.

Ce n’est pas tout le monde qui somme contre nous… heureusement! La révolution est bien entamée. Surtout sur internet. Mais je ne sais pas pourquoi ces sites peuvent fonctionner… encore ? Il y a certainement un piège qui va s’ouvrir un de ses jours ? Il y en a qui disparaissent où qui sont carrément assassinés, comme le Docteur Andréas Noack, spécialiste en chimie de carbone qui avait analysé le contenu de vaccin Pfizer, et dévoilé la contenance. C’est en ligne.

John Mallette

Le Poète Prolétaire