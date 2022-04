« La bataille de la Russie contre les USA en Ukraine »

https://mai68.org/spip2/spip.php?article11320

La guerre des USA contre la Russie

Dans une guerre, il y a plusieurs batailles.

Une amie internaute me demande : « On comprend rien à cette « guerre » des maisons détruites ? Le but ? Il y a plus de virus, il y a plus EI ? » Voici ma réponse :

Salut,

Les Forces armées ukrainienne tirent sur les maisons pour faire croire que ce sont les Russes qui les ont détruites.

Les Russes font la guerre en Ukraine (depuis le 24 février) essentiellement parce que depuis le 17 février 2022, les forces armées ukrainienne ont très nettement intensifié leur guerre contre les républiques populaires du Donbass à l’est de l’ukraine.

Les gens du Donbass sont en fait des Russes habitants en Ukraine. Ils ont fait sécession de l’Ukraine après le coup d’État nazi du maïdan en Ukraine en 2014. Par réaction, le Donbass s’est constitué en deux républiques populaires (c’est-à-dire communistes) car ils ne supportent pas les nazis. Pourquoi deux et pas une, c’est ce que je ne sais pas.

C’est depuis 2014 que les gens du Donbass appellent la Russie au secours ; car, les forces armées ukrainienne n’acceptent pas que le Donbass ait fait sécession. Les Russes n’ont pas réagi tout de suite peut-être parce que le Russie n’est plus communiste. Mais, comme la guerre de l’Ukraine contre le Donbass pour forcer les républiques populaires du Donbas à redevenir ukrainiennes est devenue super cruelle à partir du 17 février, la Russie a fini par réagir. Il ne faut pas oublier que ce n’est pas Navalny qui est le principal opposant à Poutine. C’est le parti communiste russe, et il fait entre 20 et 30 % des voix ! Un peu que le Donbass, c’est des Russes ; et un peu que le Donbass se veut communiste, la pression du peuple russe est telle que Poutine ne pouvait pas continuer à ne rien faire.

Et, en plus, il y a la raison liée à l’OTAN. L’OTAN appartient en fait aux USA et ils veulent s’emparer du gaz et du pétrole russes. Pour cela, ils veulent que la Russie n’existe plus. Ils veulent la démembrer comme ils ont fait de la Yougoslavie.

Les anglo-saxons font la guerre à la Russie depuis 1813 pour s’emparer des richesses russes. Ils ont commencé cette guerre bien avant que la Russie soit communistes, ils ont continué pendant, et ils l’ont bien sûr continué après que le communisme ait disparu de ce pays. Entre temps, la mère Angleterre a passé le relais à sa fille américaine, mais ça ne change rien.

Pour la Russie, cette bataille est une question de survie. Ils n’ont pas le choix. En fait, c’est les anglo-saxons qui l’ont commencée en se servant de l’Ukraine comme d’une arme. Il faut savoir qu’après la deuxième guerre mondiale les services secrets américains ont protégé les nazis ukrainien.

Bon c’est déjà trop long. J’arrête là. Au moins, tu as l’essentiel.

Bien à toi

do

http://mai68.org/spip2

Je me rends compte en relisant la question que je n’ai pas répondu à la partie : « Il y a plus de virus, il y a plus EI ? »

C’est là qu’on comprend un peu comment fonctionne la propagande. Elle doit porter essentiellement sur une chose à un moment donné. Quand c’est plus l’État islamique et le terrorisme, c’est le climat, quand c’est plus le climat, c’est le virus, quand c’est plus le virus, c’est la bataille d’Ukraine.

C’est la logique du système, car la guerre du pouvoir contre la révolution est permanente. Il faut non seulement occuper les esprits, mais faire peur pour que l’État semble indispensable. Pour que rien ne change. Pour qu’on n’ait pas envie de renverser le pouvoir. Pas tout de suite. Plus tard.

Ce qu’il y a de commun entre l’EI, le climat, le coronavirus et l’Ukraine, c’est que chacun à leur tour ils occupent 90% du temps médiatique. Quand quelque chose occupe tant de temps, c’est que c’est essentiellement de la propagande. La propagande existe aussi ailleurs, occupant bien moins de temps ; mais là, quand c’est tout le temps, c’est très facile de la reconnaître.