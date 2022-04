a accordée au maire de Santiago de Primera Línea, et qui a été publiée pour la première fois sur leur site sous le titre « EE.UU. ha tentado a Rusia para que intervenga in Ucrania desde 2014 ”.

.

1. Comme dans toute guerre, il y a un débat sur les causes et les responsabilités du conflit. Alors que l’OTAN prétend que la Russie a envahi l’Ukraine en raison de sa volonté expansionniste, le Kremlin affirme qu’il s’agissait d’une mesure défensive prise en réponse à l’avancée de l’alliance atlantique vers l’Est. Quelle est votre opinion?.

..

L’opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine est une mesure préventive de défense des multiples lignes rouges de sécurité nationale que l’OTAN a franchies dans ce pays voisin. Il a été le plus immédiatement déclenché par le déclenchement par Kiev, encouragé par les États-Unis, d’un troisième cycle d’hostilités de guerre civile contre le peuple russe indigène du Donbass, que la Russie a qualifié de génocidaire et qui a commencé environ une semaine avant le début de l’opération militaire de Moscou.

Les services de renseignement russes craignaient que les États-Unis n’utilisent ce développement comme prétexte pour déployer davantage de « systèmes anti-missiles » et frapper dans la région, y compris peut-être en Ukraine même, ce qui pourrait servir à éroder progressivement les capacités de riposte nucléaire de la Russie. Ils ont également découvert que l’OTAN avait établi une infrastructure militaire clandestine en Ukraine et que les États-Unis aidaient ce pays à développer des armes biologiques et nucléaires.

Le scénario émergent était que l’OTAN aurait pu éventuellement lancer une attaque surprise conventionnelle contre la Russie depuis l’Ukraine après avoir neutralisé les capacités nucléaires de seconde frappe de sa cible, peut-être d’abord en utilisant les armes de destruction massive (ADM) de l’Ukraine pour la faire chanter, puis en employant des moyens puissants si Moscou refusait de se soumettre. Cela aurait pu provoquer de manière réaliste la troisième guerre mondiale puisque la Russie aurait pu devenir suffisamment désespérée pour utiliser des armes nucléaires en état de légitime défense en dernier recours.

En intervenant quand il l’a fait, le président Poutine a gâché les plans de l’OTAN. Il a anticipé tout ce qui devait suivre dans les années, voire les mois à venir. Néanmoins, la domination des médias occidentaux (MSM) dirigés par les États-Unis sur le récit mondial a largement réussi à le présenter à tort comme un agresseur afin de faire croire au public que l’Amérique était innocente d’avoir provoqué cette crise de sécurité sans précédent.

2. La guerre en Ukraine a pu aligner l’OTAN et la majeure partie de l’Europe contre Moscou. C’est ainsi que le gazoduc Nord Stream 2 avec l’Allemagne a été annulé et que des sanctions sans précédent ont été imposées à la Russie. En même temps, cela a rapproché le Kremlin de la Chine – une alliance contre-productive pour Washington. A qui profitera ce conflit ?

La trajectoire en développement est que le monde est divisé entre ceux qui s’accrochent à l’hégémonie unipolaire déclinante des États-Unis et leurs adversaires qui travaillent activement pour accélérer l’émergence de l’ordre mondial multipolaire. Le modèle du premier mentionné est décrit comme le soi-disant « ordre fondé sur des règles », bien qu’il soit en réalité rempli de doubles standards imposés de manière sélective dans la poursuite des intérêts géostratégiques de l’Amérique, tandis que le second soutient l’ordre légitime fondé sur des règles consacré par l’ONU et sa Charte.

Les États-Unis ont proverbialement fait claquer le fouet et ont forcé leurs vassaux à suivre la ligne contre la Russie, ce qui a à son tour contraint Moscou à se rapprocher encore plus de Pékin. Ces deux grandes puissances multipolaires fonctionnent comme les deux moteurs de l’ordre mondial émergent qui vise à ramener les relations internationales au modèle initialement envisagé par la Charte des Nations Unies, mais qui ne s’est jamais concrétisé en raison du début de l’ancienne guerre froide peu après sa promulgation et puis la brève période d’unipolarité qui débute en 1989-1991.

Entre ces deux pôles, qui sont essentiellement américains et chinois (vu que la Russie n’est pas assez influente à l’échelle mondiale pour remodeler l’intégralité des relations internationales comme la République populaire le peut potentiellement), il existe plusieurs autres pôles d’influence émergents qui sont très autonome stratégiquement. Parmi ceux-ci figurent la Turquie, l’Iran, le Pakistan et l’Inde, qui sont tous restés neutres pendant la nouvelle guerre froide.

Bien qu’Ankara ait voté contre Moscou à l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU), elle a jusqu’à présent refusé de lui imposer des sanctions, n’a pas fermé son espace aérien aux avions russes, envisage d’utiliser les monnaies nationales dans le commerce bilatéral et vient d’accueillir les russes et ukrainiens. Les ministres des Affaires étrangères lors du Forum diplomatique d’Antalya jeudi. Cela montre que son vote largement symbolique à l’AGNU masquait la véritable substance neutre de sa politique à l’égard de cette question très sensible.

Le penseur indien Sanjaya Baru a postulé il y a quelques années que l’ordre émergent peut être décrit au mieux comme la bi-multipolarité. Ce qu’il voulait dire par là, c’est que les superpuissances américaine et chinoise resteront les acteurs internationaux les plus puissants, en dessous desquels se trouvent plusieurs grandes puissances comme la Russie, l’Inde, la Turquie, et quelques autres comme le Brésil par exemple. La relation entre ces superpuissances et les grandes puissances, et les grandes puissances entre elles, définira l’avenir des relations internationales.

Les pays de petite et moyenne taille situés en dessous de ces deux catégories d’États comparativement plus influents adapteront également avec souplesse leurs relations entre eux. Ces relations constamment recalibrées rendront les relations internationales plus dynamiques, bien qu’il puisse également y avoir des périodes où certaines relations restent constantes. Néanmoins, l’avenir devrait rester instable et tout devrait continuer à se dérouler très rapidement jusqu’à ce qu’une « nouvelle normalité » s’installe finalement.

3. En ce qui concerne la question précédente : les banques russes ont été déconnectées du système SWIFT et plusieurs cartes de crédit ont été annulées en Russie. Cela a conduit Moscou à consolider des circuits financiers indépendants de ceux contrôlés par l’Occident. La Russie peut-elle faire face aux sanctions par le biais de ces mécanismes alternatifs ? Le résultat de cette guerre peut-il conduire à une transformation du système économique mondial ?

Le régime de sanctions pré-planifiées sans précédent imposé à la Russie à la suite de sa décision de défendre légitimement ses intérêts de sécurité nationale en Ukraine découlant des activités dangereuses de l’OTAN dans ce pays sera difficile à affronter à court et moyen termes, mais présentera des possibilités intéressantes à long terme. La réponse immédiate de Moscou a été de contrôler les flux de devises entrant et sortant du pays afin de stabiliser le marché intérieur à tous égards.

Cela a jusqu’à présent été assez réussi puisque les prix n’ont pas augmenté de façon astronomique comme certains auraient pu s’y attendre. Il convient de mentionner que la Russie est largement autosuffisante dans la production de la plupart des biens de base et en particulier dans les produits agricoles. Il a également récemment développé son propre système de paiements financiers et d’autres services technologiques, bien qu’ils ne soient pas aussi populaires que les alternatives occidentales. Pourtant, ils présentent une base sur laquelle construire une économie plus stratégiquement autonome.

Ce qui s’est essentiellement passé, c’est que l’Occident a poussé la Russie à défendre militairement ses intérêts de sécurité nationale en Ukraine, après quoi ils ont pu lui imposer leurs sanctions pré-planifiées sans précédent afin de se « dissocier » de la grande puissance eurasienne. Cela a également servi à consolider l’hégémonie déclinante des États-Unis sur sa « sphère d’influence » en Amérique du Nord, en Europe, dans certaines parties de l’Asie (par exemple le Japon) et en Australie, entre autres.

Les banques russes coopèrent désormais étroitement avec les banques chinoises afin d’utiliser le système de paiement de leur partenaire et d’aider à se remettre de ce soudain revers financier. Ces deux grandes puissances multipolaires continueront de travailler en étroite collaboration dans la poursuite de leur intérêt commun à réformer le système financier mondial. Cela prendra du temps, mais la tendance identifiable est que les monopoles financiers, des services et des systèmes de l’Occident dirigé par les États-Unis prennent fin alors que les monopoles non occidentaux dirigés par la Chine se multiplient rapidement pour leur faire concurrence.

4. Dans votre livre Hybrid Wars : The Indirect Adaptive Approach To Regime Change, publié en Argentine par Batalla de Ideas, vous analysez la stratégie géopolitique américaine théorisée par Zbigniew Brzezinski, les « Balkans eurasiens » et le soi-disant « chaos périphérique » qui entoure les puissances rivales. Quelles sont les implications de la décision de Washington ?

Les États-Unis poussent la Russie d’intervenir militairement en Ukraine depuis 2014, dans l’espoir de la piéger dans un bourbier de type afghan qui pourrait également servir de prétexte aux sanctions pré-planifiées sans précédent qui viennent d’être imposées. Le président Poutine a prudemment refusé de mordre à l’hameçon le plus longtemps possible, sachant très bien que son pays n’était pas encore tout à fait prêt à en subir les conséquences financières il y a 8 ans.

Entre hier et aujourd’hui, la Russie s’est efforcée de renforcer son autonomie stratégique à tous égards pour se préparer à survivre à ce qui allait inévitablement suivre. Pour être clair, la Russie a toujours considéré les moyens militaires comme le dernier recours ultime pour résoudre le franchissement latent par l’OTAN de ses lignes rouges de sécurité nationale en Ukraine et dans la région plus largement. Le président Poutine croyait qu’une solution diplomatique pouvait être trouvée, ayant fait confiance à l’ancien président américain Donald Trump en raison du soi-disant désir de paix de ce dirigeant avec la Russie.

La faction anti-russe des bureaucraties permanentes de l’armée, du renseignement et de la diplomatie (« État profond ») des États-Unis a travaillé activement pour le saboter pour des raisons idéologiques liées à leur conviction que la Russie constitue soi-disant une menace stratégique plus grande que la Chine. La faction anti-chinoise de «l’État profond» à laquelle Trump était le plus étroitement associé n’était pas d’accord et a affirmé que la République populaire de Chine remplissait ce rôle à la place. En fin de compte, cependant, la faction anti-russe de «l’État profond» a gagné.

Sentant à quel point tout allait devenir sérieux, le président Poutine a rencontré le président américain sortant Joe Biden l’été dernier à Genève, bien que rien de tangible n’en ait résulté. Il a ensuite partagé les propositions de garantie de sécurité de son pays fin décembre lorsqu’il s’est rendu compte que c’était la dernière chance absolue de résoudre diplomatiquement la crise avant que la Russie ne soit finalement obligée de répondre militairement pour défendre ses lignes rouges légitimes de sécurité nationale en Ukraine et dans la région plus largement.

L’administration Biden est fortement influencée par ceux qui ont servi ou ont été influencés par celle d’Obama, qui à son tour a vu sa vision du monde façonnée par le conseiller à la sécurité nationale de l’ancien président démocrate Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski. Cela explique pourquoi la frénésie de terrorisme urbain populairement connue sous le nom d' »EuroMaidan » s’est produite sous Obama, tout comme la frénésie théâtrale des révolutions de couleur connue sous le nom de « printemps arabe », bien que les deux aient également été activement préparées sous l’ancien président Bush.

Cette observation confirme que la faction anti-russe de « l’État profond » est restée une force constante influençant la grande stratégie des États-Unis, la faction anti-chinoise de Trump étant une exception à cette tendance. Le complot de Brzezinski pour déclencher une intervention militaire russe en Ukraine s’est finalement concrétisé le mois dernier près d’une demi-décennie après sa mort, mais la Russie est beaucoup plus forte, plus autonome sur le plan stratégique et bien mieux préparée en général pour tout ce qui va suivre que ne l’avait fait. est intervenu de cette façon en 2014.

Les États-Unis parient sur le fait que la Russie a quand même subi des pressions pour agir avant qu’elle ne soit prête, ce qui pourrait être vrai dans une certaine mesure, car il aurait mieux valu qu’une solution diplomatique ait été convenue ou que l’opération spéciale ait été lancée un dans quelques années, mais Moscou ne pouvait tout simplement pas se permettre d’attendre plus longtemps de peur de se retrouver dans une position de chantage biologique et/ou nucléaire ukrainien soutenu par les États-Unis, sans parler de voir ses capacités nucléaires de seconde frappe éventuellement neutralisées en premier.

5. Dans la continuité de votre livre, vous proposez que la forme privilégiée d’intervention des USA au 21ème siècle soit devenue la « guerre hybride« , sans avoir une intervention directe dans les conflits. C’est là qu’entrent en jeu les « révolutions de couleur », la « guerre non conventionnelle » et la politique du « leader par derrière ». Quelles sont les caractéristiques de ce type de guerre et comment s’est-il développé notamment en Ukraine ?

Les États-Unis ont comploté pour transformer artificiellement l’Ukraine en « anti-Russie », qui se réfère à la militarisation de « l’État profond » permanent de ce pays frère, puis de sa société contre cette nation voisine afin de l’exploiter comme une plate-forme par procuration pour menacer la sécurité nationale de sa cible. . La première étape consistait à placer les fascistes au pouvoir, ce qui s’est produit après la conclusion réussie du coup d’État de la révolution des couleurs « EuroMaidan ». Ils ont ensuite pris le contrôle de « l’État profond » ukrainien.

Suite à cela, ces mandataires ont ouvert les portes du pays à l’OTAN, qui a ensuite établi une infrastructure militaire clandestine en Ukraine et l’a aidée à rechercher des armes biologiques et nucléaires. Pendant ce temps, «l’État profond» contrôlé par les fascistes et soutenu par les États-Unis a commencé à imposer son idéologie anti-russe radicale aux masses, mais avec un succès mitigé. Même ainsi, cela a quand même fini par retourner un nombre croissant d’Ukrainiens contre la Russie, à la fois le pays et son peuple en Ukraine.

Les États-Unis espéraient finalement qu’une Ukraine armée d’ADM pourrait menacer la Russie de manière non conventionnelle, en particulier par la guerre biologique, et surtout après que le Pentagone ait neutralisé une plus grande partie des capacités de seconde frappe nucléaire de sa cible grâce au déploiement continu de «systèmes antimissiles» et à la frappe. armes dans la région, y compris des armes hypersoniques une fois terminées. Il utiliserait alors l’Ukraine pour « diriger par derrière » en menant une guerre hybride d’une intensité sans précédent contre la Russie.

Ces complots ont été gâchés par la décision opportune du président Poutine de lancer l’opération militaire spéciale de son pays en Ukraine, qui a détruit l’infrastructure militaire clandestine de l’OTAN et arrêté les recherches de ce pays sur les ADM. Il vise également à dénazifier le pays en purgeant son « État profond » de ces influences pernicieuses afin de libérer l’Ukraine, lui redonnant ainsi les relations fraternelles que son peuple a historiquement entretenues avec la Russie et donc stabiliser la région.

6. Même si les États-Unis et l’OTAN ont conjointement envoyé des armes au gouvernement de Kiev, ils ont refusé d’entrer dans un conflit ouvert avec la Russie. Cela pose-t-il problème pour la stratégie de la « guerre hybride » et du « chaos périphérique » qui n’inclut pas une confrontation directe avec une autre puissance ?

Le président Poutine a dit très clairement dans son discours au peuple russe du 24 février annonçant l’opération militaire spéciale en Ukraine que les forces armées répondraient de manière décisive à toute tierce partie qui interviendrait directement pour arrêter leurs activités là-bas. Cela signifie qu’il existe des lignes rouges sans ambiguïté que l’Occident ne doit pas franchir à moins qu’il ne veuille déclencher une réaction cinétique de la Russie, qui pourrait rapidement dégénérer en une réaction nucléaire compte tenu des capacités des deux parties et des tensions existantes.

La guerre hybride de l’Occident menée par les États-Unis contre la Russie via l’Ukraine a donc ses limites en termes de ce que ses orchestrateurs sont capables de faire contre leur cible. Le chaos périphérique abonde toujours et est exploité pour galvaniser la « sphère d’influence » des États-Unis sur l’Europe par le biais de l’OTAN sous un prétexte anti-russe renouvelé, de sorte qu’il a déjà servi un grand objectif stratégique en soi. Ce conflit par procuration n’a pas vraiment besoin d’en faire plus pour être déjà un succès du point de vue des États-Unis.

7. L’Ukraine est une société fortement polarisée tant sur le plan politique que géographique. Avec un nationalisme conservateur à l’ouest et au centre du pays, et une partie russophone à l’est et au sud, est-il possible de maintenir l’intégrité territoriale du pays dans ce contexte ? Un changement de gouvernement suffit-il à mettre fin aux tensions internes ?

Les frontières post-indépendance de l’Ukraine ont été artificiellement créées par Vladimir Lénine et son Parti communiste pour des raisons politiques intéressées liées à leur désir d’apaiser divers groupes d’intérêts là-bas après la guerre civile. Staline a ensuite élargi les frontières plus à l’ouest après que Lénine ait déjà incorporé des terres russes historiques dans cette nouvelle création infranationale. Khrouchtchev a ensuite arbitrairement transféré la Crimée à ce qui peut objectivement être décrit comme le mini-empire contre nature de Lénine.

Le virage ultra-nationaliste post-Maidan de l’Ukraine vers le fascisme-NAZI a polarisé la société et a risqué de déchaîner des forces centrifuges le long de ses lignes d’identité, y compris parmi les minorités non russes comme les Hongrois, les Polonais et les Roumains dont les territoires historiques sont passés sous le contrôle de l’Ukraine soviétique après la Seconde Guerre mondiale. . En réponse, Kiev a réprimé beaucoup plus durement que jamais auparavant, s’accrochant désespérément à une forme autoritaire de centralisation dans un ultime effort pour garder le pays uni.

Cela ne veut pas dire que l’Ukraine s’effondrera inévitablement, et encore moins le long de ses innombrables lignes d’identité, mais simplement qu’elle doit revenir à un véritable respect des droits de ses minorités si elle veut assurer sa survie dans un avenir proche, en particulier une fois l’opération militaire spéciale de la Russie terminée. Kiev hésite cependant à le faire car elle craint que la dévolution du pouvoir aux régions, notamment sur une base identitaire, ne fasse de l’effondrement du pays un fait accompli avec le temps. Cela représente donc une sorte de dilemme stratégique pour toutes les parties.

8. Au cours des dernières décennies, les interventions militaires des différentes puissances dans les pays tiers ont eu un résultat négatif. En Afghanistan, les talibans et l’islamisme radical se sont renforcés ; la même chose s’est produite en Libye ; en Irak, la chute de Saddam Hussein a ouvert la voie à l’émergence de l’État islamique ; et en Syrie, même si le gouvernement n’a pas été renversé, il y a eu une énorme crise de réfugiés. Que pouvons-nous espérer pour l’avenir de la guerre en Ukraine et comment peut-elle affecter l’Europe ?

La déstabilisation délibérée de l’Ukraine par l’Occident dirigé par les États-Unis à travers sa transformation de longue date en « anti-Russie » a un énorme potentiel de contrecoup. Les réfugiés sont le problème dont parlent la plupart des observateurs aujourd’hui, mais le vrai problème réside dans le fait que Kiev distribue des armes à tous ceux qui en veulent, à condition qu’ils prétendent les utiliser pour combattre la Russie. Il faut tenir pour acquis que de nombreux groupes et individus d’extrême droite (« loups solitaires ») ont été armés par ces moyens.

Le virage à droite dans certaines sociétés européennes au cours de la dernière décennie a conduit les forces radicales à se sentir plus à l’aise pour embrasser ouvertement leurs points de vue, espérant profiter de l’air du temps pour les « intégrer ». Malheureusement, cela implique aussi des forces véritablement fascistes ou celles qui fonctionnent de facto comme telles même si elles se décrivent différemment. Certains d’entre eux sont antisémites, islamophobes et xénophobes, ce qui pourrait être de mauvais augure pour l’avenir multiculturel de l’Europe.

Sans parler de tous les radicaux européens qui se sont entraînés avec leurs homologues ukrainiens au cours des huit dernières années, allant parfois là-bas pour se battre dans le Donbass et d’autres fois se rendant simplement dans le pays pour réseauter avec des mouvements aux vues similaires. Un réseau ténébreux d’ultra-droite s’est répandu dans toute l’Europe en conséquence directe des efforts de l’Occident dirigé par les États-Unis pour transformer l’Ukraine en « anti-Russie » grâce à la promotion d’idéologies fascistes là-bas.

Ce qui est ironique à ce sujet, c’est que certains de ces mêmes gouvernements européens sont centristes, sinon de gauche ou même socialistes, et très libéraux. Ils ont armé, financé et formé leurs ennemis idéologiques, espérant que ces fantassins garderaient à jamais leur regard sur la Russie et ne s’attendant naïvement jamais à ce qu’ils redirigent potentiellement leur attention vers leur pays d’origine, en particulier dans le cas où l’Ukraine serait dénazifiée comme Moscou essaie activement de le faire. à l’heure actuelle.

On ne peut donc pas exclure que les extrémistes de droite pourraient devenir des « cellules dormantes » terroristes en Europe, frappant contre leurs adversaires idéologiques chaque fois qu’ils sentent ce qu’ils considèrent comme une « opportunité parfaite ». De même, les forces de gauche radicales pourraient être enhardies par cette menace, entraînant potentiellement davantage d’affrontements de rue entre ces camps opposés, qui pourraient également prendre des nuances ethno-raciales et religieuses en fonction de la composition des membres de chaque camp.

Une réponse préventive à cette menace émergente est que l’Europe devienne encore plus autoritaire, exploitant ce prétexte pour que son élite renforce davantage son pouvoir sur le reste de la société. Avec le temps, les soi-disant « libertés » dont jouissaient les Européens (ou du moins pensaient qu’ils en jouissaient même si elles n’auraient peut-être jamais vraiment été réalisées) pourraient devenir un lointain souvenir alors que le continent subit une profonde transformation en raison de ces mutations socio-économiques. facteurs politiques.

L’interview a été publiée pour la première fois à Primera Línea sous le titre « EE.UU. ha tentado a Rusia para que intervenga in Ucrania desde 2014 ”.