Ukraine : récits contradictoires sur le massacre de Bucha

Les images de Bucha ont évidemment choqué (nous produisons un article par ailleurs sur l’engouement occidental à dénoncer un crime sans témoin attribué sans preuve à l’armée russe). Ce dimanche, les cadavres laissés dans les rues ont provoqué un choc psychologique en Occident tout à fait légitime et compréhensible.

Pour mémoire, Bucha se trouve à 5 kilomètres de cette immense ville qu’est Kiev, à 15 kilomètres de son hypercentre historique. Bucha est l’équivalent de Nanterre pour Paris, c’est-à-dire une ville de banlieue (40.000 habitants) très proche du coeur administratif du pays.

Pas de chance pour la propagande ukrainienne : entre le mercredi 30 mars, jour où les Russes sont partis, et le dimanche 3 avril, jour où les réseaux ukrainiens ont diffusé les images de boucherie, des journalistes et des photographes se sont rendus à Bucha et en ont rapporté des compte-rendus… très différente de ce qui nous est servi aujourd’hui.

Ainsi, on trouvera le site Human Rights Watch les images très détaillées de Bucha publiées le jour de sa “libération”. Nous en reproduisons la une ci-dessus.

Comme c’est bizarre !

Autre problème, l’agence de presse ukrainienne Interfax n’avait, le 31 mars, absolument rien vu sur place, pas plus que le maire de Bucha, en principe assez bien placé pour savoir ce qui s’était passé dans sa ville jusqu’à jeudi dernier…

“Dear friends and Bucha community! March 31 will go down in the history of our settlement, the entire territorial community, as the day of liberation from Russian orcs, Russian occupiers by our Armed Forces of our settlements,” the mayor said in a video statement posted on the Facebook page of Bucha City Council.