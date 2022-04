UKRAINE-LES FAUTEURS DE GUERRES METTENT DE L’HUILE SUR LE FEU

Le va t’ en guerre, le candidat Macron nous a cité la célèbre citation de Clausewitz comme quoi la guerre c’est la poursuite de la «politique par d’ autres moyens». Du haut du sommet de Versailles le 12 mars 2022 il déclare que le moment est venu de dire que «Rien n’est interdit, rien n’est tabou». L’ Europe doit dégainer et messieurs les allemands de tirer les premiers ; ce qu’ils vont faire. Le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz vient de rechausser les bottes. Lui aussi balance les tabous du pacifisme de Merkel, mais grande déception pour la macronie qui veut une Europe Souveraine de manière à ce que tous les pays casquent pour développer le militarisme français encore à l’état végétatif.

Seulement Olaf Scholz ne l’ entend pas de cette oreille, il va s’équiper auprès de l’oncle SAM du coup Macron fait du rétro pédalage, d’autant qu’il n’ est plus le seul à vouloir s’interposer dans le conflit Ukrainien (après tout les russes sont tout de même les meilleurs clients de la France).

Après l’ affaire des Mistral non livrés aux russes et les refus répétés des pays de l’ UE de cracher au bassinet pour financer une armée sous tutelle franco-allemande. Les britanniques s’étant exclus par le Brexit de «l’entente cordiale» enclenchée par N. Sarkozy en 2010. Entente cordiale qui devait mener à l’opération Harmattan contre la Libye. Le Drian a bien bossé pour que le système militaro-industriel français sorte de l’ombre, les ventes d’ armes battent des records. La ministre des armées Florence Parly pouvait déclarer en 2019 :

« Exporter des équipements, c’est dynamiser notre industrie de défense. Aujourd’hui, 13 % des emplois industriels sont dans le secteur de l’armement. Chaque jour, 200 000 personnes travaillent sans relâche à bâtir nos armées du futur en construisant des équipements plus sûrs, plus robustes, plus performants et ce, sur l’ensemble du territoire français : un maillage d’entreprises, petites et grandes, de Cherbourg à Toulon qui contribue tant à la vitalité du tissu économique français qu’à la protection de nos forces et de nos concitoyens.

Garantir la supériorité de nos forces sur le terrain est indissociable du développement de notre base industrielle et technologique de défense ; en ce sens, notre politique d’exportation est vitale pour notre autonomie stratégique. » ( Préface au rapport du parlement 2019 sur les exportations d’armes)

Notre VRP ,Le Drian ce marchand de mort, va décrocher le contrat du siècle avec l’Australie, il concerne la vente de 12 sous marins nouvelle génération de classe Barracuda, pour 50 milliards de dollars. C’est le groupe industriel français Naval Group qui remporte le marché. Ce groupe emploie environ 14 860 personnes dans dix huit pays. L’ l’industrie de l’ armement en France est composée de dix grands groupes et plus de 4000 PME ; 200 000 emplois de hautes technologies en dépendent.

Mais voilà que l’ Oncle SAM va faire foirer l’affaire du siècle, le journal le Nouméa post va écrire :

Ohé matelots.

Vous aviez l’impression qu’y avait un « méchant Trump » et un « gentil Biden » ? Z’avez tout faux ! Biden, allié à Boris Johnson, vient de niquer la France en Australie qui a résilié le « contrat du siècle » pour la construction de 12 sous-marins. Les Pokens ont finalement choisi des sous-marins nucléaires américains. Normal, pour un pays qui dénonçait l’utilisation du nucléaire jusqu’à présent …

Et voilà notre coq gaulois qui tombe de son clocher, au grand dam des identitaires zemourien et autres du même tabac anti-Otan et anti-Poutine (tous Gaulliste, Charlot doit se retourner dans sa tombe). Il reste sur le tarmac le parti de feu Larouche jacques Cheminade en France qui revendique toujours une association entre l Asie et l’ Europe, l’ Eurasie la frayeur de l’ Etat Profond américain qui au travers de la guerre en Ukraine veut faire foirer ce projet, quitte à utiliser des fachos . Mélenchon et son parti de gauche insoumis, qui voulait une alliance avec les russes à finalement fait une déclaration à l’ assemblée nationale proche de la russophobie sous les applaudisements de la macronie et autres.

A défaut de grive on mange des merles, et voilà toute l’Europe qui alimente dangereusement la guerre en Ukraine, en fournissant maintenant des armes létales. Comme toujours ce genre de distribution militaro-humanitaire n’ est pas gratos, c’est paraît il un fond européen spécial alimenté par les contribuables qui va se charger de l’affaire.

« Un accord a été trouvé pour fournir des armements à l’armée ukrainienne pour une valeur de 450 millions et des équipements de protection et du carburant pour 50 millions. Tout cela sera couvert par notre « Facilité européenne pour la paix » et notre fonds intergouvernemental. C’est la première fois dans l’histoire que nous allons le faire «

La macronie va contribuer à l’ effort de guerre ukrainien selon le concept « militaro-humanitaire ». Elle a décidé la livraison additionnelle d’équipements de défense aux autorités ukrainiennes ainsi qu’un soutien en carburant. Elle portera devant le Conseil de sécurité de l’Onu une résolution sur l’aide humanitaire à l’Ukraine . Le docteur Kouchner et son droit humanitaire d’intervention sera satisfait après ses larmes de crocodile sur le Yemen.

Cela contraste avec l’Allemagne qui a brisé le tabou de ne pas livrer des armes à l’Ukraine, rompant ainsi sa politique d’interdiction de toute exportation d’armes létales en zone de conflit. Berlin a autorisé la livraison à Kiev de 1.000 lance-roquettes antichar, de 500 missiles sol-air Stinger et de 9 obusiers. Le pays a également annoncé l’envoi à l’Ukraine de 14 véhicules blindés ainsi que de 10.000 tonnes de carburant. Tout cela bien entendu pour protéger la veuve et l’ orphelin.

La Suède elle aussi c’est libérée du tabou elle va livrer des armes antichar à Kiev.

La Belgique grande spécialiste du petit armement produit par FN Herstal a annoncé fournir 2.000 mitrailleuses, 3.800 tonnes de carburant, 3.000 fusils automatiques supplémentaires et 200 armes antichars. Tout cela pour que la guerre perdure sur le dos du peuple ukrainien.

Le Danemark a indiqué qu’il laisserait les volontaires rejoindre les brigades internationales qu’entend former l’Ukraine pour combattre l’invasion russe. Cela ne mange pas de pain.

Les Pays-Bas et son ministère de la Défense ont expédié des fusils de précision et des casques. Plus « dès que possible 200 missiles antiaériens Stinger « . Les Pays-Bas ont également annoncé 20 millions d’euros en aide humanitaire.

La République tchèque, qui avait déjà approuvé un don à Kiev de 4.000 obus d’artillerie, a annoncé samedi qu’elle enverrait « dans les heures qui viennent » un arsenal de 30.000 pistolets, 7.000 fusils d’assaut, 3.000 fusils mitrailleurs et plusieurs dizaines de fusils de précision ainsi qu’un million de cartouches, pour une valeur de 7,6 millions d’euros. Fin janvier, Prague avait déjà approuvé un don à Kiev de quatre mille obus d’artillerie d’une valeur de 1,5 million d’euros encore à livrer.

​Le Portugal va livrer notamment « des gilets, des casques, des lunettes de vision nocturne, des grenades, des munitions de différents calibres » ou encore des « fusils automatiques G3 »

La Grèce va envoyer « des équipements défensifs » et une aide humanitaire à l’Ukraine.

La Roumanie va envoyer à Kiev « du combustible, des gilets pare-balles, des casques, des munitions et d’autres équipements militaires, pour un coût total de 3 millions d’euros« . Selon Bucarest, onze hôpitaux militaires roumains sont également prêts à accueillir des blessés ukrainiens.

​L’Italie a versé 110 millions d’euros d’aide au gouvernement ukrainien.

L’Espagne va envoyer 20 tonnes d’aides à l’Ukraine, essentiellement du matériel médical et des équipements défensifs.

GARE au bouillon rouge! Ils en ont besoin, ils la veulent ! La misère les déborde, le socialisme les envahit. Sur les bords de la Sprée1 aussi bien que sur les rives de la Seine, le peuple souffre .Jules Vallés

Le personnel des chemins de fer grecs refuse de desservir les trains contenant de l’aide militaire à l’Ukraine (Voir: Les Grecs refusent de desservir les trains d’armement de l’OTAN pour l’Ukraine – les 7 du quebec)

Les travailleurs d’une compagnie ferroviaire grecque refusent d’aider au transport de véhicules militaires blindés de l’OTAN vers la frontière ukrainienne.

Les travailleurs de la compagnie ferroviaire grecque TrainOSE refusent d’aider au transport de véhicules militaires blindés américains et de l’OTAN depuis un port du nord de la Grèce.

Les véhicules militaires sont arrivés au port d’Alexandroupolis, dans le nord de la Grèce, et sont censés être transportés vers la frontière ukrainienne. Cependant, les travailleurs refusent de participer au transport de ces véhicules, selon le Parti communiste de Grèce (KKE).

Le 30 mars, trois trains chargés de véhicules ont été envoyés dans la partie occidentale de la Pologne, selon l’autorité portuaire.

« Depuis environ deux semaines, des pressions sont exercées sur les employés de la salle des machines de Thessalonique pour qu’ils se rendent à Alexandroupolis« , a déclaré le KKE dans un communiqué.

Selon le parti, les syndicats sont intervenus après que les travailleurs, qui refusaient d’entretenir les trains transportant du matériel militaire de l’OTAN, ont été menacés par l’employeur. Les syndicats ont exigé que les chemins de fer de leur pays ne soient pas utilisés pour transférer du matériel militaire de l’OTAN vers les pays voisins.

« Nous condamnons les menaces des employeurs à l’encontre des employés de TrainOSE qui ont refusé de participer à la maintenance des trains qui transportent des chars de l’OTAN depuis le port d’Alexandroupolis » , ont déclaré les syndicats dans une résolution.

Selon une proposition de budget publiée lundi par l’administration du président américain Joe Biden, les États-Unis dépenseraient 6,9 milliards de dollars pour aider l’Ukraine et soutenir les pays membres de l’OTAN.

Selon la Maison Blanche, les fonds seraient utilisés pour « renforcer les capacités et l’état de préparation des forces américaines, des alliés de l’OTAN et des partenaires régionaux face à l’agression russe. »

La marche à la guerre va bon train.