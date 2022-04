La guerre d’Ukraine offre l’occasion de dégommer le dollar américain comme monnaie de réserve

Par Godfree Roberts – Source The Saker’s Blog

En début de semaine, la Russie a annoncé que les pays figurant sur sa liste des nations inamicales devaient payer en roubles pour son gaz…son pétrole et son charbon. En quelques heures, le rouble a retrouvé sa valeur d’avant l’embargo sur les marchés internationaux.

De facto, le rouble s’est donc également imposé comme monnaie de réserve dans l’UE, tout comme l’est le pétrodollar au Moyen-Orient. Ayant renoncé au charbon et à l’énergie nucléaire, l’Europe s’est retrouvée sans alternative au gaz russe.

Mais attendez, il y a plus sur le front des devises : la semaine prochaine, la Russie et la Chine offriront un accès facile au plus grand marché du monde, via des transactions bon marché, sécurisées, traçables, instantanées et exemptes de manipulations gouvernementales, de fluctuations monétaires, d’embargos et de sanctions.

Voici l’histoire : après avoir aidé les États-Unis à sortir de la crise financière globalisée [en 2008, NdT], le gouverneur de la Banque centrale chinoise, Zhou Xiaochuan, a observé que « le monde a besoin d’une monnaie de réserve internationale déconnectée des nations individuelles et capable de rester stable à long terme, en supprimant les déficiences inhérentes à l’utilisation de monnaies nationales basées sur le crédit ».

Zhou a proposé les DTS, les droits de tirage spéciaux, une monnaie de réserve synthétique réévaluée de façon dynamique par rapport à un panier de monnaies commerciales et de matières premières. Un système large, profond, stable et impossible à manipuler.

Les prix Nobel Fred Bergsten, Robert Mundell et Joseph Stieglitz ont approuvé : « La création d’une monnaie mondiale redonnerait une cohérence nécessaire au système monétaire international, donnerait au FMI une fonction qui l’aiderait à promouvoir la stabilité et serait un catalyseur de l’harmonie internationale ».

Dr Poutine et M. Xi n’ont pas perdu de temps.

2012 : Pékin et Moscou ont commencé à évaluer leurs monnaies par rapport à un panier international de devises/matières premières.

2014 : Le FMI accorde le premier prêt en DTS.

2016 : La Banque mondiale émet la première obligation en DTS.

2017 : La Standard Chartered Bank a émis les premiers billets commerciaux en DTS.

2019 : Toutes les banques centrales ont commencé à déclarer leurs réserves de devises en DTS.

14 mars 2022 : « Le 1er avril, la Chine et l’Union économique eurasienne – Russie, Arménie, Biélorussie, Kazakhstan et Kirghizistan – dévoileront un système monétaire et financier international indépendant. Il sera basé sur une nouvelle monnaie internationale, calculée à partir d’un indice des monnaies nationales des pays participants et des prix internationaux des matières premières ».

Les DTS s’inspirent de l’invention de John Maynard Keynes, une monnaie synthétique qui tire sa valeur d’un vaste panier mondial et public de devises et de matières premières. Totalement résistante à la manipulation, elle est aussi stable que l’est une pyramide.

Les DTS constituent une alternative attrayante au dollar américain qui est devenu toxique pour l’EAEU, les 143 États membres de la BRI, l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), l’ASEAN et le RCEP, organisations dont aucune ne compte les États-Unis parmi ses membres et toutes comptent la Russie parmi ses membres, à part entière ou en tant que correspondant.

Le fait que l’EAEU, la BRI, l’OCS, l’ASEAN et le RCEP discutaient déjà d’une fusion avant l’opération en Ukraine n’en est que plus amusant.

Je prédis une proche mutinerie monétaire.

Godfree Roberts a écrit “Why China Leads the World : Talent at the Top, Data in the Middle, Democracy at the Bottom”, et publie le bulletin d’information “Here Comes China”.

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.

