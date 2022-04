Christelle Néant: rapport de situation en Ukraine (côté russe de la ligne de front)

Par Donbass Insider…Christelle Néant.

Cette semaine, nous vous proposons un rapport de situation spécial dédié exclusivement à l’évolution de la situation militaire dans le Donbass et en Ukraine.

Cette semaine, le rapport de situation couvre exclusivement l’évolution de l’opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, l’état de l’avancement de l’armée russe et de la milice populaire de la RPD à Marioupol, la libération de Roubejnoye et l’encerclement en cours de Severodonetsk par la milice populaire de la RPL, le retrait des forces russes des environs de Kiev, Tchernigov et Soumy, le massacre de Boutcha et celui de Kramatorsk, et la guerre de l’information menée contre Moscou par Kiev et les Occidentaux.

Voir la vidéo du rapport de situation du Donbass et de l’Ukraine :

Source : Donbass Insider

https://www.donbass-insider.com/fr/…

En complémentaire : « À PROPOS DU MASSACRE DE KRAMATORSK » vu du côté russe…l’origine du missile Tochka-U

Par Manlio Dinucci. Le lundi 11 avril 2022. Pour PANGEA Grandangolo News :

Les preuves que le missile du massacre de la gare de Kramatorsk n’est pas russe mais ukrainien

Le numéro de série du missile Tochka-U qui a frappé la gare ferroviaire de Kramatorsk, le 8 avril 2022, est (en russe) Ш91579 ou (en anglais) Sh91579. Ce numéro de série marque le stock de missiles Tochka-U en possession de l’armée ukrainienne. Seules les Forces Armées Ukrainiennes ont des missiles Tochka-U. La Russie n’en a pas depuis 2019 : ils ont tous été désactivés. Les Républiques Populaires de Donetsk et Lugansk n’ont pas et n’ont jamais eu de Tochka-U.

La direction du cône et de l’empennage (ou section de queue) du missile qui a atterri sur le terrain proche de la gare ferroviaire de Kramatorsk montre clairement qu’il été lancé par la 19eme Brigade de Missiles Ukrainienne, basée près de Dobropolie à 45 km de Kramatorsk.

Précédemment les Forces Armées Ukrainiennes ont utilisé des missiles Tochka-U de la même série comme des Ш915611, lancés sur Berdyansk et un Ш915516, lancé sur Melitopol. Les mêmes missiles ont été utilisés contre Donetsk et Lugansk.

Manlio Dinucci,

lundi 11 avril 2022, pour PANGEA Grandangolo News :

https://www.byoblu.com/2022/04/11/solo-le-forze-armate-ucraine-hanno-missili-tochka-u-pangea-grandangolo-news/